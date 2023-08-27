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Cumhuriyetçi başkan adayı Ramaswamy: Rusya ve Çin'le savaşırsak, ABD yok olur
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ABD’de bazı kongre üyeleri, Kiev’e yardıma karşı çıktı
13:44
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İngiliz bürokratlara yasak geldi: O sözü kullanmayın
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SESLİ HABER
Rusya çekildi, Ukrayna ticareti bir ayda çakıldı
14:42
2 dk
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İsviçre: Elimizde F-16 yok, olsaydı da Ukraynalı pilotları eğitmezdik
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Hatay'da günlüğü bin 500 TL'ye usta bulunamıyor
Hatay'da günlüğü bin 500 TL'ye usta bulunamıyor
Hasarlı binaların tadilatının başladığı enkaz kent Hatay’da günlüğü bin 500 TL’ye inşaat ustası bulunamıyor. 27.08.2023, Sputnik Türkiye
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Kahramanmaraş merkezli depremlerde en büyük hasarı alan Hatay’da eğitim öğretim döneminin başlamasına sayılı günler kala Hatay'dan ayrılan depremzedeler geri dönmeye başladı. Vatandaşların dönmeye başlamasıyla asrın felaketinde hasar alan evlerde onarılmaya başlandı. Deprem sonrası iş göçünün olduğu Antakya’da inşaat ustası yevmiyeleri günlük bin 500 TL’yi buldu. Diyarbakır, Bingöl, Adana, Gaziantep başta olmak üzere Türkiye’nin dört bir yanından ustanın geldiği kentte hala usta bulmakta sıkıntı yaşanıyor.'Deprem bölgesinde hayli bir iş yoğunluğu var ama usta bulamıyoruz'İnşaat ustası Hikmet Karaköse, deprem bölgesindeki iş yoğunluğuna dikkat çekerek, “Bingöl’den deprem bölgesi olan Hatay’a çalışmaya geldik. Burada büyük sıkıntılar var; işçi bulamıyoruz, usta bulamıyoruz. Deprem bölgesinde hayli bir iş yoğunluğu var ama usta bulamıyoruz. Şuanda bin 500 TL usta yevmiyesi, bin- bin 200 TL arası işçi yevmiyesidir” dedi.'İnsanlar, az hasarlı evlerini tadilat yapıp tekrar oturmaya çalışıyor'üteahhit Mehmet Erdoğan, deprem sonrası yaşanan iş göçüyle birlikte usta bulmakta güçlük çekildiğini ifade ederek, “Şu an orta ve az hasarlı binalarda tadilat başladı. İnsanlar, az hasarlı evlerini tadilat yapıp tekrar oturmaya çalışıyor. Şuan Hatay’da aşırı bir iş yoğunluğu var. Hatay’daki iş gücünün dışarıya gitmesi de Antakya’da usta ve yardımcı eleman ihtiyacını ortaya çıkardı. O yüzden aşırı bir yoğunluk var, yeteri kadar ekip yok. Şuan Antakya’da 1 bin 500 TL ve üstü. Bu paraya yeteri kadar eleman bulamıyoruz” ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230817/tuik-ikinci-ceyrekte-issizlik-orani-geriledi-1074710754.html
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hatay, işçi, usta
hatay, işçi, usta

Hatay'da günlüğü bin 500 TL'ye usta bulunamıyor

16:13 27.08.2023
© İHA / HAKAN SAHİLLİ - VEYSEL KORKMAZ-AW016510Hatay'da günlüğü bin 500 TL'ye usta bulunamıyor
Hatay'da günlüğü bin 500 TL'ye usta bulunamıyor - Sputnik Türkiye, 1920, 27.08.2023
© İHA / HAKAN SAHİLLİ - VEYSEL KORKMAZ-AW016510
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Hasarlı binaların tadilatının başladığı enkaz kent Hatay’da günlüğü bin 500 TL’ye inşaat ustası bulunamıyor.
Kahramanmaraş merkezli depremlerde en büyük hasarı alan Hatay’da eğitim öğretim döneminin başlamasına sayılı günler kala Hatay'dan ayrılan depremzedeler geri dönmeye başladı.
Vatandaşların dönmeye başlamasıyla asrın felaketinde hasar alan evlerde onarılmaya başlandı. Deprem sonrası iş göçünün olduğu Antakya’da inşaat ustası yevmiyeleri günlük bin 500 TL’yi buldu. Diyarbakır, Bingöl, Adana, Gaziantep başta olmak üzere Türkiye’nin dört bir yanından ustanın geldiği kentte hala usta bulmakta sıkıntı yaşanıyor.

'Deprem bölgesinde hayli bir iş yoğunluğu var ama usta bulamıyoruz'

İnşaat ustası Hikmet Karaköse, deprem bölgesindeki iş yoğunluğuna dikkat çekerek, “Bingöl’den deprem bölgesi olan Hatay’a çalışmaya geldik. Burada büyük sıkıntılar var; işçi bulamıyoruz, usta bulamıyoruz. Deprem bölgesinde hayli bir iş yoğunluğu var ama usta bulamıyoruz. Şuanda bin 500 TL usta yevmiyesi, bin- bin 200 TL arası işçi yevmiyesidir” dedi.

'İnsanlar, az hasarlı evlerini tadilat yapıp tekrar oturmaya çalışıyor'

üteahhit Mehmet Erdoğan, deprem sonrası yaşanan iş göçüyle birlikte usta bulmakta güçlük çekildiğini ifade ederek, “Şu an orta ve az hasarlı binalarda tadilat başladı. İnsanlar, az hasarlı evlerini tadilat yapıp tekrar oturmaya çalışıyor. Şuan Hatay’da aşırı bir iş yoğunluğu var. Hatay’daki iş gücünün dışarıya gitmesi de Antakya’da usta ve yardımcı eleman ihtiyacını ortaya çıkardı. O yüzden aşırı bir yoğunluk var, yeteri kadar ekip yok. Şuan Antakya’da 1 bin 500 TL ve üstü. Bu paraya yeteri kadar eleman bulamıyoruz” ifadelerini kullandı.
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