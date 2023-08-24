https://sputniknews.com.tr/20230824/putin-bati-gelismekte-olan-ulkelere-kredi-vererek-onlari-mali-esarete-suruklemeyi-amacliyor-1074898252.html

Putin: Batı, gelişmekte olan ülkelere kredi vererek onları mali esarete sürüklemeyi amaçlıyor

Putin: Batı, gelişmekte olan ülkelere kredi vererek onları mali esarete sürüklemeyi amaçlıyor

BRICS Zirvesi'nin Batı'nın ekonomi politikalarını eleştiren Rusya Devlet Başkanı Putin, gelişmekte olan ülkelere kredi veren Batılı ülkelerin onları mali... 24.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-24T12:22+0300

2023-08-24T12:22+0300

2023-08-24T12:38+0300

dünya

vladimir putin

brics

batılı ülkeler

kredi

ekonomi

rusya

güney afrika

çin

brezilya

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde düzenlenen 15. BRICS Zirvesi'ndeki 'BRICS Plus/Outreach' formatındaki toplantıda video konferans yöntemiyle bir konuşma yaptı, şunları aktardı:Rusya lideri, Batı'nın gelişmekte olan ülkelere kredi vererek onları mali esarete sürüklemeyi amaçladığının altını çizdi.'Yeni dünya düzeni kurma sürecinin uzlaşmaz muhalifleri olduğu aşikar'BRICS'in kimseyle rekabet etmediğini ve kendisini kimsenin karşısında konumlandırmadığını belirten Putin, "Fakat her şeye rağmen bu obejktif sürecin, yeni dünya düzeni kurma sürecinin bu süreci yavaşlatmaya, dünyada yeni, bağımsız kalkınma ve nüfuz merkezlerinin oluşmasını kısıtlamaya çalışan uzlaşmaz muhalifleri olduğu aşikar" ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20230824/brics-liderleri-6-ulkenin-birlige-katilimini-onayladi-1074894546.html

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güney afrika

çin

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vladimir putin, brics, batılı ülkeler, kredi, ekonomi, rusya, güney afrika, çin, brezilya, hindistan, arjantin, mısır, iran, birleşik arap emirlikleri (bae), suudi arabistan