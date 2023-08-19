https://sputniknews.com.tr/20230819/mhpden-kibris-turktur-paylasimi-bahceli-elinde-tespihi-ve-ayaginda-cizmeleriyle-poz-verdi-1074769778.html
MHP'den 'Kıbrıs Türktür' paylaşımı: Bahçeli elinde tesbihi ve ayağında çizmeleriyle poz verdi
MHP'den 'Kıbrıs Türktür' paylaşımı: Bahçeli elinde tesbihi ve ayağında çizmeleriyle poz verdi
Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) sosyal medya hesabından Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin çizmelerini giyerek yürüdüğü bir videolu paylaşım yapıldı. 19.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-19T21:56+0300
2023-08-19T21:56+0300
2023-08-19T22:05+0300
devlet bahçeli
türkiye
kuzey kıbrıs
çizme
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MHP sosyal medya hesabından "Kıbrıs Türktür" mesajıyla video paylaşıldı.MHP'nin paylaşımındaki videoda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, elinde tesbihi, ayağında çizmeleriyle, Zeki Müren'in 'Ağlama Sevdam' şarkısı eşliğinde yürürken görülüyor.MHP kaynakları, partinin sosyal medya hesabından "Kıbrıs Türktür" mesajıyla paylaşılan videonun, Kuzey Kıbrıs'ta Pile-Yiğitler yol yapımı çalışmalarını engellemeye çalışan ve polis ile inşaat ekibine fiziksel müdahalede bulunan Birleşmiş Milletler Barış Gücü'nün tavrına tepki anlamına geldiğini belirtti.
https://sputniknews.com.tr/20230819/bmden-kuzey-kibrisa-sert-uyari-guvenlik-guclerinizi-derhal-bolgeden-cekin-1074763482.html
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devlet bahçeli, kuzey kıbrıs, çizme
devlet bahçeli, kuzey kıbrıs, çizme
MHP'den 'Kıbrıs Türktür' paylaşımı: Bahçeli elinde tesbihi ve ayağında çizmeleriyle poz verdi
21:56 19.08.2023 (güncellendi: 22:05 19.08.2023) Abone ol
Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) sosyal medya hesabından Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin çizmelerini giyerek yürüdüğü bir videolu paylaşım yapıldı.
MHP sosyal medya hesabından "Kıbrıs Türktür" mesajıyla video paylaşıldı.
MHP'nin paylaşımındaki videoda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, elinde tesbihi, ayağında çizmeleriyle, Zeki Müren'in 'Ağlama Sevdam' şarkısı eşliğinde yürürken görülüyor.
MHP kaynakları, partinin sosyal medya hesabından "Kıbrıs Türktür" mesajıyla paylaşılan videonun, Kuzey Kıbrıs'ta Pile-Yiğitler yol yapımı çalışmalarını engellemeye çalışan ve polis ile inşaat ekibine fiziksel müdahalede bulunan Birleşmiş Milletler Barış Gücü'nün tavrına tepki anlamına geldiğini belirtti.