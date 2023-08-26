https://sputniknews.com.tr/20230826/ryabkov-rusya-ile-iran-arasindaki-askeri-teknik-isbirligi-devam-edecek-1074952685.html
Ryabkov: Rusya ile İran arasındaki askeri-teknik işbirliği devam edecek
Ryabkov: Rusya ile İran arasındaki askeri-teknik işbirliği devam edecek
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov, Rusya ile İran arasındaki askeri-teknik işbirliğinde herhangi bir değişiklik olmadığını ifade etti. 26.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-26T10:44+0300
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Sputnik’e demecinde, Rusya ile İran arasındaki askeri-teknik işbirliğinde herhangi bir değişiklik olmadığını söyledi.Ryabkov, İran'la askeri-teknik işbirliğinin kesinlikle yasal ve hem Rusya hem de İran'ın uluslararası yükümlülüklerine uygun olduğunu belirtti.‘İran tarafıyla temaslar sırasında, ABD'nin Tahran'a Moskova ile askeri-teknik işbirliğini azaltma önerisinin ardından askeri-teknik işbirliğinin devam etmesi konusunda herhangi bir güvence alındı mı?’ sorusunu Ryabkov, “Düşmanlarımızın askeri-teknik işbirliğini siyasileştirme çabaları sürüyor. Ancak bu Tahran'la ortak çalışmalarımızı etkilemiyor. Herhangi bir değişiklik yok, İran'la işbirliği devam edecek. Bağımsız devletleriz, ABD ve uydularının emirlerine boyun eğmeyiz” şeklinde yanıtladı.
https://sputniknews.com.tr/20230824/putin-bati-gelismekte-olan-ulkelere-kredi-vererek-onlari-mali-esarete-suruklemeyi-amacliyor-1074898252.html
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Ryabkov: Rusya ile İran arasındaki askeri-teknik işbirliği devam edecek
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov, Rusya ile İran arasındaki askeri-teknik işbirliğinde herhangi bir değişiklik olmadığını ifade etti.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Sputnik’e demecinde, Rusya ile İran arasındaki askeri-teknik işbirliğinde herhangi bir değişiklik olmadığını söyledi.
Ryabkov, İran'la askeri-teknik işbirliğinin kesinlikle yasal ve hem Rusya hem de İran'ın uluslararası yükümlülüklerine uygun olduğunu belirtti.
‘İran tarafıyla temaslar sırasında, ABD'nin Tahran'a Moskova ile askeri-teknik işbirliğini azaltma önerisinin ardından askeri-teknik işbirliğinin devam etmesi konusunda herhangi bir güvence alındı mı?’ sorusunu Ryabkov, “Düşmanlarımızın askeri-teknik işbirliğini siyasileştirme çabaları sürüyor. Ancak bu Tahran'la ortak çalışmalarımızı etkilemiyor. Herhangi bir değişiklik yok, İran'la işbirliği devam edecek. Bağımsız devletleriz, ABD ve uydularının emirlerine boyun eğmeyiz” şeklinde yanıtladı.