https://sputniknews.com.tr/20230822/adanada-dugunde-halay-basi-olma-kavgasi-2-kisi-yaralandi-1074835966.html
Adana'da düğünde 'halay başı olma' kavgası: 2 kişi yaralandı
Adana'da düğünde 'halay başı olma' kavgası: 2 kişi yaralandı
Adana'da düğünde gelin ve damat yakınları arasında "halay başı olma" tartışmasından çıkan kavgada 2 kişi darp sonucu yaralandı. 22.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-22T16:31+0300
2023-08-22T16:31+0300
2023-08-22T16:31+0300
türkiye
adana
düğün
kavga
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Merkez Seyhan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi Kıyıboyu Caddesi'ndeki bir düğün salonunda, gelin ve damadın yakınları arasında "halay başı olma" tartışması çıktı.Tartışmanın düğün salonu çıkışında kavgaya dönüşmesi üzerine bölgeye polis ekibi sevk edildi.Gelin ve damadın da ayırmaya çalıştığı kavgada, 2 kişi darp sonucu yaralandı.Denizli Polis Merkezine götürülen taraflar, daha sonra şikayetçi olmaktan vazgeçti.
https://sputniknews.com.tr/20230818/beyoglunda-kavga-ettigi-faslinin-olumune-iliskin-gozaltina-alinan-taksici-tutuklandi-1074755729.html
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Adana'da düğünde 'halay başı olma' kavgası: 2 kişi yaralandı
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Adana'da düğünde gelin ve damat yakınları arasında "halay başı olma" tartışmasından çıkan kavgada 2 kişi darp sonucu yaralandı.
Merkez Seyhan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi Kıyıboyu Caddesi'ndeki bir düğün salonunda, gelin ve damadın yakınları arasında "halay başı olma" tartışması çıktı.
Tartışmanın düğün salonu çıkışında kavgaya dönüşmesi üzerine bölgeye polis ekibi sevk edildi.
Gelin ve damadın da ayırmaya çalıştığı kavgada, 2 kişi darp sonucu yaralandı.
Denizli Polis Merkezine götürülen taraflar, daha sonra şikayetçi olmaktan vazgeçti.