https://sputniknews.com.tr/20230826/ev-alacaklari-ilgilendiriyor-kredide-yeni-donem-sartlar-degisti-1074954340.html

Ev alacakları ilgilendiriyor: Kredide yeni dönem, şartlar değişti

Ev alacakları ilgilendiriyor: Kredide yeni dönem, şartlar değişti

BDDK, 2. konutunu alacak olanlara yönelik kredi kısıtlaması getirdi. Tüketicilerin 2. ev alımında şartlar değiştirildi. Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan... 26.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-26T12:46+0300

2023-08-26T12:46+0300

2023-08-26T12:52+0300

ekonomi

konut

kredi

bddk

bankacılık düzenleme ve denetleme kurumu (bddk)

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BDDK, konut kredilerinde uygulanacak kredi değer oranlarında değişikliğe gitti. Buna göre ilk konut alımlarında kredi değer oranlarında bir değişiklik olmayacak, ikinci ve sonrası alımda ise tüketicinin kendisinin, eşinin veya 18 yaş altındaki çocuklarının en az bir konutunun bulunması halinde konut kredi değer oranı yüzde 75 daraltılacak. 5 milyon TL değerindeki bir evi, 2. tapulu evi olarak alacak olanlara evin değerinin yüzde 22.5'i kadar kredi kullandırılabilecek.Daha fazla peşinatMilliyet'in haberine göre, 2. evini almak isteyen tüketicilere kredi kısıtı geldi. Artık 2. evini almak isteyenlerin, daha fazla peşinatı olması gerekecek. 2. evini almak isteyen tüketicilere kredi kısıtı geldi. Artık ikinci evini almak isteyenlerin, daha fazla peşinatı olması gerekecek.Kredi miktarı eskiye göre yüzde 75 daha düşük olacak. İlk evini alanlar için ise kredi kısıtı uygulanmayacak. Karar kapsamında; 5 milyon liraya kadar olan sıfır konutların yüzde 22,5’ine kredi verilecek. Bu oran 5 ila 10 milyon lira arasındaki sıfır konutlar için yüzde 20 olacak.2. ev alımında tercihini ikinci el konutlardan yana kullanan kişiler için de oranlar düşürüldü. Buna göre, 1 milyon liranın altındaki ikinci el konutların yüzde 22.5’ine kadar kredi alabilecek. 1 ila 2 milyon lira arasındaki ikinci el konutlarda ise yüzde 17.5’ine kredi alınabilecek.Bankalarda risk ağırlığı düzenlemesiBankalara da risk ağırlığı düzenlemesi geldi. 2. konut için kredi kullandıracak bankalarda risk ağırlığı yüksek olacak. Yüzde 150 olarak uygulanacak.Köylerdeki ve 12.11.2012 tarihli ve 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında köy iken mahalleye dönüşen yerlerdeki konutların dikkate alınmamasına, ilgili il özel idarelerinden ve ilgili belediyelerden sahip olunan konutun söz konusu yerler ile aynı niteliğe sahip yerlerde olduğuna ilişkin resmi yazı alınması durumunda bu konutların da aynı kapsamda değerlendirilmesine ve birden fazla konutta hisseli tapu sahibi olanlar hariç herhangi bir konut tapusunda yüzde 50 ve daha az hissesi olanların dikkate alınmamasına karar verildi.Faiz oranları ne kadar olacak?Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı şu ifadeleri kullandı:

https://sputniknews.com.tr/20230825/bddkdan-konut-kredilerine-iliskin-karar-1074948366.html

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konut, kredi, bddk, bankacılık düzenleme ve denetleme kurumu (bddk)