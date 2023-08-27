https://sputniknews.com.tr/20230827/sabanci-ailesinin-tedavisi-suruyor-saglik-durumlariyla-ilgili-esas-holdingten-aciklama-1074968240.html
Sabancı Ailesi'nin tedavisi sürüyor: Sağlık durumlarıyla ilgili açıklama
Sabancı Ailesi'nin tedavisi sürüyor: Sağlık durumlarıyla ilgili açıklama
Yunanistan'da deniz kazası geçiren iş insanı Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı'nın İstanbul'daki tedavisi sürüyor. Hastaneye gün boyu hem Sabancı... 27.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-27T10:57+0300
2023-08-27T10:57+0300
2023-08-27T10:57+0300
türkiye
arzu sabancı
ali sabancı
vuslat doğan sabancı
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Yunanistan'da deniz kazası geçiren iş insanı Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı'nın tedavisi sürüyor.Esas Holding'den yapılan son açıklamada Sabancı çiftine yapılan tüm operasyonların başarıyla sonuçlandığı ve sağlık durumlarının daha da iyiye gittiği belirtildi.Hem Sabancı ailesinden hem de iş dünyasından ziyaretçiler gün boyu hastanedeydi.Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı da Sabancı çifti ziyaret etti.Ziyaretçiler arasında Cumhurbaşkanlığı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da vardı.İstanbul Valisi Davut Gül de Sabancı Ailesi'ne geçmiş olsun dileklerini iletti.Evlilik yıldönümlerini kutlayan çift Muğla Bodrum’a 22 mil uzaklıktaki Leros Adası açıklarında demirli teknelerinden zodyak botla kıyıdaki restorana giderken kayalıklara çarptYaralanan çift ilk önce, Leros Hastanesi’ne kaldırıldı. Pegasus Havayolları'nın da bağlı olduğu Esas Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı olan 54 yaşındaki Ali Sabancı, İstanbul'da bir özel hastaneye kaldırıldı. 52 yaşındaki Vuslat Doğan Sabancı da gün ortasında eşinin tedavi gördüğü hastaneye nakledildi.Çiftin kaza sırasında botta olan çocuklarının sağlık durumu ise iyi...
https://sputniknews.com.tr/20230826/esas-holdingden-sabanci-ciftinin-saglik-durumlariyla-ilgili-aciklama-1074960780.html
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arzu sabancı, ali sabancı, vuslat doğan sabancı
arzu sabancı, ali sabancı, vuslat doğan sabancı
Sabancı Ailesi'nin tedavisi sürüyor: Sağlık durumlarıyla ilgili açıklama
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Yunanistan'da deniz kazası geçiren iş insanı Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı'nın İstanbul'daki tedavisi sürüyor. Hastaneye gün boyu hem Sabancı ailesinde hem de iş dünyasından yoğun ziyaret oldu. Sabancı çiftinin sağlık durumlarıyla ilgili de Esas Holding'ten açıklama yapıldı.
Yunanistan'da deniz kazası geçiren iş insanı Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı'nın tedavisi sürüyor.
Esas Holding'den yapılan son açıklamada Sabancı çiftine yapılan tüm operasyonların başarıyla sonuçlandığı ve sağlık durumlarının daha da iyiye gittiği belirtildi.
Hem Sabancı ailesinden hem de iş dünyasından ziyaretçiler gün boyu hastanedeydi.
Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı da Sabancı çifti ziyaret etti.
Ziyaretçiler arasında Cumhurbaşkanlığı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da vardı.
İstanbul Valisi Davut Gül de Sabancı Ailesi'ne geçmiş olsun dileklerini iletti.
Evlilik yıldönümlerini kutlayan çift Muğla Bodrum’a 22 mil uzaklıktaki Leros Adası açıklarında demirli teknelerinden zodyak botla kıyıdaki restorana giderken kayalıklara çarpt
Yaralanan çift ilk önce, Leros Hastanesi’ne kaldırıldı. Pegasus Havayolları'nın da bağlı olduğu Esas Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı olan 54 yaşındaki Ali Sabancı, İstanbul'da bir özel hastaneye kaldırıldı. 52 yaşındaki Vuslat Doğan Sabancı da gün ortasında eşinin tedavi gördüğü hastaneye nakledildi.
Çiftin kaza sırasında botta olan çocuklarının sağlık durumu ise iyi...