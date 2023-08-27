https://sputniknews.com.tr/20230827/ak-parti-sozcusu-celikten-limasolda-camiye-yapilan-saldiriya-iliskin-aciklama-1074968916.html
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten, Limasol'da camiye yapılan saldırıya ilişkin açıklama
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten, Limasol'da camiye yapılan saldırıya ilişkin açıklama
AK Parti Sözcüsü Çelik, Güney Kıbrıs'ın Limasol kentinde bulunan Köprülü Hacı İbrahim Ağa Camii’ne yapılan kundaklama saldırısını kınadı ve "Gerekenin... 27.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-27T11:30+0300
2023-08-27T11:30+0300
2023-08-27T11:30+0300
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ömer çelik
güney kıbrıs
cami
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Güney Kıbrıs'ın Limasol kentinde bulunan Köprülü Hacı İbrahim Ağa Camii’ne yapılan kundaklama saldırısını şiddetle kınadı.
https://sputniknews.com.tr/20230826/disisleri-bakanligindan-limasolda-camiye-yapilan-saldiriya-kinama-1074962455.html
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ömer çelik, güney kıbrıs, cami
ömer çelik, güney kıbrıs, cami
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten, Limasol'da camiye yapılan saldırıya ilişkin açıklama
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AK Parti Sözcüsü Çelik, Güney Kıbrıs'ın Limasol kentinde bulunan Köprülü Hacı İbrahim Ağa Camii’ne yapılan kundaklama saldırısını kınadı ve "Gerekenin yapılmasını bekliyoruz" dedi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Güney Kıbrıs'ın Limasol kentinde bulunan Köprülü Hacı İbrahim Ağa Camii’ne yapılan kundaklama saldırısını şiddetle kınadı.
"Güney Kıbrıs Rum Yönetimi içerisindeki camilere dönük nefret eylemlerine bir yenisi eklendi. Limasol’da bulunan Köprülü Hacı İbrahim Ağa Camisi kundaklandı. Köprülü Hacı İbrahim Ağa Camisi’ne yönelik saldırıyı ve gerekli tedbirleri almayan yetkilileri şiddetle kınıyoruz. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin saldırıyı yapanlarla ilgili gerekeni yapmasını bekliyoruz."