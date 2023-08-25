https://sputniknews.com.tr/20230825/belarus-lideri-lukasenko-prigojin-ona-karsi-suikast-hazirligi-yapildigini-biliyordu-1074946916.html
Belarus lideri Lukaşenko: Prigojin, ona karşı suikast hazırlığı yapıldığını biliyordu
Belarus lideri Lukaşenko: Prigojin, ona karşı suikast hazırlığı yapıldığını biliyordu
Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Wagner özel askeri şirketi lideri Yevgeniy Prigojin’e karşı suikast hazırlığı yapıldığını öğrendiğini ve bu bilgiyi... 25.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-25T21:57+0300
2023-08-25T21:57+0300
2023-08-25T21:57+0300
dünya
yevgeniy prigojin
wagner grubu
put
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Lukaşenko, Belarus medyasına açıklamasında, “En son (Ocak-Şubat) Emirlikler’e gittiğimizde, Yevgeniy Prigojin’e suikast düzenleneceğine ilişkin en derin kaynaklardan çok ciddi bilgi aldım” ifadesini kullandı.Bu bilginin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Rusya Federal Güvenlik Servisi Başkanı Aleksandr Bortnikov’a iletilmesi için hemen Rusya’nın BAE Büyükelçisi’ne verdiğini anlatan Belarus lideri, bir süre sonra Prigojin’e, bu bilgiyi alıp almadığını sorduğunu ve işadamının, Putin’in onu suikastla ilgili uyardığını doğruladığını söyledi.Uçağın nasıl düştüğünü bilmediğini dile getiren Lukaşenko, uçağın füzeyle vurulduğuna inanmadığını belirterek, “Hava ve Uzay Kuvvetleri’ne bir şeyler yapma emrini ancak başkomutan verebilir. Onların da belli bir birime emir vermesi gerekiyor. Onlar da belli bir birliğe komuta verecek. Bu işte kaç kişinin yer aldığını anlıyor musunuz? Bunu hangi salak yapar? Gerçi bu ihtimali dışlamıyorum, kim bilir, belki bazı akılsızlar bunu göze almışlar. Ama inanmıyorum” dedi.Şimdi birçok kişinin bu olaydan dolayı Rusya liderini suçlamaya çalıştığını kaydeden Lukaşenko, “Onun bununla hiçbir ilgisi yok” diye ekledi.
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yevgeniy prigojin, wagner grubu, put, rusya, belarus, aleksandr lukaşenko
yevgeniy prigojin, wagner grubu, put, rusya, belarus, aleksandr lukaşenko
Belarus lideri Lukaşenko: Prigojin, ona karşı suikast hazırlığı yapıldığını biliyordu
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Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Wagner özel askeri şirketi lideri Yevgeniy Prigojin’e karşı suikast hazırlığı yapıldığını öğrendiğini ve bu bilgiyi Kremlin’e ilettiğini belirtti.
Lukaşenko, Belarus medyasına açıklamasında, “En son (Ocak-Şubat) Emirlikler’e gittiğimizde, Yevgeniy Prigojin’e suikast düzenleneceğine ilişkin en derin kaynaklardan çok ciddi bilgi aldım” ifadesini kullandı.
Bu bilginin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Rusya Federal Güvenlik Servisi Başkanı Aleksandr Bortnikov’a iletilmesi için hemen Rusya’nın BAE Büyükelçisi’ne verdiğini anlatan Belarus lideri, bir süre sonra Prigojin’e, bu bilgiyi alıp almadığını sorduğunu ve işadamının, Putin’in onu suikastla ilgili uyardığını doğruladığını söyledi.
Uçağın nasıl düştüğünü bilmediğini dile getiren Lukaşenko, uçağın füzeyle vurulduğuna inanmadığını belirterek, “Hava ve Uzay Kuvvetleri’ne bir şeyler yapma emrini ancak başkomutan verebilir. Onların da belli bir birime emir vermesi gerekiyor. Onlar da belli bir birliğe komuta verecek. Bu işte kaç kişinin yer aldığını anlıyor musunuz? Bunu hangi salak yapar? Gerçi bu ihtimali dışlamıyorum, kim bilir, belki bazı akılsızlar bunu göze almışlar. Ama inanmıyorum” dedi.
Şimdi birçok kişinin bu olaydan dolayı Rusya liderini suçlamaya çalıştığını kaydeden Lukaşenko, “Onun bununla hiçbir ilgisi yok” diye ekledi.