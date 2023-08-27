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Cumhuriyetçi başkan adayı Ramaswamy: Rusya ve Çin'le savaşırsak, ABD yok olur
13:33
1 dk
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ABD’de bazı kongre üyeleri, Kiev’e yardıma karşı çıktı
13:44
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14:00
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SESLİ HABER
ABD Temsilciler Meclisi üyesi Harris: Ukrayna’nın zafer şansı yok
14:27
1 dk
SESLİ HABER
Rusya çekildi, Ukrayna ticareti bir ayda çakıldı
14:42
2 dk
SESLİ HABER
İsviçre: Elimizde F-16 yok, olsaydı da Ukraynalı pilotları eğitmezdik
15:00
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Aydın Doğan Vakfı'ndan Sabancı çiftiyle ilgili açıklama
Aydın Doğan Vakfı'ndan Sabancı çiftiyle ilgili açıklama
Aydın Doğan Vakfı, Yunanistan'ın Leros adasında denizde kaza geçiren Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı çiftinin sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. 27.08.2023, Sputnik Türkiye
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türkiye
ali sabancı
vuslat doğan sabancı
aydın doğan
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Aydın Doğan Vakfı, Yunanistan'ın Leros adasında denizde kaza geçiren Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı çiftinin sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.Açıklamada, "Aydın Doğan Vakfı Yönetim Kurulu Başkanvekili Vuslat Doğan Sabancı ve eşi Ali Sabancı'nın 24 Ağustos 2023 tarihinde yaşadıkları deniz kazasının ardından geçirdikleri tüm operasyonlar başarıyla sonuçlanmıştır. Tedavileri titizlikle devam etmekte olup, sağlık durumları iyiye gitmektedir. İlginiz ve tüm geçmiş olsun dilekleriniz için teşekkür ederiz " ifadelerine yer verildi.
https://sputniknews.com.tr/20230827/sabanci-ailesinin-tedavisi-suruyor-saglik-durumlariyla-ilgili-esas-holdingten-aciklama-1074968240.html
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ali sabancı, vuslat doğan sabancı, aydın doğan
ali sabancı, vuslat doğan sabancı, aydın doğan

Aydın Doğan Vakfı'ndan Sabancı çiftiyle ilgili açıklama

14:42 27.08.2023
© AA / Selim Turan Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı
 Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı - Sputnik Türkiye, 1920, 27.08.2023
© AA / Selim Turan
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Aydın Doğan Vakfı, Yunanistan'ın Leros adasında denizde kaza geçiren Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı çiftinin sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.
Aydın Doğan Vakfı, Yunanistan'ın Leros adasında denizde kaza geçiren Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı çiftinin sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.
Açıklamada, "Aydın Doğan Vakfı Yönetim Kurulu Başkanvekili Vuslat Doğan Sabancı ve eşi Ali Sabancı'nın 24 Ağustos 2023 tarihinde yaşadıkları deniz kazasının ardından geçirdikleri tüm operasyonlar başarıyla sonuçlanmıştır. Tedavileri titizlikle devam etmekte olup, sağlık durumları iyiye gitmektedir. İlginiz ve tüm geçmiş olsun dilekleriniz için teşekkür ederiz " ifadelerine yer verildi.
Ali Sabancı - Sputnik Türkiye, 1920, 27.08.2023
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Sabancı Ailesi'nin tedavisi sürüyor: Sağlık durumlarıyla ilgili açıklama
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