https://sputniknews.com.tr/20230827/e-recetem-sistemine-5-dil-eklendi-1074966729.html
e-Reçetem sistemine 5 dil eklendi
e-Reçetem sistemine 5 dil eklendi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, e-Reçetem sistemine 5 dil eklendiğini duyurdu. 27.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-27T09:16+0300
2023-08-27T09:16+0300
2023-08-27T09:16+0300
türkiye
reçete
fahrettin koca
sağlık bakanlığı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/03/1d/1055128869_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_263073c5c1d09e83542ba8cdff64d4dd.jpg
Bakan Fahrettin Koca gelişmeyi sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla duyurdu. Koca, e-Reçetem sisteminde test işlemi tamamlanan dillerin uygulamaya eklendiğini belirtti. Buna göre e-Reçetem'de Türkçe ile birlikte İngilizce, Almanca, Arapça, Fransızca ve Rusça hizmet de alınabilecek.Bu diller arasında Kürtçe olmamasına ise HDP'den tepki geldi. Koca'nın mesajını alıntılayan parti, "Bu toprakların kadim dili olan Kürtçe nerede, neden sisteme eklemediniz?" diye sordu.
https://sputniknews.com.tr/20230822/kulislere-yansidi-bakan-koca-ilk-kez-konustu-asla-gundemimde-yok-1074821850.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/03/1d/1055128869_216:0:864:486_1920x0_80_0_0_8b47b62a30be61288f65abf0bd3d7b70.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
reçete, fahrettin koca, sağlık bakanlığı
reçete, fahrettin koca, sağlık bakanlığı
e-Reçetem sistemine 5 dil eklendi
Abone ol
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, e-Reçetem sistemine 5 dil eklendiğini duyurdu.
Bakan Fahrettin Koca gelişmeyi sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla duyurdu. Koca, e-Reçetem sisteminde test işlemi tamamlanan dillerin uygulamaya eklendiğini belirtti. Buna göre e-Reçetem'de Türkçe ile birlikte İngilizce, Almanca, Arapça, Fransızca ve Rusça hizmet de alınabilecek.
Bu diller arasında Kürtçe olmamasına ise HDP'den tepki geldi. Koca'nın mesajını alıntılayan parti, "Bu toprakların kadim dili olan Kürtçe nerede, neden sisteme eklemediniz?" diye sordu.