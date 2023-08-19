MHP'den 'Kıbrıs Türktür' paylaşımı: Bahçeli elinde tesbihi ve ayağında çizmeleriyle poz verdi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
SESLİ HABER
AB açıkladı: 20 milyar Euro verdik
08:00
2 dk
SESLİ HABER
ABD eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton: ABD, Ukrayna’nın yenilmesini geciktiriyor
09:00
2 dk
SESLİ HABER
Ay’a gönderilen Luna-25’i uzmanlar değerlendirdi: Ay artık ekonomik önem kazanıyor
10:00
3 dk
SESLİ HABER
Batı’nın Ukrayna’ya gönderdiği tanklar sorunlu çıktı
11:00
2 dk
SESLİ HABER
Elon Musk’tan ABD bir Ukrayna eleştirisi daha
12:00
2 dk
SESLİ HABER
İki devlet başkanı konuştu: Batı, Rusya’yı yenemez
13:00
2 dk
SESLİ HABER
İsveçli uzman Aslund: Trump seçilirse NATO dağılır
14:00
1 dk
SESLİ HABER
Mısır’dan ABD’ye Ukrayna resti: Silah göndermiyoruz
15:00
1 dk
SESLİ HABER
Zelenskiy’den itiraf: Saldırıyı biz yaptık
16:00
1 dk
SESLİ HABER
ABD başkan adayı söyledi: CIA darbe için 5 milyar dolar harcadı
17:00
2 dk
SESLİ HABER
Vikipedi’ye para cezası
17:31
2 dk
SESLİ HABER
Batı ne yapacağını şaşırdı: Sputnik korkusu anten yasaklattı
18:00
1 dk
SESLİ HABER
Eski CIA uzmanı Johnson: Ukrayna ordusu panik içinde geri çekiliyor
18:32
1 dk
SESLİ HABER
ABD Hazine Bakanı Yellen’dan itiraf: Çin'de halüsinojen mantar yedim
19:00
2 dk
SESLİ HABER
Rusların sonbahar tercihi İstanbul
19:31
2 dk
SESLİ HABER
BRICS Yeni Kalkınma Bankası ilk kez tahvil ihracı gerçekleştirdi
20:00
3 dk
SESLİ HABER
Newsweek: Ukrayna ordusunda tartışma şiddetlendi
20:32
2 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20230819/mhpden-kibris-turktur-paylasimi-bahceli-elinde-tespihi-ve-ayaginda-cizmeleriyle-poz-verdi-1074769778.html
MHP'den 'Kıbrıs Türktür' paylaşımı: Bahçeli elinde tesbihi ve ayağında çizmeleriyle poz verdi
MHP'den 'Kıbrıs Türktür' paylaşımı: Bahçeli elinde tesbihi ve ayağında çizmeleriyle poz verdi
Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) sosyal medya hesabından Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin çizmelerini giyerek yürüdüğü bir videolu paylaşım yapıldı. 19.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-19T21:56+0300
2023-08-19T22:05+0300
devlet bahçeli
türkiye
kuzey kıbrıs
çizme
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/0d/1074604653_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_a7fd1f6db009918041d7d8a6a8101c26.jpg
MHP sosyal medya hesabından "Kıbrıs Türktür" mesajıyla video paylaşıldı.MHP'nin paylaşımındaki videoda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, elinde tesbihi, ayağında çizmeleriyle, Zeki Müren'in 'Ağlama Sevdam' şarkısı eşliğinde yürürken görülüyor.MHP kaynakları, partinin sosyal medya hesabından "Kıbrıs Türktür" mesajıyla paylaşılan videonun, Kuzey Kıbrıs'ta Pile-Yiğitler yol yapımı çalışmalarını engellemeye çalışan ve polis ile inşaat ekibine fiziksel müdahalede bulunan Birleşmiş Milletler Barış Gücü'nün tavrına tepki anlamına geldiğini belirtti.
https://sputniknews.com.tr/20230819/bmden-kuzey-kibrisa-sert-uyari-guvenlik-guclerinizi-derhal-bolgeden-cekin-1074763482.html
türkiye
kuzey kıbrıs
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/0d/1074604653_0:0:649:486_1920x0_80_0_0_3d08f7a54d17437f89bc4db7bb0e3225.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
devlet bahçeli, kuzey kıbrıs, çizme
devlet bahçeli, kuzey kıbrıs, çizme

MHP'den 'Kıbrıs Türktür' paylaşımı: Bahçeli elinde tesbihi ve ayağında çizmeleriyle poz verdi

21:56 19.08.2023 (güncellendi: 22:05 19.08.2023)
© AAMHP bina
MHP bina - Sputnik Türkiye, 1920, 19.08.2023
© AA
Abone olTelegram
Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) sosyal medya hesabından Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin çizmelerini giyerek yürüdüğü bir videolu paylaşım yapıldı.
MHP sosyal medya hesabından "Kıbrıs Türktür" mesajıyla video paylaşıldı.
MHP'nin paylaşımındaki videoda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, elinde tesbihi, ayağında çizmeleriyle, Zeki Müren'in 'Ağlama Sevdam' şarkısı eşliğinde yürürken görülüyor.
MHP kaynakları, partinin sosyal medya hesabından "Kıbrıs Türktür" mesajıyla paylaşılan videonun, Kuzey Kıbrıs'ta Pile-Yiğitler yol yapımı çalışmalarını engellemeye çalışan ve polis ile inşaat ekibine fiziksel müdahalede bulunan Birleşmiş Milletler Barış Gücü'nün tavrına tepki anlamına geldiğini belirtti.
Kıbrıs'taki BM Barış Gücü varlığını sonlandırmalı mı? - Sputnik Türkiye, 1920, 19.08.2023
DÜNYA
BM 'derhal bölgeden çekilin' demişti: Çıkan arbedede 8 Kuzey Kıbrıs polisi yaralandı
12:58
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала