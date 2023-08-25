Türkiye de dahil 40 ülkeden kaykaycılar, Grand Skate Tour 2023 için Moskova'da buluşacak
© Fotoğraf : Grand Skate Tour 2023 Grand Skate Tour 2023
© Fotoğraf : Grand Skate Tour 2023
Tüm dünyadan kaykaycıları bir araya getiren kaykay festivali Grand Skate Tour 2023, bu yıl Moskova'da gerçekleştirilecek.
Başkentin merkezindeki Gorkiy Park'ta düzenlenecek etkinliğe 40'ın üzerinde ülkeden 5 binden fazla kaykaycı katılacak.
26 Ağustos-2 Eylül tarihleri arasında yapılacak etkinlikte Türkiye, ABD, Arjantin, Brezilya, Kolombiya, Meksika, İspanya, Ermenistan, Azerbaycan, Bahreyn, Belarus, Bulgaristan, Vietnam, Mısır, Zimbabve, İsrail, Hindistan, Irak, İran, Yemen, Kazakistan, Kırgızistan, Küba, Kuveyt, Lübnan, Madagaskar, Fas, Moğolistan, BAE, Umman, Pakistan, Transdinyester, Rusya, Suudi Arabistan, Sırbistan, Tacikistan, Uganda, Özbekistan, Etiyopya, Güney Afrika'dan kaykaycılar hünerlerini sergileyecek.
Etkinlikle ilgili açıklama yapan organizasyon şirketi, "Moskova'daki GST 2023, kaykay ve paten sporlarının zengin kültürünün bir bayramıdır. Farklı milletlerden insanları bir araya getiren festival, aynı zamanda sportif becerileri ve yaratıcılığını sergilemek için bir platform görevi görüyor, uluslararası bağları geliştirip güçlendiriyor" ifadelerini kullandı.
26 Ağustos-2 Eylül tarihleri arasında yapılacak etkinlikte Türkiye, ABD, Arjantin, Brezilya, Kolombiya, Meksika, İspanya, Ermenistan, Azerbaycan, Bahreyn, Belarus, Bulgaristan, Vietnam, Mısır, Zimbabve, İsrail, Hindistan, Irak, İran, Yemen, Kazakistan, Kırgızistan, Küba, Kuveyt, Lübnan, Madagaskar, Fas, Moğolistan, BAE, Umman, Pakistan, Transdinyester, Rusya, Suudi Arabistan, Sırbistan, Tacikistan, Uganda, Özbekistan, Etiyopya, Güney Afrika'dan kaykaycılar hünerlerini sergileyecek.
Etkinlikle ilgili açıklama yapan organizasyon şirketi, "Moskova'daki GST 2023, kaykay ve paten sporlarının zengin kültürünün bir bayramıdır. Farklı milletlerden insanları bir araya getiren festival, aynı zamanda sportif becerileri ve yaratıcılığını sergilemek için bir platform görevi görüyor, uluslararası bağları geliştirip güçlendiriyor" ifadelerini kullandı.