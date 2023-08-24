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A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası C Grubu'nda 5'te 5 yaptı
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası C Grubu'nda 5'te 5 yaptı
Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası C Grubu son maçında ev sahibi Almanya'yı 3-0 yenerek 5'te 5 yaptı 24.08.2023, Sputnik Türkiye
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, CEV Avrupa Şampiyonası C Grubu son maçında ev sahibi Almanya'yı 3-0 yenerek gruptan yenilgisiz çıktı.
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası C Grubu'nda 5'te 5 yaptı

22:41 24.08.2023 (güncellendi: 22:45 24.08.2023)
© AATürkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı
Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı - Sputnik Türkiye, 1920, 24.08.2023
© AA
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Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası C Grubu son maçında ev sahibi Almanya'yı 3-0 yenerek 5'te 5 yaptı
A Milli Kadın Voleybol Takımı, CEV Avrupa Şampiyonası C Grubu son maçında ev sahibi Almanya'yı 3-0 yenerek gruptan yenilgisiz çıktı.
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