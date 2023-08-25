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https://sputniknews.com.tr/20230825/kurt-adam-efsanesi-gercek-oldu-yillardir-ormanda-yalniz-yasadigi-tespit-edildi-1074927592.html
'Kurt adam’ efsanesi gerçek oldu: Yıllardır ormanda yalnız yaşadığı tespit edildi
'Kurt adam’ efsanesi gerçek oldu: Yıllardır ormanda yalnız yaşadığı tespit edildi
Almanya'nın gündemine, dağlık alanda dolaşan gizemli çıplak adam oturdu. Alman basını tarafından 'kurt adam' olarak nitelenen bu kişinin ormanda yıllardır tek... 25.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-25T11:36+0300
2023-08-25T11:36+0300
kurt adam
yaşam
almanya
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Almanya’daki Harz Dağları’nda turistler tarafından görüntülenen gizemli çıplak adam ülkede şaşkınlık yarattı. Dağcılar, hasar görmüş eski bir kalenin yanında elinde tahta bir mızrakla dolaşan 40’lı yaşlarındaki çıplak adamın fotoğrafını çekti. Alman basını tarafından 'kurt adam' olarak nitelenen bu kişinin 5 yıldır ormanda ve dağlık alanda tek başına yaşadığı düşünülüyor.'Tarih kitaplarındaki Taş Devri insanları gibi görünüyordu'Bild gazetesi, görüntülerde adamın saç ve sakallarının uzadığını ve uzun süredir banyo yapmıyormuş gibi göründüğünü aktardı. Adamın fotoğrafını çeken dağcılardan Gina Weiss, Bild’e yaptığı açıklamada “Kum mağaralarına yaklaştığımızda kurt adamı gördük. Gözlerini dikip bize baktı ve hiçbir şey demedi. Tarih kitaplarındaki Taş Devri insanları gibi görünüyordu” dedi.Söylentisi vardı ama ilk kez görüntülendiAlmanya’da dağlık ve ormanlık Blankenburg bölgesinde daha önce de tek başına yaşayan gizemli bir adam olduğuna dair haberler yapılmıştı. Yetkililer son yıllarda kurt postuyla ormanlarda dolaşan bir adam görüldüğüne dair birçok ihbar aldıklarını bildirdi.Bölgede bazı barınaklara ve ateş yakma alanlarına da rastlanmıştı ama 'kurt adam' hiç görüntülenmemişti. Bölgedeki itfaiye yetkilisi Alexander Beck, “Bu adam kesinlikle dışarıda nasıl yaşayacağını ve değişen hava şartlarına nasıl uyum sağlayacağını biliyor” diye konuştu. Yaklaşık üçte biri ormanlarla kaplı olan Almanya’da doğada tek başına yaşayan insanlarla ilgili efsaneler uzun yıllardır halk arasında yaygın.
https://sputniknews.com.tr/20230825/demet-akalin-kaza-gecirdi-tekne-saniyeler-icinde-batti-nasil-sag-ciktik-bilmiyorum-1074927070.html
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kurt adam, almanya, kale, orman, yalnız kurt, basın, görüntü
kurt adam, almanya, kale, orman, yalnız kurt, basın, görüntü

'Kurt adam’ efsanesi gerçek oldu: Yıllardır ormanda yalnız yaşadığı tespit edildi

11:36 25.08.2023
© AFP 2023 / ANGELIKA WARMUTHAlmanya ormanları
Almanya ormanları - Sputnik Türkiye, 1920, 25.08.2023
© AFP 2023 / ANGELIKA WARMUTH
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Almanya'nın gündemine, dağlık alanda dolaşan gizemli çıplak adam oturdu. Alman basını tarafından 'kurt adam' olarak nitelenen bu kişinin ormanda yıllardır tek başına yaşadığı ve kimseyle etkileşim içinde olmadığı yazılıyor.
Almanya’daki Harz Dağları’nda turistler tarafından görüntülenen gizemli çıplak adam ülkede şaşkınlık yarattı. Dağcılar, hasar görmüş eski bir kalenin yanında elinde tahta bir mızrakla dolaşan 40’lı yaşlarındaki çıplak adamın fotoğrafını çekti. Alman basını tarafından 'kurt adam' olarak nitelenen bu kişinin 5 yıldır ormanda ve dağlık alanda tek başına yaşadığı düşünülüyor.

'Tarih kitaplarındaki Taş Devri insanları gibi görünüyordu'

Bild gazetesi, görüntülerde adamın saç ve sakallarının uzadığını ve uzun süredir banyo yapmıyormuş gibi göründüğünü aktardı. Adamın fotoğrafını çeken dağcılardan Gina Weiss, Bild’e yaptığı açıklamada “Kum mağaralarına yaklaştığımızda kurt adamı gördük. Gözlerini dikip bize baktı ve hiçbir şey demedi. Tarih kitaplarındaki Taş Devri insanları gibi görünüyordu” dedi.

Söylentisi vardı ama ilk kez görüntülendi

Almanya’da dağlık ve ormanlık Blankenburg bölgesinde daha önce de tek başına yaşayan gizemli bir adam olduğuna dair haberler yapılmıştı. Yetkililer son yıllarda kurt postuyla ormanlarda dolaşan bir adam görüldüğüne dair birçok ihbar aldıklarını bildirdi.
Bölgede bazı barınaklara ve ateş yakma alanlarına da rastlanmıştı ama 'kurt adam' hiç görüntülenmemişti. Bölgedeki itfaiye yetkilisi Alexander Beck, “Bu adam kesinlikle dışarıda nasıl yaşayacağını ve değişen hava şartlarına nasıl uyum sağlayacağını biliyor” diye konuştu. Yaklaşık üçte biri ormanlarla kaplı olan Almanya’da doğada tek başına yaşayan insanlarla ilgili efsaneler uzun yıllardır halk arasında yaygın.
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