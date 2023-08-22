https://sputniknews.com.tr/20230822/koronavirus-bilim-kurulu-uyesi-sener-turkiyede-kovid-19-vakalarinda-artis-gozlenmedi-1074820432.html

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Şener: Türkiye'de Kovid-19 vakalarında artış gözlenmedi

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Şener: Türkiye'de Kovid-19 vakalarında artış gözlenmedi

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Şener, Türkiye'de Kovid-19 vakalarında artış gözlenmediğini, ABD ve bazı Avrupa ülkelerinde görülen Omicron... 22.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-22T02:50+0300

2023-08-22T02:50+0300

2023-08-22T02:50+0300

koronavirüs

türkiye

kovid-19

türkiye’de kovid-19 salgını

eris

abd

abd

avrupa

omicron

alper şener

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/03/02/1054360235_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_14902227f380ab01c8923cec9b163bfc.jpg

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, Türkiye'de Kovid-19 vakalarında artış gözlenmediğini, ABD ve bazı Avrupa ülkelerinde görülen Omicron varyantının alt türevi olan Eris (EG.5.1) varyantının henüz tespit edilmediğini bildirdi.İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Öğretim Üyesi de olan Şener, AA muhabirine, dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısında son üç aya göre yaklaşık yüzde 80 artış olduğunu belirtti.Dünya Sağlık Örgütü'nün yakın takibe aldığı Eris varyantı vakalarına henüz Türkiye'de rastlanmadığını ifade eden Şener, "Türkiye için baktığımız zaman ise Türkiye'de henüz daha bu alt grup varyantla ilgili bir geri bildirim yok. Sahadaki kişisel gözlemimiz şu ki acil servise başvuru, test pozitifliyle, yoğun bakıma ve hastaneye yatan vakalarda Kovid-19 açısından bir artış yok" dedi.Dünyada bazı ülkelerde tek tip aşılama yöntemi uygulanırken Türkiye'de Sağlık Bakanlığının "hibrit aşı" yöntemini belirlediğini dile getiren Şener, şunları kaydetti:Şener, Türkiye'de okulların açılmasından sonraki süreçte büyük kentlerde Eris varyantının görülebileceğini ifade etti.'Semptom görülen vatandaşlarımız PCR testi yaptırmalı'Eris varyantının da belirtilerinin Kovid-19 ile aynı olduğunu dile getiren Şener, şunları kaydetti:Eris varyantıDünya Sağlık Örgütü, 9 Ağustos'ta yayımladığı raporunda, daha önce "gözlem altındaki varyant" olan Omicron'un alt türevi Eris (EG.5.1) varyantının statüsünü, "izlenmesi gereken varyant" olarak değiştirmişti.Mevcut kanıtlara dayanarak, Eris'in oluşturduğu halk sağlığı riski, diğer mevcut Kovid-19 varyantlarının riskine benzer şekilde "küresel düzeyde düşük" olarak değerlendirilmiş, Eris'in özelliklerine bağlı olarak küresel şekilde yayılabileceği ve vakalarda artışa neden olabileceği kaydedilmişti.

abd

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye, kovid-19, türkiye’de kovid-19 salgını, eris, abd, abd, avrupa, omicron, alper şener, dünya sağlık örgütü (dsö), koronavirüsün yeni merkezi abd: toplu mezarlar kazılıyor , dünya sağlık örgütü (who)