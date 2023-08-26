https://sputniknews.com.tr/20230826/mhpli-ozdemir-genel-baskanimiz-cesaretimizi-giydigi-cizmeleriyle-dosta-da-dusmana-da-gostermistir-1074957649.html
MHP'li Özdemir: Genel Başkanımız, cesaretimizi giydiği çizmeleriyle dosta da düşmana da göstermiştir
MHP'li Özdemir: Genel Başkanımız, cesaretimizi giydiği çizmeleriyle dosta da düşmana da göstermiştir
Kayseri'de konuşan MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, "Garantörlük haklarımızı, Kıbrıs Türklüğünün yaşamsal haklarını koruma konusunda nasıl bir... 26.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-26T17:16+0300
2023-08-26T17:16+0300
2023-08-26T17:19+0300
türkiye
mhp
milliyetçi hareket partisi (mhp)
devlet bahçeli
çizme
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MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, Kayseri Kültür Merkezi'nde düzenlenen MHP Melikgazi İlçe Başkanlığı 14. Olağan Kongresi'ne katıldı.Özdemir, 'garantörü oldukları Kıbrıs'ta Birleşmiş Milletler gibi tarafsız olması gereken kuruluşun yine Türklüğün karşısında dikildiğini' söyledi.Kuzey Kıbrıs'ta Pile köyüne yapmak istediği yola müdahale eden Birleşmiş Milletler'in tavrının kabul edilemez olduğunu vurgulayan Özdemir, şunları kaydetti:
https://sputniknews.com.tr/20230819/mhpden-kibris-turktur-paylasimi-bahceli-elinde-tespihi-ve-ayaginda-cizmeleriyle-poz-verdi-1074769778.html
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mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp), devlet bahçeli, çizme
mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp), devlet bahçeli, çizme
MHP'li Özdemir: Genel Başkanımız, cesaretimizi giydiği çizmeleriyle dosta da düşmana da göstermiştir
17:16 26.08.2023 (güncellendi: 17:19 26.08.2023) Abone ol
Kayseri'de konuşan MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, "Garantörlük haklarımızı, Kıbrıs Türklüğünün yaşamsal haklarını koruma konusunda nasıl bir iradeye, güce, anlayışa, heyecana ve cesarete sahip olduğumuzu da Sayın Genel Başkanımız geride bıraktığımız hafta giydiği çizmeleriyle dosta da düşmana da bütün cihana da göstermiştir" dedi.
MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, Kayseri Kültür Merkezi'nde düzenlenen MHP Melikgazi İlçe Başkanlığı 14. Olağan Kongresi'ne katıldı.
Özdemir, 'garantörü oldukları Kıbrıs'ta Birleşmiş Milletler gibi tarafsız olması gereken kuruluşun yine Türklüğün karşısında dikildiğini' söyledi.
Kuzey Kıbrıs'ta Pile köyüne yapmak istediği yola müdahale eden Birleşmiş Milletler'in tavrının kabul edilemez olduğunu vurgulayan Özdemir, şunları kaydetti:
"Bugün Kıbrıs konusunda artık her bir tarafın kabul etmesi gereken bir gerçeklik vardır. O da Kıbrıs'ta egemen eşitlik temelli iki devletli bir çözümün var olan yegane çıkış yolu olduğudur. Bunun aksini düşünenlere de hatırlatacağımız yegane husus ise Kıbrıs'ın Türk olduğu ve ebediyen de Türk olarak kalacağıdır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti gerginlikten yana taraf değildir. Çatışmalardan yana elbette ki taraf değildir ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti Kıbrıs'ta garantör bir ülkedir. Dolayısıyla bu garantörlük haklarımızı, Kıbrıs Türklüğünün yaşamsal haklarını koruma konusunda nasıl bir iradeye, güce, anlayışa, heyecana ve cesarete sahip olduğumuzu da Sayın Genel Başkanımız geride bıraktığımız hafta giydiği çizmeleriyle dosta da düşmana da bütün cihana da göstermiştir. Bu diplomatik mesajı tarafların doğru bir şekilde alması lazım. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin sonuna kadar yanında olduğumuzu belirtmek istiyorum."