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Sindirim sorunları, Parkinson hastalığına yakalanma riskini artırıyor
Sindirim sorunları, Parkinson hastalığına yakalanma riskini artırıyor
ABD'deki bir araştırmaya göre, kabızlık veya yutma güçlüğü gibi sindirim sorunları Parkinson hastalığı olasılığını iki katına çıkarabilir. 25.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-25T14:32+0300
2023-08-25T14:32+0300
parkinson
parkinson hastalığı
yaşam
bağırsak
bağışıklık
sindirim sistemi
sorun
risk
yüksek risk
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ABD'deki bir araştırmaya göre, kabızlık veya yutma güçlüğü gibi sindirim sorunları Parkinson hastalığı olasılığını iki katına çıkarabilir. Alzheimer hastalığının, felçlerin ve beyin anevrizmalarının kökenleri gastrointestinal sistemle ilişkilendirilirken, Parkinson'un da bağırsaklarda başlayabileceğine dair kanıtlar olsa da, belirli sindirim bozukluklarıyla ilişkisi üzerine çok az çalışma yapılmıştır.Yeni yapılan bir çalışma, dört bağırsak rahatsızlığının Parkinson hastalığının erken uyarı işareti olabileceğini ortaya koydu.Kabızlık, yutma güçlüğü (disfaji) ve yiyeceklerin mideden ince bağırsağa geçmesinin daha uzun sürdüğü gastroparezi hastalarının tanıdan önceki beş yıl içinde Parkinson hastalığına yakalanma olasılığı iki kattan fazlayken, ishali olmayan IBS (bağırsak sendromu) yüzde 17 daha yüksek riskle ilişkilendirildi.'Apandisi alınan hastalarda Parkinson olasılığı düşük'Fonksiyonel dispepsi (belirgin bir nedeni olmayan midede yanma hissi veya dolgunluk), ishalli IBS ve ishal artı dışkı tutamama gibi bazı gastrointestinal semptomların da Parkinson hastalığı gelişen hastalarda daha yaygın olduğu görüldü.Ancak bunlar Alzheimer hastalığı, anevrizma veya felç başlangıcından önce de daha yaygındı. Bununla birlikte, inflamatuar bağırsak hastalığı gibi diğer bağırsak sorunlarının Parkinson'a yakalanma olasılığını artırmadığı tespit edildi.Araştırmacılar, apandisi alınan hastalarda Parkinson gelişme olasılığının daha düşük olduğunu hesapladı.
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parkinson, parkinson hastalığı, bağırsak, bağışıklık, sindirim sistemi, sorun, risk, yüksek risk
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Sindirim sorunları, Parkinson hastalığına yakalanma riskini artırıyor

14:32 25.08.2023
© AAkarın ağrısı
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© AA
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ABD'deki bir araştırmaya göre, kabızlık veya yutma güçlüğü gibi sindirim sorunları Parkinson hastalığı olasılığını iki katına çıkarabilir.
ABD'deki bir araştırmaya göre, kabızlık veya yutma güçlüğü gibi sindirim sorunları Parkinson hastalığı olasılığını iki katına çıkarabilir. Alzheimer hastalığının, felçlerin ve beyin anevrizmalarının kökenleri gastrointestinal sistemle ilişkilendirilirken, Parkinson'un da bağırsaklarda başlayabileceğine dair kanıtlar olsa da, belirli sindirim bozukluklarıyla ilişkisi üzerine çok az çalışma yapılmıştır.
Yeni yapılan bir çalışma, dört bağırsak rahatsızlığının Parkinson hastalığının erken uyarı işareti olabileceğini ortaya koydu.
Kabızlık, yutma güçlüğü (disfaji) ve yiyeceklerin mideden ince bağırsağa geçmesinin daha uzun sürdüğü gastroparezi hastalarının tanıdan önceki beş yıl içinde Parkinson hastalığına yakalanma olasılığı iki kattan fazlayken, ishali olmayan IBS (bağırsak sendromu) yüzde 17 daha yüksek riskle ilişkilendirildi.

'Apandisi alınan hastalarda Parkinson olasılığı düşük'

Fonksiyonel dispepsi (belirgin bir nedeni olmayan midede yanma hissi veya dolgunluk), ishalli IBS ve ishal artı dışkı tutamama gibi bazı gastrointestinal semptomların da Parkinson hastalığı gelişen hastalarda daha yaygın olduğu görüldü.
Ancak bunlar Alzheimer hastalığı, anevrizma veya felç başlangıcından önce de daha yaygındı. Bununla birlikte, inflamatuar bağırsak hastalığı gibi diğer bağırsak sorunlarının Parkinson'a yakalanma olasılığını artırmadığı tespit edildi.
Araştırmacılar, apandisi alınan hastalarda Parkinson gelişme olasılığının daha düşük olduğunu hesapladı.
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