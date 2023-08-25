Ukrayna ordusu Zaporojye cephesinde fosfor kullandı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
SESLİ HABER
Ve anlaşmaya varıldı: BRICS genişliyor
13:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
SESLİ HABER
İsviçre: Elimizde F-16 yok, olsaydı da Ukraynalı pilotları eğitmezdik
14:31
2 dk
SESLİ HABER
Zelenskiy, Yunanistan’dan yardım istedi
15:00
3 dk
SESLİ HABER
The Economist: ABD'nin buna cesaret edeceği şüpheli
16:00
2 dk
SESLİ HABER
Ve mahkeme karar verdi: Stalingrad’da soykırım yaptılar
17:00
2 dk
SESLİ HABER
Ukrayna’nın ABD’den istediği füzelerin arkasındaki plan ne?
18:00
2 dk
SESLİ HABER
Türünün tek örneği: Beneksiz zürafa doğdu
19:00
1 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı yönetmen noktayı koydu: ABD'nin uzun süreli bir savaşa ihtiyacı var
20:00
2 dk
SESLİ HABER
Rusya duyurdu: Heyet Tahrir el-Şam’ın karargahını vurduk
21:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
SESLİ HABER
Cumhurbaşkanlığı’nda Batı basınına tahıl koridoru yalanlaması
15:00
1 dk
SESLİ HABER
Abrams ve Leopard tankları, Ukrayna’nın işine yaramadı
16:00
2 dk
SESLİ HABER
ABD’li diplomattan Ukrayna’ya tehdit: Geleceğiniz ABD’nin sürekli desteğine bağlı
17:00
3 dk
SESLİ HABER
Dolar ve Euro’ya alternatif para birimi için çalışmalar yapılıyor
18:00
2 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230825/ukrayna-ordusu-zaporojye-cephesinde-fosfor-kullandi-1074943139.html
Ukrayna ordusu Zaporojye cephesinde fosfor kullandı
Ukrayna ordusu Zaporojye cephesinde fosfor kullandı
Rus askeri doktor, Ukrayna ordusunun Zaporojye Bölgesi’nin Jerebyanka ve Pyatihatok köylerindeki Rus ordu mevzilerine yönelik fosfor kullandığını belirtti. 25.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-25T18:37+0300
2023-08-25T18:37+0300
ukrayna krizi
ukrayna
kimyasal
kimyasal silah
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/1b/1072922359_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_e744729251de3c4a4897c5ddc5060b6a.jpg
Rus Silahlı Kuvvetleri 58. Ordusu Bağımsız Tıp Taburu Cerrahi Bölüm Başkanı, Rus gazetecilere açıklamasında, “Jerebyanka ve Pyatihatok köyleri yakınlarında fosfor kullandığı tespit edildi. Çok şükür anestezistlerimiz bu lezyonu zamanında tespit ederek hızla önlem aldı, yaralılar tahliye edilerek yaralar işlendi” ifadesini kullandı.Medyada, NATO ülkelerinin Ukrayna ordusuna yeni silah tür vermek istediği yönünde haberler çıkar çıkmaz bu silahların cephede kullanılmaya başlamasının bir kural haline geldiğini anlatan Rus doktor, “Yani bu silah artık burada. Hemen aynı gün kullanılmaya başlıyor” dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230825/zaporojye-vali-vekili-ukrayna-ordusu-karsilik-alacaklari-korkusuyla-zaporojye-ngsyi-vurmuyor-1074940375.html
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/1b/1072922359_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_52ab71181329a2ce89a8f888789d8658.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ukrayna, kimyasal, kimyasal silah
ukrayna, kimyasal, kimyasal silah

Ukrayna ordusu Zaporojye cephesinde fosfor kullandı

18:37 25.08.2023
© AAUkrayna'nın ilan ettiği Rusya'ya karşı taarruzdan Zaporojye bölgesindeki Berdyansk yönünde bir manzara
Ukrayna'nın ilan ettiği Rusya'ya karşı taarruzdan Zaporojye bölgesindeki Berdyansk yönünde bir manzara - Sputnik Türkiye, 1920, 25.08.2023
© AA
Abone olTelegram
Rus askeri doktor, Ukrayna ordusunun Zaporojye Bölgesi’nin Jerebyanka ve Pyatihatok köylerindeki Rus ordu mevzilerine yönelik fosfor kullandığını belirtti.
Rus Silahlı Kuvvetleri 58. Ordusu Bağımsız Tıp Taburu Cerrahi Bölüm Başkanı, Rus gazetecilere açıklamasında, “Jerebyanka ve Pyatihatok köyleri yakınlarında fosfor kullandığı tespit edildi. Çok şükür anestezistlerimiz bu lezyonu zamanında tespit ederek hızla önlem aldı, yaralılar tahliye edilerek yaralar işlendi” ifadesini kullandı.
Medyada, NATO ülkelerinin Ukrayna ordusuna yeni silah tür vermek istediği yönünde haberler çıkar çıkmaz bu silahların cephede kullanılmaya başlamasının bir kural haline geldiğini anlatan Rus doktor, “Yani bu silah artık burada. Hemen aynı gün kullanılmaya başlıyor” dedi.
Zaporojye NGS - Sputnik Türkiye, 1920, 25.08.2023
Ukrayna krizi
Zaporojye Vali Vekili: Ukrayna ordusu, karşılık alacakları korkusuyla Zaporojye NGS’yi vurmuyor
17:13
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала