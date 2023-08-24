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Putin: Batı, gelişmekte olan ülkelere kredi vererek onları mali esarete sürüklemeyi amaçlıyor
Putin: Batı, gelişmekte olan ülkelere kredi vererek onları mali esarete sürüklemeyi amaçlıyor
BRICS Zirvesi'nin Batı'nın ekonomi politikalarını eleştiren Rusya Devlet Başkanı Putin, gelişmekte olan ülkelere kredi veren Batılı ülkelerin onları mali... 24.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-24T12:22+0300
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dünya
vladimir putin
brics
batılı ülkeler
kredi
ekonomi
rusya
güney afrika
çin
brezilya
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde düzenlenen 15. BRICS Zirvesi'ndeki 'BRICS Plus/Outreach' formatındaki toplantıda video konferans yöntemiyle bir konuşma yaptı, şunları aktardı:Rusya lideri, Batı'nın gelişmekte olan ülkelere kredi vererek onları mali esarete sürüklemeyi amaçladığının altını çizdi.'Yeni dünya düzeni kurma sürecinin uzlaşmaz muhalifleri olduğu aşikar'BRICS'in kimseyle rekabet etmediğini ve kendisini kimsenin karşısında konumlandırmadığını belirten Putin, "Fakat her şeye rağmen bu obejktif sürecin, yeni dünya düzeni kurma sürecinin bu süreci yavaşlatmaya, dünyada yeni, bağımsız kalkınma ve nüfuz merkezlerinin oluşmasını kısıtlamaya çalışan uzlaşmaz muhalifleri olduğu aşikar" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230824/brics-liderleri-6-ulkenin-birlige-katilimini-onayladi-1074894546.html
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vladimir putin, brics, batılı ülkeler, kredi, ekonomi, rusya, güney afrika, çin, brezilya, hindistan, arjantin, mısır, iran, birleşik arap emirlikleri (bae), suudi arabistan
vladimir putin, brics, batılı ülkeler, kredi, ekonomi, rusya, güney afrika, çin, brezilya, hindistan, arjantin, mısır, iran, birleşik arap emirlikleri (bae), suudi arabistan

Putin: Batı, gelişmekte olan ülkelere kredi vererek onları mali esarete sürüklemeyi amaçlıyor

12:22 24.08.2023 (güncellendi: 12:38 24.08.2023)
© Sputnik / Михаил Климентьев / Multimedya arşivine gidinBRICS'te sonuç sözleşmesini imzalayan Putin
BRICS'te sonuç sözleşmesini imzalayan Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 24.08.2023
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BRICS Zirvesi'nin Batı'nın ekonomi politikalarını eleştiren Rusya Devlet Başkanı Putin, gelişmekte olan ülkelere kredi veren Batılı ülkelerin onları mali esarete sürüklemeyi amaçladığını vurguladı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde düzenlenen 15. BRICS Zirvesi'ndeki 'BRICS Plus/Outreach' formatındaki toplantıda video konferans yöntemiyle bir konuşma yaptı, şunları aktardı:
"Brezilya Devlet Başkanı (Luiz Inacio Lula da Silva), gelişmekte olan ülkelerin borç yükünden bahsetti. Elbette bir yandan kaynaklar büyük miktarlarda dışarı pompalanıyor. Öte yandan krediler alanında öyle bir ilişki oluşuyor ki, bu kredilerin geri ödenmesi neredeyse imkansız hale geliyor. Kredi borcuna değil tazminata benziyor"
Rusya lideri, Batı'nın gelişmekte olan ülkelere kredi vererek onları mali esarete sürüklemeyi amaçladığının altını çizdi.

'Yeni dünya düzeni kurma sürecinin uzlaşmaz muhalifleri olduğu aşikar'

BRICS'in kimseyle rekabet etmediğini ve kendisini kimsenin karşısında konumlandırmadığını belirten Putin, "Fakat her şeye rağmen bu obejktif sürecin, yeni dünya düzeni kurma sürecinin bu süreci yavaşlatmaya, dünyada yeni, bağımsız kalkınma ve nüfuz merkezlerinin oluşmasını kısıtlamaya çalışan uzlaşmaz muhalifleri olduğu aşikar" ifadelerini kullandı.
BRICS liderler zirvesi 2023 - Sputnik Türkiye, 1920, 24.08.2023
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