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Cumhuriyetçi başkan adayı Ramaswamy: Rusya ve Çin'le savaşırsak, ABD yok olur
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ABD’de bazı kongre üyeleri, Kiev’e yardıma karşı çıktı
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İngiliz bürokratlara yasak geldi: O sözü kullanmayın
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SESLİ HABER
Rusya çekildi, Ukrayna ticareti bir ayda çakıldı
14:42
2 dk
SESLİ HABER
İsviçre: Elimizde F-16 yok, olsaydı da Ukraynalı pilotları eğitmezdik
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Kuzey Kore, Kovid-19 salgınından sonra ilk kez yurt dışındaki vatandaşlarının dönüşüne izin verecek
Kuzey Kore, Kovid-19 salgınından sonra ilk kez yurt dışındaki vatandaşlarının dönüşüne izin verecek
Kuzey Kore, Kovid-19 salgınının ardından ilk kez yurt dışındaki vatandaşlarının ülkeye dönüşüne izin verileceğini ancak dönenlerin 1 hafta karantinada... 27.08.2023, Sputnik Türkiye
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2023-08-27T10:19+0300
koronavirüs
kovid-19
kuzey kore
pandemi
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Kuzey Kore basınının, Devlet Acil Durum Önleme Merkezine dayandırdığı haberine göre, salgının ardından ilk kez yurt dışındaki Kuzey Korelilerin ülkeye dönüşüne izin verilecek."Düzenli bir sağlık muayenesi" için bu kişiler 1 hafta zorunlu karantinaya girecek.Öte yandan analistler, bu adımla çoğunluğu Çin ve Rusya'da bulunan Kuzey Koreli öğrenci, işçi ve diğer vatandaşların ülkeye dönüşünün mümkün olacağını belirtti.Kuzey Kore'den 3 yıl sonra yurt dışına ilk uçak seferi yapılmıştıKuzey Kore, son günlerde Kovid-19 salgını nedeniyle 3 yıldır sürdürdüğü kapanmayı sona erdireceğinin işaretlerini vermişti.Kovid-19 salgınının başlamasının ardından sınırlarını kapatan Kuzey Kore'den, yaklaşık 3 yıl sonra yurt dışına ilk yolcu uçağı 22 Ağustos'ta hareket etmişti.Uçuş takip sitesi Flightradar24'ün verilerine göre, Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'dan kalkan ulusal hava yolu şirketi Air Koryo'nun "JS151" sefer sayılı uçağı, Çin'in başkenti Pekin'e inmişti.Çinli ve Rus yetkililer geçen ay başkent Pyonyang'da düzenlenen askeri törene katılmış, salgının başlamasından bu yana ülkeyi ziyaret eden ilk yabancı ülke heyetleri olmuşlardı.Öte yandan geçen hafta Kuzey Koreli tekvando milli takımı sporcuları, Kazakistan'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'na katılmak için trenle bu ülkeye gitmek üzere kara yoluyla Pekin'e hareket etmişti.
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kovid-19, kuzey kore, pandemi
kovid-19, kuzey kore, pandemi

Kuzey Kore, Kovid-19 salgınından sonra ilk kez yurt dışındaki vatandaşlarının dönüşüne izin verecek

10:19 27.08.2023
© AFP 2023Kovid-19
Kovid-19 - Sputnik Türkiye, 1920, 27.08.2023
© AFP 2023
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Kuzey Kore, Kovid-19 salgınının ardından ilk kez yurt dışındaki vatandaşlarının ülkeye dönüşüne izin verileceğini ancak dönenlerin 1 hafta karantinada kalacağını duyurdu.
Kuzey Kore basınının, Devlet Acil Durum Önleme Merkezine dayandırdığı haberine göre, salgının ardından ilk kez yurt dışındaki Kuzey Korelilerin ülkeye dönüşüne izin verilecek.
"Düzenli bir sağlık muayenesi" için bu kişiler 1 hafta zorunlu karantinaya girecek.
Öte yandan analistler, bu adımla çoğunluğu Çin ve Rusya'da bulunan Kuzey Koreli öğrenci, işçi ve diğer vatandaşların ülkeye dönüşünün mümkün olacağını belirtti.

Kuzey Kore'den 3 yıl sonra yurt dışına ilk uçak seferi yapılmıştı

Kuzey Kore, son günlerde Kovid-19 salgını nedeniyle 3 yıldır sürdürdüğü kapanmayı sona erdireceğinin işaretlerini vermişti.
Kovid-19 salgınının başlamasının ardından sınırlarını kapatan Kuzey Kore'den, yaklaşık 3 yıl sonra yurt dışına ilk yolcu uçağı 22 Ağustos'ta hareket etmişti.
Uçuş takip sitesi Flightradar24'ün verilerine göre, Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'dan kalkan ulusal hava yolu şirketi Air Koryo'nun "JS151" sefer sayılı uçağı, Çin'in başkenti Pekin'e inmişti.
Çinli ve Rus yetkililer geçen ay başkent Pyonyang'da düzenlenen askeri törene katılmış, salgının başlamasından bu yana ülkeyi ziyaret eden ilk yabancı ülke heyetleri olmuşlardı.
Öte yandan geçen hafta Kuzey Koreli tekvando milli takımı sporcuları, Kazakistan'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'na katılmak için trenle bu ülkeye gitmek üzere kara yoluyla Pekin'e hareket etmişti.
Türkiye - Koronavirüs - Kovid-19 - Sputnik Türkiye, 1920, 22.08.2023
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