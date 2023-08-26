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https://sputniknews.com.tr/20230826/disisleri-bakanligindan-limasolda-camiye-yapilan-saldiriya-kinama-1074962455.html
Dışişleri Bakanlığı'ndan, Limasol'da camiye yapılan saldırıya kınama
Dışişleri Bakanlığı'ndan, Limasol'da camiye yapılan saldırıya kınama
Dışişleri Bakanlığı'ndan, "Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin (GKRY) Limasol kentinde bulunan Köprülü Hacı İbrahim Ağa Camisi’ne günün erken saatlerinde yapılan... 26.08.2023, Sputnik Türkiye
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dünya
güney kıbrıs
güney kıbrıs rum yönetimi
dışişleri bakanlığı
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Dışişleri Bakanlığı, Güney Kıbrıs'ın Limasol kentinde bulunan Köprülü Hacı İbrahim Ağa Camii’ne yapılan kundaklama saldırısını şiddetle kınadı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
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güney kıbrıs, güney kıbrıs rum yönetimi, dışişleri bakanlığı
güney kıbrıs, güney kıbrıs rum yönetimi, dışişleri bakanlığı

Dışişleri Bakanlığı'ndan, Limasol'da camiye yapılan saldırıya kınama

23:17 26.08.2023
© AADışişleri Bakanlığı
Dışişleri Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 26.08.2023
© AA
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Dışişleri Bakanlığı'ndan, "Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin (GKRY) Limasol kentinde bulunan Köprülü Hacı İbrahim Ağa Camisi’ne günün erken saatlerinde yapılan kundaklama saldırısını şiddetle kınıyoruz" açıklaması yapıldı.
Dışişleri Bakanlığı, Güney Kıbrıs'ın Limasol kentinde bulunan Köprülü Hacı İbrahim Ağa Camii’ne yapılan kundaklama saldırısını şiddetle kınadı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin (GKRY) Limasol kentinde bulunan Köprülü Hacı İbrahim Ağa Camisi’ne günün erken saatlerinde yapılan kundaklama saldırısını şiddetle kınıyoruz. Bu konu hakkında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamayı tümüyle destekliyoruz.
Sözkonusu menfur saldırıyla, GKRY’de farklı camilere karşı geçmişte de gerçekleştirilen eylemlere bir yenisi eklenmiştir.
Avrupa genelinde artmakta olan İslam karşıtlığının son örneği olan bu saldırı sadece Müslümanları hedef almakla kalmamakta, aynı zamanda ortak insanlık değerlerimize yönelik tehdidin ne denli ciddi boyutlara ulaştığını bir kez daha ortaya koymaktadır.
Diğer taraftan, anılan saldırının gözler önüne serdiği nefret ve tahammülsüzlük, Kıbrıs Rum toplumunun bazı kesimlerinin Müslüman Kıbrıs Türkleriyle barış, huzur ve hoşgörü içinde birarada yaşama anlayışından ne kadar uzak olduğuna işaret etmekte; Kıbrıs Türk tarafının iki devletli vizyonunun Kıbrıs meselesinin çözümüne yönelik yegane gerçekçi modeli oluşturduğunun ilave bir kanıtını teşkil etmektedir."
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