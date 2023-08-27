https://sputniknews.com.tr/20230827/aydin-dogan-vakfindan-sabanci-ciftiyle-ilgili-aciklama-1074971159.html
Aydın Doğan Vakfı'ndan Sabancı çiftiyle ilgili açıklama
Aydın Doğan Vakfı'ndan Sabancı çiftiyle ilgili açıklama
Aydın Doğan Vakfı, Yunanistan'ın Leros adasında denizde kaza geçiren Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı çiftinin sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. 27.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-27T14:42+0300
2023-08-27T14:42+0300
2023-08-27T14:42+0300
türkiye
ali sabancı
vuslat doğan sabancı
aydın doğan
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Aydın Doğan Vakfı, Yunanistan'ın Leros adasında denizde kaza geçiren Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı çiftinin sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.Açıklamada, "Aydın Doğan Vakfı Yönetim Kurulu Başkanvekili Vuslat Doğan Sabancı ve eşi Ali Sabancı'nın 24 Ağustos 2023 tarihinde yaşadıkları deniz kazasının ardından geçirdikleri tüm operasyonlar başarıyla sonuçlanmıştır. Tedavileri titizlikle devam etmekte olup, sağlık durumları iyiye gitmektedir. İlginiz ve tüm geçmiş olsun dilekleriniz için teşekkür ederiz " ifadelerine yer verildi.
https://sputniknews.com.tr/20230827/sabanci-ailesinin-tedavisi-suruyor-saglik-durumlariyla-ilgili-esas-holdingten-aciklama-1074968240.html
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ali sabancı, vuslat doğan sabancı, aydın doğan
ali sabancı, vuslat doğan sabancı, aydın doğan
Aydın Doğan Vakfı'ndan Sabancı çiftiyle ilgili açıklama
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Aydın Doğan Vakfı, Yunanistan'ın Leros adasında denizde kaza geçiren Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı çiftinin sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.
Aydın Doğan Vakfı, Yunanistan'ın Leros adasında denizde kaza geçiren Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı çiftinin sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.
Açıklamada, "Aydın Doğan Vakfı Yönetim Kurulu Başkanvekili Vuslat Doğan Sabancı ve eşi Ali Sabancı'nın 24 Ağustos 2023 tarihinde yaşadıkları deniz kazasının ardından geçirdikleri tüm operasyonlar başarıyla sonuçlanmıştır. Tedavileri titizlikle devam etmekte olup, sağlık durumları iyiye gitmektedir. İlginiz ve tüm geçmiş olsun dilekleriniz için teşekkür ederiz " ifadelerine yer verildi.