https://sputniknews.com.tr/20230827/izmirde-dugundeki-bir-grup-siddetli-yagmura-ragmen-masanin-altinda-oynamayi-surdurdu-1074968583.html

İzmir’de düğündeki bir grup, şiddetli yağmura rağmen masanın altında oynamayı sürdürdü

İzmir’de düğündeki bir grup, şiddetli yağmura rağmen masanın altında oynamayı sürdürdü

İzmir’in Bornova ilçesinde düğündeki bir grup, şiddetli yağmura rağmen masanın altında halayı bırakmadı. 27.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-27T11:11+0300

2023-08-27T11:11+0300

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yaşam

izmir

düğün

bornova

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İzmir’de akşam saatlerinde başlayan gök gürültülü sağanak yağış vatandaşları zor durumda bıraktı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar şaşkınlık yaşarken, Bornova ilçesi Yeşilova Mahallesi’nde düğündeki bir grup, şiddetli yağmura rağmen halayı bırakmadı. Yağmurdan korunmak için masanın altına geçerek halay çekenler, başka bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kayda alındı.

https://sputniknews.com.tr/20230822/adanada-dugunde-halay-basi-olma-kavgasi-2-kisi-yaralandi-1074835966.html

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