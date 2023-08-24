https://sputniknews.com.tr/20230824/a-milli-kadin-voleybol-takimi-2023-cev-avrupa-sampiyonasi-c-grubunda-5te-5-yapti-1074918269.html
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası C Grubu'nda 5'te 5 yaptı
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası C Grubu'nda 5'te 5 yaptı
Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası C Grubu son maçında ev sahibi Almanya'yı 3-0 yenerek 5'te 5 yaptı 24.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-24T22:41+0300
2023-08-24T22:41+0300
2023-08-24T22:45+0300
türkiye a milli kadın voleybol takımı
cev
spor
almanya
şampiyona
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, CEV Avrupa Şampiyonası C Grubu son maçında ev sahibi Almanya'yı 3-0 yenerek gruptan yenilgisiz çıktı.
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türkiye a milli kadın voleybol takımı, cev, almanya, şampiyona
türkiye a milli kadın voleybol takımı, cev, almanya, şampiyona
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası C Grubu'nda 5'te 5 yaptı
22:41 24.08.2023 (güncellendi: 22:45 24.08.2023) Abone ol
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Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası C Grubu son maçında ev sahibi Almanya'yı 3-0 yenerek 5'te 5 yaptı
A Milli Kadın Voleybol Takımı, CEV Avrupa Şampiyonası C Grubu son maçında ev sahibi Almanya'yı 3-0 yenerek gruptan yenilgisiz çıktı.