MHP'li Özdemir: Genel Başkanımız, cesaretimizi giydiği çizmeleriyle dosta da düşmana da göstermiştir

"Bugün Kıbrıs konusunda artık her bir tarafın kabul etmesi gereken bir gerçeklik vardır. O da Kıbrıs'ta egemen eşitlik temelli iki devletli bir çözümün var olan yegane çıkış yolu olduğudur. Bunun aksini düşünenlere de hatırlatacağımız yegane husus ise Kıbrıs'ın Türk olduğu ve ebediyen de Türk olarak kalacağıdır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti gerginlikten yana taraf değildir. Çatışmalardan yana elbette ki taraf değildir ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti Kıbrıs'ta garantör bir ülkedir. Dolayısıyla bu garantörlük haklarımızı, Kıbrıs Türklüğünün yaşamsal haklarını koruma konusunda nasıl bir iradeye, güce, anlayışa, heyecana ve cesarete sahip olduğumuzu da Sayın Genel Başkanımız geride bıraktığımız hafta giydiği çizmeleriyle dosta da düşmana da bütün cihana da göstermiştir. Bu diplomatik mesajı tarafların doğru bir şekilde alması lazım. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin sonuna kadar yanında olduğumuzu belirtmek istiyorum."