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Bakan Özhaseki: Muhalefet ettiğini zannederek fitne saçanlar, affedersiniz eşek arısına benzetilir
Bakan Özhaseki: Muhalefet ettiğini zannederek fitne saçanlar, affedersiniz eşek arısına benzetilir
Bakan Özhaseki, "Hiçbir iş yapmadığı halde biraz gevezelik eden, ortalıkta dolaşan, kendine göre muhalefet ettiğini zannederek fitne saçanlar da affedersiniz... 26.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-26T22:51+0300
2023-08-26T22:51+0300
mehmet özhaseki
mehmet özhaseki
türkiye
ana muhalefet partisi
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Yerinde Dönüşüm Projesi için yaklaşık 200 bin vatandaşın müracaat ettiğini söyledi.Bakan Özhaseki, 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerde 14 milyon insanın zarar gördüğünü, 850 bin bağımsız birimin yıkıldığını, neredeyse orta ölçekli 5 Anadolu şehrinin tamamen yok olduğunu ve yeniden yapılacağını belirtti.'2 sene ödemesiz, 10 sene vadeli kredi vereceğiz'Sadece 850 bin yapının yeniden yapılması için 110 milyar dolar gerektiğini ifade eden Özhaseki, deprem bölgesinde şu an çadırlarda kimsenin kalmadığını dile getiren Özhaseki, şunları kaydetti:'Onların da elinden hiçbir iş gelmez, sadece konuşurlar'Özhaseki, Türkiye'yi gezdiğini, Kayseri'nin her zaman hayırseverliğiyle gündeme geldiğini, son 20-25 yıl içerisinde 1 milyar doların üzerinde hayır işi yapıldığını söyledi.Hayırseverlerin bir alim tarafından bal arısına benzetildiğini aktaran Özhaseki, "Bal arıları durmadan tabiatı gezerler, polenleri toplarlar. Sonra da büyük bir emekle dünyanın en kıymetli, en lezzetli balını üretirler, fakat hiç yemezler, başkalarına ikram ederler. Kıymetlidir, takdir görür. Hiçbir iş yapmadığı halde biraz gevezelik eden, ortalıkta dolaşan, kendine göre muhalefet ettiğini zannederek fitne saçanlar da affedersiniz eşek arısına benzetilir. Onların da elinden hiçbir iş gelmez, sadece konuşurlar, ona buna hasetlik ederler, fesatlık ederler. Allah onları da ıslah etsin, iyilik versin" ifadelerini kullandı.Türkiye'nin sağlıkta yaşadığı dönüşüme dikkati çeken Özhaseki, sadece doktor sayısının iki katına çıktığını, binlerce hastanenin yapıldığını, şehir hastaneleri inşa edildiğini belirtti.Sağlık çalışanlarının fedakarca görev yaptığını anlatan Özhaseki, "Allah onlardan razı olsun ki sayıları 200 bine yaklaştı. Allah ellerinden şifa dağıtsın diye o duayı ediyoruz. Sağlık çalışanı ve hemşirelerimizin sayısı bu 20 sene içerisinde tam 4 misli arttı, 1 milyon 400 bine çıktı neredeyse" dedi.
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mehmet özhaseki, mehmet özhaseki, ana muhalefet partisi

Bakan Özhaseki: Muhalefet ettiğini zannederek fitne saçanlar, affedersiniz eşek arısına benzetilir

22:51 26.08.2023
© İHA / CEM ATAKAN - TURAN BULUT-Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki - Sputnik Türkiye, 1920, 26.08.2023
© İHA / CEM ATAKAN - TURAN BULUT-
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Bakan Özhaseki, "Hiçbir iş yapmadığı halde biraz gevezelik eden, ortalıkta dolaşan, kendine göre muhalefet ettiğini zannederek fitne saçanlar da affedersiniz eşek arısına benzetilir" dedi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Yerinde Dönüşüm Projesi için yaklaşık 200 bin vatandaşın müracaat ettiğini söyledi.
Bakan Özhaseki, 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerde 14 milyon insanın zarar gördüğünü, 850 bin bağımsız birimin yıkıldığını, neredeyse orta ölçekli 5 Anadolu şehrinin tamamen yok olduğunu ve yeniden yapılacağını belirtti.

'2 sene ödemesiz, 10 sene vadeli kredi vereceğiz'

Sadece 850 bin yapının yeniden yapılması için 110 milyar dolar gerektiğini ifade eden Özhaseki, deprem bölgesinde şu an çadırlarda kimsenin kalmadığını dile getiren Özhaseki, şunları kaydetti:
"Sadece konteyner kentlerde ve kira yardımı yaptığımız vatandaşlarımız var dışarıda. Onların da tabii bir an önce evlerine dönmesi için çalışıyoruz. 200 bin civarında konutun ihalesini yaptık. Yerinde Dönüşüm Projesi'ne müracaat eden vatandaşımızın sayısı 200 bine yaklaştı. Onları da destekleyeceğiz, para vereceğiz, hibe vereceğiz. 2 sene ödemesiz, 10 sene vadeli kredi vereceğiz ki evlerine bir an önce kavuşsunlar. Çok şükür altından kalkıyoruz. Dışarıdan gelen yabancı misyon şefleri, 'Eğer bu depremin dörtte biri bizde olsaydı altında kalır, çökerdik' dediler. Amerika'da 2 sene kadar önce bir kasırga oldu, millet 'devlet gelmedi' diye isyanlarda. Almanya'da bir sel felaketi oldu, aradan 1,5-2 sene geçmiş, devlet hala varmamış oralara. Ama bizimkinde Allah'a şükür ilk günden itibaren, ilk dakikalardan itibaren herkes koştu. Sadece hükümet mi, sadece AK Partililer mi, yok haksızlık ederim böyle söylersem. Bütün bir millet, 85 milyon ayaktaydı."

'Onların da elinden hiçbir iş gelmez, sadece konuşurlar'

Özhaseki, Türkiye'yi gezdiğini, Kayseri'nin her zaman hayırseverliğiyle gündeme geldiğini, son 20-25 yıl içerisinde 1 milyar doların üzerinde hayır işi yapıldığını söyledi.
Hayırseverlerin bir alim tarafından bal arısına benzetildiğini aktaran Özhaseki, "Bal arıları durmadan tabiatı gezerler, polenleri toplarlar. Sonra da büyük bir emekle dünyanın en kıymetli, en lezzetli balını üretirler, fakat hiç yemezler, başkalarına ikram ederler. Kıymetlidir, takdir görür. Hiçbir iş yapmadığı halde biraz gevezelik eden, ortalıkta dolaşan, kendine göre muhalefet ettiğini zannederek fitne saçanlar da affedersiniz eşek arısına benzetilir. Onların da elinden hiçbir iş gelmez, sadece konuşurlar, ona buna hasetlik ederler, fesatlık ederler. Allah onları da ıslah etsin, iyilik versin" ifadelerini kullandı.
Türkiye'nin sağlıkta yaşadığı dönüşüme dikkati çeken Özhaseki, sadece doktor sayısının iki katına çıktığını, binlerce hastanenin yapıldığını, şehir hastaneleri inşa edildiğini belirtti.
Sağlık çalışanlarının fedakarca görev yaptığını anlatan Özhaseki, "Allah onlardan razı olsun ki sayıları 200 bine yaklaştı. Allah ellerinden şifa dağıtsın diye o duayı ediyoruz. Sağlık çalışanı ve hemşirelerimizin sayısı bu 20 sene içerisinde tam 4 misli arttı, 1 milyon 400 bine çıktı neredeyse" dedi.
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