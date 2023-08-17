https://sputniknews.com.tr/20230817/tuik-ikinci-ceyrekte-issizlik-orani-geriledi-1074710754.html
TÜİK: İkinci çeyrekte işsizlik oranı geriledi
TÜİK: İkinci çeyrekte işsizlik oranı geriledi
Türkiye'de işsizlik oranı yılın ikinci çeyreğinde, bir önceki çeyreğe göre 0,3 puanlık azalışla yüzde 9,7 seviyesinde gerçekleşti 17.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-17T10:07+0300
2023-08-17T10:07+0300
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TÜİK: İkinci çeyrekte işsizlik oranı geriledi
10:07 17.08.2023 (güncellendi: 10:09 17.08.2023) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Türkiye'de işsizlik oranı yılın ikinci çeyreğinde, bir önceki çeyreğe göre 0,3 puanlık azalışla yüzde 9,7 seviyesinde gerçekleşti