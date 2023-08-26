https://sputniknews.com.tr/20230826/bakan-ozhaseki-muhalefet-ettigini-zannederek-fitne-sacanlar-affedersiniz-esek-arisina-benzetilir-1074961632.html

Bakan Özhaseki: Muhalefet ettiğini zannederek fitne saçanlar, affedersiniz eşek arısına benzetilir

Bakan Özhaseki: Muhalefet ettiğini zannederek fitne saçanlar, affedersiniz eşek arısına benzetilir

Bakan Özhaseki, "Hiçbir iş yapmadığı halde biraz gevezelik eden, ortalıkta dolaşan, kendine göre muhalefet ettiğini zannederek fitne saçanlar da affedersiniz... 26.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-26T22:51+0300

2023-08-26T22:51+0300

2023-08-26T22:51+0300

mehmet özhaseki

mehmet özhaseki

türkiye

ana muhalefet partisi

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Yerinde Dönüşüm Projesi için yaklaşık 200 bin vatandaşın müracaat ettiğini söyledi.Bakan Özhaseki, 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerde 14 milyon insanın zarar gördüğünü, 850 bin bağımsız birimin yıkıldığını, neredeyse orta ölçekli 5 Anadolu şehrinin tamamen yok olduğunu ve yeniden yapılacağını belirtti.'2 sene ödemesiz, 10 sene vadeli kredi vereceğiz'Sadece 850 bin yapının yeniden yapılması için 110 milyar dolar gerektiğini ifade eden Özhaseki, deprem bölgesinde şu an çadırlarda kimsenin kalmadığını dile getiren Özhaseki, şunları kaydetti:'Onların da elinden hiçbir iş gelmez, sadece konuşurlar'Özhaseki, Türkiye'yi gezdiğini, Kayseri'nin her zaman hayırseverliğiyle gündeme geldiğini, son 20-25 yıl içerisinde 1 milyar doların üzerinde hayır işi yapıldığını söyledi.Hayırseverlerin bir alim tarafından bal arısına benzetildiğini aktaran Özhaseki, "Bal arıları durmadan tabiatı gezerler, polenleri toplarlar. Sonra da büyük bir emekle dünyanın en kıymetli, en lezzetli balını üretirler, fakat hiç yemezler, başkalarına ikram ederler. Kıymetlidir, takdir görür. Hiçbir iş yapmadığı halde biraz gevezelik eden, ortalıkta dolaşan, kendine göre muhalefet ettiğini zannederek fitne saçanlar da affedersiniz eşek arısına benzetilir. Onların da elinden hiçbir iş gelmez, sadece konuşurlar, ona buna hasetlik ederler, fesatlık ederler. Allah onları da ıslah etsin, iyilik versin" ifadelerini kullandı.Türkiye'nin sağlıkta yaşadığı dönüşüme dikkati çeken Özhaseki, sadece doktor sayısının iki katına çıktığını, binlerce hastanenin yapıldığını, şehir hastaneleri inşa edildiğini belirtti.Sağlık çalışanlarının fedakarca görev yaptığını anlatan Özhaseki, "Allah onlardan razı olsun ki sayıları 200 bine yaklaştı. Allah ellerinden şifa dağıtsın diye o duayı ediyoruz. Sağlık çalışanı ve hemşirelerimizin sayısı bu 20 sene içerisinde tam 4 misli arttı, 1 milyon 400 bine çıktı neredeyse" dedi.

türkiye

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mehmet özhaseki, mehmet özhaseki, ana muhalefet partisi