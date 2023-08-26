https://sputniknews.com.tr/20230826/kahramanmarasta-41-buyuklugunde-deprem-1074954057.html
Kahramanmaraş'ta 4.1 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ta 4.1 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde saat 11.58'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 26.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-26T12:18+0300
2023-08-26T12:18+0300
2023-08-26T12:23+0300
türkiye
deprem
kahramanmaraş
afad
afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/08/1072163684_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_d1dd8a398623848db86c6921848ec563.jpg
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Kahramanmaraş Nurhak ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem gerçekleştiğini bildirdi.Saat 11.58’de meydana gelen depremin derinliği 6.99 km olarak ölçüldü.
https://sputniknews.com.tr/20230826/afad-buyuklugunu-acikladi-adiyamanda-deprem-1074952800.html
türkiye
kahramanmaraş
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/08/1072163684_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_266238e9664f8cf16e7f6b84e15ebde8.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
afad ve kandilli son depremler, kahramanmaraş deprem
afad ve kandilli son depremler, kahramanmaraş deprem
Kahramanmaraş'ta 4.1 büyüklüğünde deprem
12:18 26.08.2023 (güncellendi: 12:23 26.08.2023) Abone ol
Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde saat 11.58'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Kahramanmaraş Nurhak ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem gerçekleştiğini bildirdi.
Saat 11.58’de meydana gelen depremin derinliği 6.99 km olarak ölçüldü.