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Vali Aktaş duyurdu: Çanakkale'de yangından etkilenen köylerdeki vatandaşlara maddi destek sağlanacak
Vali Aktaş duyurdu: Çanakkale'de yangından etkilenen köylerdeki vatandaşlara maddi destek sağlanacak
Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, yaklaşık 48 saat süren orman yangınından zarar görenlerle ilgili tespitlerin yapıldığını belirterek "Şu anda 120 civarında... 26.08.2023, Sputnik Türkiye
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Çanakkale merkeze bağlı Damyeri mevkisinde başlayıp 24 Ağustos'ta kontrol altına alınan yangından etkilenen köyleri ziyaret eden Aktaş vatandaşların taleplerini dinledi, muhtarlarla görüştü.Aktaş, Yağcılar köyünde yaptığı açıklamada, başta Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile Çanakkale Defterdarlığının köylerde ve çevresinde hasar tespiti yürüttüğünü söyledi.Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının yapılabilecek yardımlarla ilgili tespitlerde bulunduğunu aktaran Vali Aktaş, "Hem AFAD Başkanlığı hem de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın destekleriyle bugün yarın zarar tüm zarar gören vatandaşlarımıza bir miktar yardımda bulunacağız. Diğer tespitlerle ilgili tüm hazırlıklar bittikten sonra devlet olarak vatandaşımızın her türlü yanındayız" dedi.Çanakkale'nin büyük bir afet atlattığını, her türlü imkan seferber edilmesine rağmen alevlerin rüzgarın da etkisiyle büyüdüğünü hatırlatan Aktaş yangının büyük olmasından dolayı orman ve diğer alanların çok fazla hasar gördüğünü vurguladı.Çevre köylerden çiftçiler yem ve saman yardımı yapıyorSebze ve meyve bahçelerinde, zeytinliklerde, vatandaşların saman balyalarında zararların olduğunu, az da olsa hayvan kaybının bulunduğunu anlatan Aktaş şöyle devam etti:Vali Aktaş, orman teşkilatının 3-4 gündür çalışma yoğunluğuna rağmen hala yangından etkilenen bölgede soğutma çalışmalarını sürdürdüğünü, sıkıntılı bir durum oluşmaması için tedbiri elden bırakmadıklarını sözlerine ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20230824/afad-canakkaledeki-orman-yangini-bugun-kontrol-altina-alinmistir-1074914681.html
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ilhami aktaş, sebze, meyve-sebze ithalatı, çanakkale, afad
ilhami aktaş, sebze, meyve-sebze ithalatı, çanakkale, afad

Vali Aktaş duyurdu: Çanakkale'de yangından etkilenen köylerdeki vatandaşlara maddi destek sağlanacak

17:26 26.08.2023
© AA / Gökhan BalcıÇanakkale orman yangını
Çanakkale orman yangını - Sputnik Türkiye, 1920, 26.08.2023
© AA / Gökhan Balcı
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Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, yaklaşık 48 saat süren orman yangınından zarar görenlerle ilgili tespitlerin yapıldığını belirterek "Şu anda 120 civarında etkilenen ailemiz var. Tespitlerle sayısı artabilir ama hepsine ilk etapta yardım yapacağız." dedi.
Çanakkale merkeze bağlı Damyeri mevkisinde başlayıp 24 Ağustos'ta kontrol altına alınan yangından etkilenen köyleri ziyaret eden Aktaş vatandaşların taleplerini dinledi, muhtarlarla görüştü.
Aktaş, Yağcılar köyünde yaptığı açıklamada, başta Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile Çanakkale Defterdarlığının köylerde ve çevresinde hasar tespiti yürüttüğünü söyledi.
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının yapılabilecek yardımlarla ilgili tespitlerde bulunduğunu aktaran Vali Aktaş, "Hem AFAD Başkanlığı hem de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın destekleriyle bugün yarın zarar tüm zarar gören vatandaşlarımıza bir miktar yardımda bulunacağız. Diğer tespitlerle ilgili tüm hazırlıklar bittikten sonra devlet olarak vatandaşımızın her türlü yanındayız" dedi.
Çanakkale'nin büyük bir afet atlattığını, her türlü imkan seferber edilmesine rağmen alevlerin rüzgarın da etkisiyle büyüdüğünü hatırlatan Aktaş yangının büyük olmasından dolayı orman ve diğer alanların çok fazla hasar gördüğünü vurguladı.

Çevre köylerden çiftçiler yem ve saman yardımı yapıyor

Sebze ve meyve bahçelerinde, zeytinliklerde, vatandaşların saman balyalarında zararların olduğunu, az da olsa hayvan kaybının bulunduğunu anlatan Aktaş şöyle devam etti:
"Bunların hepsini devlet-millet işbirliğiyle yerine koyacağız. Çanakkale'de vatandaşlarımız çok duyarlı. Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüzün organizasyonunda tüm köylerimizden akın akın buralara hem hayvan yemi hem de saman olarak çiftçiler birbirlerine destek gösteriyorlar. Sivil toplum kuruluşları ve firmalar elinden gelen yardımı yapıyor. Duyarlılık gösteren muhtarlarımıza, çiftçilerimize çok teşekkür ediyorum. Komşu köylerden gelen saman balyaları zarar gören çiftçilerimize dağıtılıyor. Biz büyük bir devletiz, büyük bir milletiz, yaraları saracağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleri doğrultusunda, sayın İçişleri Bakanımızın da bu yönde ne gerekiyorsa orman köylümüze, Tarım ve Orman Bakanlığımızla beraber her türlü desteği verip yaraları saracağız.
Hasar gören köy sınırı olmadan, hasar gören tüm ailelerimizin tespitleri yapılıyor. Şu anda 120 civarında etkilenen ailemiz var. Tespitlerle sayısı artabilir ama hepsine ilk etapta yardım yapacağız. Daha sonra evini yapana yardım kapsamında hem afet kapsamında diğer zararlarının daha da karşılanması noktasındaki tespitler devam edecek."
Vali Aktaş, orman teşkilatının 3-4 gündür çalışma yoğunluğuna rağmen hala yangından etkilenen bölgede soğutma çalışmalarını sürdürdüğünü, sıkıntılı bir durum oluşmaması için tedbiri elden bırakmadıklarını sözlerine ekledi.
Çanakkale orman yangını - Sputnik Türkiye, 1920, 24.08.2023
TÜRKİYE
AFAD: Çanakkale'deki orman yangını bugün kontrol altına alınmıştır
24 Ağustos, 20:19
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