https://sputniknews.com.tr/20230826/afad-buyuklugunu-acikladi-adiyamanda-deprem-1074952800.html
AFAD büyüklüğünü açıkladı: Adıyaman'da deprem
AFAD büyüklüğünü açıkladı: Adıyaman'da deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Adıyaman'da 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. 26.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-26T10:54+0300
2023-08-26T10:54+0300
2023-08-26T10:54+0300
türkiye
afad
afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
deprem
adıyaman
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AFAD verilerine göre Adıyaman'ın Sincik ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Saat 10.34'te yaşanan depremin derinliği 10.88 kilometre olarak kaydedildi.
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adıyaman
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afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), deprem, adıyaman
afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), deprem, adıyaman
AFAD büyüklüğünü açıkladı: Adıyaman'da deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Adıyaman'da 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
AFAD verilerine göre Adıyaman'ın Sincik ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Saat 10.34'te yaşanan depremin derinliği 10.88 kilometre olarak kaydedildi.