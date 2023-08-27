https://sputniknews.com.tr/20230827/sabanci-ailesinin-tedavisi-suruyor-saglik-durumlariyla-ilgili-esas-holdingten-aciklama-1074968240.html

Sabancı Ailesi'nin tedavisi sürüyor: Sağlık durumlarıyla ilgili açıklama

Sabancı Ailesi'nin tedavisi sürüyor: Sağlık durumlarıyla ilgili açıklama

Yunanistan'da deniz kazası geçiren iş insanı Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı'nın İstanbul'daki tedavisi sürüyor. Hastaneye gün boyu hem Sabancı... 27.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-27T10:57+0300

2023-08-27T10:57+0300

2023-08-27T10:57+0300

türkiye

arzu sabancı

ali sabancı

vuslat doğan sabancı

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Yunanistan'da deniz kazası geçiren iş insanı Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı'nın tedavisi sürüyor.Esas Holding'den yapılan son açıklamada Sabancı çiftine yapılan tüm operasyonların başarıyla sonuçlandığı ve sağlık durumlarının daha da iyiye gittiği belirtildi.Hem Sabancı ailesinden hem de iş dünyasından ziyaretçiler gün boyu hastanedeydi.Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı da Sabancı çifti ziyaret etti.Ziyaretçiler arasında Cumhurbaşkanlığı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da vardı.İstanbul Valisi Davut Gül de Sabancı Ailesi'ne geçmiş olsun dileklerini iletti.Evlilik yıldönümlerini kutlayan çift Muğla Bodrum’a 22 mil uzaklıktaki Leros Adası açıklarında demirli teknelerinden zodyak botla kıyıdaki restorana giderken kayalıklara çarptYaralanan çift ilk önce, Leros Hastanesi’ne kaldırıldı. Pegasus Havayolları'nın da bağlı olduğu Esas Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı olan 54 yaşındaki Ali Sabancı, İstanbul'da bir özel hastaneye kaldırıldı. 52 yaşındaki Vuslat Doğan Sabancı da gün ortasında eşinin tedavi gördüğü hastaneye nakledildi.Çiftin kaza sırasında botta olan çocuklarının sağlık durumu ise iyi...

https://sputniknews.com.tr/20230826/esas-holdingden-sabanci-ciftinin-saglik-durumlariyla-ilgili-aciklama-1074960780.html

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arzu sabancı, ali sabancı, vuslat doğan sabancı