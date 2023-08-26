https://sputniknews.com.tr/20230826/vali-aktas-duyurdu-canakkalede-yangindan-etkilenen-koylerdeki-vatandaslara-maddi-destek-saglanacak-1074957831.html

Vali Aktaş duyurdu: Çanakkale'de yangından etkilenen köylerdeki vatandaşlara maddi destek sağlanacak

Vali Aktaş duyurdu: Çanakkale'de yangından etkilenen köylerdeki vatandaşlara maddi destek sağlanacak

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, yaklaşık 48 saat süren orman yangınından zarar görenlerle ilgili tespitlerin yapıldığını belirterek "Şu anda 120 civarında... 26.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-26T17:26+0300

2023-08-26T17:26+0300

2023-08-26T17:26+0300

dünya

ilhami aktaş

sebze

meyve-sebze ithalatı

çanakkale

afad

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Çanakkale merkeze bağlı Damyeri mevkisinde başlayıp 24 Ağustos'ta kontrol altına alınan yangından etkilenen köyleri ziyaret eden Aktaş vatandaşların taleplerini dinledi, muhtarlarla görüştü.Aktaş, Yağcılar köyünde yaptığı açıklamada, başta Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile Çanakkale Defterdarlığının köylerde ve çevresinde hasar tespiti yürüttüğünü söyledi.Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının yapılabilecek yardımlarla ilgili tespitlerde bulunduğunu aktaran Vali Aktaş, "Hem AFAD Başkanlığı hem de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın destekleriyle bugün yarın zarar tüm zarar gören vatandaşlarımıza bir miktar yardımda bulunacağız. Diğer tespitlerle ilgili tüm hazırlıklar bittikten sonra devlet olarak vatandaşımızın her türlü yanındayız" dedi.Çanakkale'nin büyük bir afet atlattığını, her türlü imkan seferber edilmesine rağmen alevlerin rüzgarın da etkisiyle büyüdüğünü hatırlatan Aktaş yangının büyük olmasından dolayı orman ve diğer alanların çok fazla hasar gördüğünü vurguladı.Çevre köylerden çiftçiler yem ve saman yardımı yapıyorSebze ve meyve bahçelerinde, zeytinliklerde, vatandaşların saman balyalarında zararların olduğunu, az da olsa hayvan kaybının bulunduğunu anlatan Aktaş şöyle devam etti:Vali Aktaş, orman teşkilatının 3-4 gündür çalışma yoğunluğuna rağmen hala yangından etkilenen bölgede soğutma çalışmalarını sürdürdüğünü, sıkıntılı bir durum oluşmaması için tedbiri elden bırakmadıklarını sözlerine ekledi.

https://sputniknews.com.tr/20230824/afad-canakkaledeki-orman-yangini-bugun-kontrol-altina-alinmistir-1074914681.html

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ilhami aktaş, sebze, meyve-sebze ithalatı, çanakkale, afad