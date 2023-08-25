https://sputniknews.com.tr/20230825/sindirim-sorunlari-parkinson-hastaligina-yakalanma-riskini-artiriyor-1074935275.html

Sindirim sorunları, Parkinson hastalığına yakalanma riskini artırıyor

Sindirim sorunları, Parkinson hastalığına yakalanma riskini artırıyor

ABD'deki bir araştırmaya göre, kabızlık veya yutma güçlüğü gibi sindirim sorunları Parkinson hastalığı olasılığını iki katına çıkarabilir. 25.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-25T14:32+0300

2023-08-25T14:32+0300

2023-08-25T14:32+0300

parkinson

parkinson hastalığı

yaşam

bağırsak

bağışıklık

sindirim sistemi

sorun

risk

yüksek risk

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ABD'deki bir araştırmaya göre, kabızlık veya yutma güçlüğü gibi sindirim sorunları Parkinson hastalığı olasılığını iki katına çıkarabilir. Alzheimer hastalığının, felçlerin ve beyin anevrizmalarının kökenleri gastrointestinal sistemle ilişkilendirilirken, Parkinson'un da bağırsaklarda başlayabileceğine dair kanıtlar olsa da, belirli sindirim bozukluklarıyla ilişkisi üzerine çok az çalışma yapılmıştır.Yeni yapılan bir çalışma, dört bağırsak rahatsızlığının Parkinson hastalığının erken uyarı işareti olabileceğini ortaya koydu.Kabızlık, yutma güçlüğü (disfaji) ve yiyeceklerin mideden ince bağırsağa geçmesinin daha uzun sürdüğü gastroparezi hastalarının tanıdan önceki beş yıl içinde Parkinson hastalığına yakalanma olasılığı iki kattan fazlayken, ishali olmayan IBS (bağırsak sendromu) yüzde 17 daha yüksek riskle ilişkilendirildi.'Apandisi alınan hastalarda Parkinson olasılığı düşük'Fonksiyonel dispepsi (belirgin bir nedeni olmayan midede yanma hissi veya dolgunluk), ishalli IBS ve ishal artı dışkı tutamama gibi bazı gastrointestinal semptomların da Parkinson hastalığı gelişen hastalarda daha yaygın olduğu görüldü.Ancak bunlar Alzheimer hastalığı, anevrizma veya felç başlangıcından önce de daha yaygındı. Bununla birlikte, inflamatuar bağırsak hastalığı gibi diğer bağırsak sorunlarının Parkinson'a yakalanma olasılığını artırmadığı tespit edildi.Araştırmacılar, apandisi alınan hastalarda Parkinson gelişme olasılığının daha düşük olduğunu hesapladı.

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parkinson, parkinson hastalığı, bağırsak, bağışıklık, sindirim sistemi, sorun, risk, yüksek risk