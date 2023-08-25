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https://sputniknews.com.tr/20230825/ryabkov-brics-zirvesi-sonrasinda-abd-ulkeler-uzerinde-baski-kurmaya-devam-edecek-1074942715.html
Ryabkov: BRICS zirvesi sonrasında ABD ülkeler üzerinde baskı kurmaya devam edecek
Ryabkov: BRICS zirvesi sonrasında ABD ülkeler üzerinde baskı kurmaya devam edecek
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov, Washington'un dünyadaki değişime direndiğini ve etki alanına girmek istemeyen ülkeler üzerinde baskı kurmaya devam... 25.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-25T18:23+0300
2023-08-25T18:23+0300
dünya
brics zirvesi
rusya
abd
sergey ryabkov
yaptırım
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Güney Afrika’da düzenlenen BRICS zirvesinin sonuçlarına ilişkin basın toplantısında, dünyadaki değişimlere direnen ABD’nin BRICS zirvesinin ardından diğer ülkelere baskı yapmaya devam edeceğini söyledi.Ryabkov, “BRICS'de neler olup bittiğine bakılmaksızın, sırf dünyadaki değişikliklere direndikleri için ABD ve onun liderliğindeki grubun tüm bu hileleriyle kaçınılmaz olarak karşılaşacağız. Ancak kolektif Batı'nın dünya meselelerindeki rolünün ve öneminin zayıflaması süreci geri döndürülemez. Son BRICS zirvesi de bunun açık bir teyididir, baskı devam edecektir” dedi.Ryabkov, ABD’nin eski dünya düzeninin sürdürülmesinde ısrar ettiğini ve baskılarına şu ya da bu şekilde boyun eğen devletleri nüfuz yörüngesinde tutmaya çalıştığına vurgu yaparak, “Ama sizi temin ederim ki, şu anda BRICS üyesi olan ve davet edilen ülkelerin politikacıları, diplomatları, devletlerin dış politika ve dış ekonomik faaliyetleriyle uğraşan uzmanları, durumun özünü en iyi şekilde görebilecek ve kollektif Batı'nın baskılarına direnebilecek yolları bulabilecek kadar deneyimli, zeki ve sofistike insanlardır” ifadelerini kullandı.Yeni katılımcılar satın alma gücü paritesi açısından BRICS ile G7 arasındaki farkı artıracakRyabkov, satın alma gücü paritesi açısından BRICS ülkelerinin dünya GSYİH'sindeki payının G7’nin üzerinde olduğunu vurguladı.Rus diplomat "BRICS güçlenmeye devam ediyor. Son yıllarda satın alma gücü paritesi açısından BRICS ülkelerinin dünya GSYİH'sindeki payı G7’nin üzerinde bir performans sergiliyor ve yeni ülkelerin katılımıyla bu fark daha da büyüyecek” dedi.BRICS’de ortak para biriminin oluşturulması yönünde hızlı ilerleme beklenmemeliRyabkov, BRICS’de ortak para biriminin oluşturulması yönünde hızlı ilerleme beklenmemesi gerektiğini belirtti.BRICS'te ortak para biriminin oluşturulmasına yönelik ilerleme hızı açısından mucizeler beklenmemesi gerektiğine vurgu yapan Rus diplomat, "Bir sonraki adım ortak para birimidir. Ancak, tarihi dönemlerden çok kısa sürede geçiş konusunda BRICS ülkelerinden mucizeler beklenmemesi gerektiğini düşünüyorum” değerlendirmesinde bulundu.
https://sputniknews.com.tr/20230825/zaharova-brics-zirvesinin-anahtar-kelimesi-adalet-1074919883.html
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brics zirvesi, rusya, abd, sergey ryabkov, yaptırım
brics zirvesi, rusya, abd, sergey ryabkov, yaptırım

Ryabkov: BRICS zirvesi sonrasında ABD ülkeler üzerinde baskı kurmaya devam edecek

18:23 25.08.2023
© Sputnik / Alexey Vitvitsky / Multimedya arşivine gidin Sergey Ryabkov
 Sergey Ryabkov - Sputnik Türkiye, 1920, 25.08.2023
© Sputnik / Alexey Vitvitsky
/
Multimedya arşivine gidin
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov, Washington'un dünyadaki değişime direndiğini ve etki alanına girmek istemeyen ülkeler üzerinde baskı kurmaya devam edeceğini belirtti.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Güney Afrika’da düzenlenen BRICS zirvesinin sonuçlarına ilişkin basın toplantısında, dünyadaki değişimlere direnen ABD’nin BRICS zirvesinin ardından diğer ülkelere baskı yapmaya devam edeceğini söyledi.
Ryabkov, “BRICS'de neler olup bittiğine bakılmaksızın, sırf dünyadaki değişikliklere direndikleri için ABD ve onun liderliğindeki grubun tüm bu hileleriyle kaçınılmaz olarak karşılaşacağız. Ancak kolektif Batı'nın dünya meselelerindeki rolünün ve öneminin zayıflaması süreci geri döndürülemez. Son BRICS zirvesi de bunun açık bir teyididir, baskı devam edecektir” dedi.
Ryabkov, ABD’nin eski dünya düzeninin sürdürülmesinde ısrar ettiğini ve baskılarına şu ya da bu şekilde boyun eğen devletleri nüfuz yörüngesinde tutmaya çalıştığına vurgu yaparak, “Ama sizi temin ederim ki, şu anda BRICS üyesi olan ve davet edilen ülkelerin politikacıları, diplomatları, devletlerin dış politika ve dış ekonomik faaliyetleriyle uğraşan uzmanları, durumun özünü en iyi şekilde görebilecek ve kollektif Batı'nın baskılarına direnebilecek yolları bulabilecek kadar deneyimli, zeki ve sofistike insanlardır” ifadelerini kullandı.

Yeni katılımcılar satın alma gücü paritesi açısından BRICS ile G7 arasındaki farkı artıracak

Ryabkov, satın alma gücü paritesi açısından BRICS ülkelerinin dünya GSYİH'sindeki payının G7’nin üzerinde olduğunu vurguladı.
Rus diplomat "BRICS güçlenmeye devam ediyor. Son yıllarda satın alma gücü paritesi açısından BRICS ülkelerinin dünya GSYİH'sindeki payı G7’nin üzerinde bir performans sergiliyor ve yeni ülkelerin katılımıyla bu fark daha da büyüyecek” dedi.

BRICS’de ortak para biriminin oluşturulması yönünde hızlı ilerleme beklenmemeli

Ryabkov, BRICS’de ortak para biriminin oluşturulması yönünde hızlı ilerleme beklenmemesi gerektiğini belirtti.
BRICS'te ortak para biriminin oluşturulmasına yönelik ilerleme hızı açısından mucizeler beklenmemesi gerektiğine vurgu yapan Rus diplomat, "Bir sonraki adım ortak para birimidir. Ancak, tarihi dönemlerden çok kısa sürede geçiş konusunda BRICS ülkelerinden mucizeler beklenmemesi gerektiğini düşünüyorum” değerlendirmesinde bulundu.
Rusya Dışişleri Bakanı Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 25.08.2023
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Zaharova: BRICS Zirvesi’nin anahtar kelimesi ‘adalet’
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