https://sputniknews.com.tr/20230827/izmirde-dugundeki-bir-grup-siddetli-yagmura-ragmen-masanin-altinda-oynamayi-surdurdu-1074968583.html
İzmir’de düğündeki bir grup, şiddetli yağmura rağmen masanın altında oynamayı sürdürdü
İzmir’de düğündeki bir grup, şiddetli yağmura rağmen masanın altında oynamayı sürdürdü
İzmir’in Bornova ilçesinde düğündeki bir grup, şiddetli yağmura rağmen masanın altında halayı bırakmadı. 27.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-27T11:11+0300
2023-08-27T11:11+0300
2023-08-27T11:11+0300
yaşam
izmir
düğün
bornova
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İzmir’de akşam saatlerinde başlayan gök gürültülü sağanak yağış vatandaşları zor durumda bıraktı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar şaşkınlık yaşarken, Bornova ilçesi Yeşilova Mahallesi’nde düğündeki bir grup, şiddetli yağmura rağmen halayı bırakmadı. Yağmurdan korunmak için masanın altına geçerek halay çekenler, başka bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kayda alındı.
https://sputniknews.com.tr/20230822/adanada-dugunde-halay-basi-olma-kavgasi-2-kisi-yaralandi-1074835966.html
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İzmir’de düğündeki bir grup, şiddetli yağmura rağmen masanın altında oynamayı sürdürdü
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İzmir’in Bornova ilçesinde düğündeki bir grup, şiddetli yağmura rağmen masanın altında halayı bırakmadı.
İzmir’de akşam saatlerinde başlayan gök gürültülü sağanak yağış vatandaşları zor durumda bıraktı.
Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar şaşkınlık yaşarken, Bornova ilçesi Yeşilova Mahallesi’nde düğündeki bir grup, şiddetli yağmura rağmen halayı bırakmadı.
Yağmurdan korunmak için masanın altına geçerek halay çekenler, başka bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kayda alındı.