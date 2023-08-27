https://sputniknews.com.tr/20230827/bagaja-konulan-yag-tum-valizlere-bulasti-cocugumun-tabletleri-vardi-ne-yapacagim-simdi-1074970577.html
Bagaja konulan yağ tüm valizlere bulaştı: 'Çocuğumun tabletleri vardı, ne yapacağım şimdi?
Bagaja konulan yağ tüm valizlere bulaştı: 'Çocuğumun tabletleri vardı, ne yapacağım şimdi?
İzmir'den İstanbul'a giden otobüste yağ krizi yaşandı. Bir yolcunun gizlice bagaja koyduğu yağ, sıcaktan eriyip tüm valizlere bulaştı. Durumu gören yolcular... 27.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-27T13:44+0300
2023-08-27T13:44+0300
2023-08-27T13:44+0300
türkiye
istanbul
izmir
bagaj
yağ
otobüs
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İzmir'den İstanbul'a giden yolcu otobüsünde yolculardan biri, iddiaya göre otobüs firmasına haber vermeden valizine yağ koydu. Ancak sıcak havalardan dolayı eriyen yağ, diğer valizlere ve içindeki kıyafetlere bulaştı.Otobüs, yolcularını indirmek için otogarda durduğunda yolcular her yere bulaşan yağ ile karşılaştı. Durumu gören yolcular isyan etti.Yaşananlara çok öfkelenen bir yolcu, "Türkiye'de yağ kalmadı. Allah kahretsin, Bergama'dan yağ getiriyorlar utanmadan. Mahvettiler bizi ya. Ben nereden bulacağım şimdi bir ton kıyafet. Çoluğum çocuğumun kıyafeti var ben ne yapacağım? İçinde bir ton eşyam var ya" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230827/barismak-icin-toplananlar-arasinda-kavga-cikti-19-yasindaki-genc-tokatla-olduruldu-1074967007.html
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istanbul, izmir, bagaj, yağ, otobüs
istanbul, izmir, bagaj, yağ, otobüs
Bagaja konulan yağ tüm valizlere bulaştı: 'Çocuğumun tabletleri vardı, ne yapacağım şimdi?
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İzmir'den İstanbul'a giden otobüste yağ krizi yaşandı. Bir yolcunun gizlice bagaja koyduğu yağ, sıcaktan eriyip tüm valizlere bulaştı. Durumu gören yolcular isyan etti.
İzmir'den İstanbul'a giden yolcu otobüsünde yolculardan biri, iddiaya göre otobüs firmasına haber vermeden valizine yağ koydu. Ancak sıcak havalardan dolayı eriyen yağ, diğer valizlere ve içindeki kıyafetlere bulaştı.
Otobüs, yolcularını indirmek için otogarda durduğunda yolcular her yere bulaşan yağ ile karşılaştı. Durumu gören yolcular isyan etti.
Yaşananlara çok öfkelenen bir yolcu, "Türkiye'de yağ kalmadı. Allah kahretsin, Bergama'dan yağ getiriyorlar utanmadan. Mahvettiler bizi ya. Ben nereden bulacağım şimdi bir ton kıyafet. Çoluğum çocuğumun kıyafeti var ben ne yapacağım? İçinde bir ton eşyam var ya" dedi.