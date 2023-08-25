https://sputniknews.com.tr/20230825/turkiye-de-dahil-40-ulkeden-kaykaycilar-grand-skate-tour-2023-icin-moskovada-bulusacak-1074937445.html

Türkiye de dahil 40 ülkeden kaykaycılar, Grand Skate Tour 2023 için Moskova'da buluşacak

Türkiye de dahil 40 ülkeden kaykaycılar, Grand Skate Tour 2023 için Moskova'da buluşacak

Tüm dünyadan kaykaycıları bir araya getiren kaykay festivali Grand Skate Tour 2023, bu yıl Moskova'da gerçekleştirilecek. 25.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-25T15:46+0300

2023-08-25T15:46+0300

2023-08-25T15:46+0300

spor

moskova

türkiye

kayak

rusya

dünya

organizasyon

gorkiy park

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Başkentin merkezindeki Gorkiy Park'ta düzenlenecek etkinliğe 40'ın üzerinde ülkeden 5 binden fazla kaykaycı katılacak.26 Ağustos-2 Eylül tarihleri arasında yapılacak etkinlikte Türkiye, ABD, Arjantin, Brezilya, Kolombiya, Meksika, İspanya, Ermenistan, Azerbaycan, Bahreyn, Belarus, Bulgaristan, Vietnam, Mısır, Zimbabve, İsrail, Hindistan, Irak, İran, Yemen, Kazakistan, Kırgızistan, Küba, Kuveyt, Lübnan, Madagaskar, Fas, Moğolistan, BAE, Umman, Pakistan, Transdinyester, Rusya, Suudi Arabistan, Sırbistan, Tacikistan, Uganda, Özbekistan, Etiyopya, Güney Afrika'dan kaykaycılar hünerlerini sergileyecek.Etkinlikle ilgili açıklama yapan organizasyon şirketi, "Moskova'daki GST 2023, kaykay ve paten sporlarının zengin kültürünün bir bayramıdır. Farklı milletlerden insanları bir araya getiren festival, aynı zamanda sportif becerileri ve yaratıcılığını sergilemek için bir platform görevi görüyor, uluslararası bağları geliştirip güçlendiriyor" ifadelerini kullandı.

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