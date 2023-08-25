https://sputniknews.com.tr/20230825/ukrayna-ordusu-zaporojye-cephesinde-fosfor-kullandi-1074943139.html
Ukrayna ordusu Zaporojye cephesinde fosfor kullandı
Ukrayna ordusu Zaporojye cephesinde fosfor kullandı
Rus askeri doktor, Ukrayna ordusunun Zaporojye Bölgesi’nin Jerebyanka ve Pyatihatok köylerindeki Rus ordu mevzilerine yönelik fosfor kullandığını belirtti. 25.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-25T18:37+0300
2023-08-25T18:37+0300
2023-08-25T18:37+0300
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Rus Silahlı Kuvvetleri 58. Ordusu Bağımsız Tıp Taburu Cerrahi Bölüm Başkanı, Rus gazetecilere açıklamasında, “Jerebyanka ve Pyatihatok köyleri yakınlarında fosfor kullandığı tespit edildi. Çok şükür anestezistlerimiz bu lezyonu zamanında tespit ederek hızla önlem aldı, yaralılar tahliye edilerek yaralar işlendi” ifadesini kullandı.Medyada, NATO ülkelerinin Ukrayna ordusuna yeni silah tür vermek istediği yönünde haberler çıkar çıkmaz bu silahların cephede kullanılmaya başlamasının bir kural haline geldiğini anlatan Rus doktor, “Yani bu silah artık burada. Hemen aynı gün kullanılmaya başlıyor” dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230825/zaporojye-vali-vekili-ukrayna-ordusu-karsilik-alacaklari-korkusuyla-zaporojye-ngsyi-vurmuyor-1074940375.html
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ukrayna, kimyasal, kimyasal silah
ukrayna, kimyasal, kimyasal silah
Ukrayna ordusu Zaporojye cephesinde fosfor kullandı
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Rus askeri doktor, Ukrayna ordusunun Zaporojye Bölgesi’nin Jerebyanka ve Pyatihatok köylerindeki Rus ordu mevzilerine yönelik fosfor kullandığını belirtti.
Rus Silahlı Kuvvetleri 58. Ordusu Bağımsız Tıp Taburu Cerrahi Bölüm Başkanı, Rus gazetecilere açıklamasında, “Jerebyanka ve Pyatihatok köyleri yakınlarında fosfor kullandığı tespit edildi. Çok şükür anestezistlerimiz bu lezyonu zamanında tespit ederek hızla önlem aldı, yaralılar tahliye edilerek yaralar işlendi” ifadesini kullandı.
Medyada, NATO ülkelerinin Ukrayna ordusuna yeni silah tür vermek istediği yönünde haberler çıkar çıkmaz bu silahların cephede kullanılmaya başlamasının bir kural haline geldiğini anlatan Rus doktor, “Yani bu silah artık burada. Hemen aynı gün kullanılmaya başlıyor” dedi.