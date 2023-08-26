https://sputniknews.com.tr/20230826/macaristan-cumhurbaskani-novak-ukrayna-icin-baris-planinin-zamani-geldi-1074954718.html

Macaristan Cumhurbaşkanı Novak: Ukrayna için barış planının zamanı geldi

Macaristan Cumhurbaşkanı Novak: Ukrayna için barış planının zamanı geldi

Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak, Ukrayna'daki ihtilafı çözme zamanının geldiğini ifade etti. 26.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-26T12:57+0300

2023-08-26T12:57+0300

2023-08-26T12:57+0300

ukrayna krizi

katalin novak

macaristan

ukrayna

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Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak, İtalyan il Messaggero gazetesine verdiği demeçte, henüz somut bir barış planının açıklanması için koşullar oluşmamasına rağmen, Ukrayna'daki ihtilafı çözme zamanının yakında geleceğini söyledi.Novak, “Belirli bir barış planının olduğuna dair açıklama yapacak konumda olmasam da Papa Francis'e kesinlikle katılıyorum. Artık projenin uygulanmasına daha yakın olduğumuza inanıyorum; dört ay önce Papa ile Budapeşte'ye yaptığı ziyaret sırasında bu konuyu konuşmuştuk, ancak daha fazlasını söyleyemem” dedi.Novak, artık barışın nasıl inşa edileceğini konuşmanın zamanının geldiğini vurgulayarak, Papa'nın elçisi Kardinal Zuppi'nin misyonu ve Kiev, Moskova ve Washington ziyaretlerinin ardından Pekin'e gitme planlarını bunun sinyali olarak gösterdi.Geçen Cuma günü Vatikan'da Ukrayna'daki insani durum ve dini özgürlüklerin ele alındığı resepsiyona katılan Novak, Papa Francis ile görüşmesinin ardından Vatikan Dışişleri Bakanlığı’nda temaslarda bulunmuştu.

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katalin novak , macaristan, ukrayna