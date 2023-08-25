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https://sputniknews.com.tr/20230825/zaharova-brics-zirvesinin-anahtar-kelimesi-adalet-1074919883.html
Zaharova: BRICS Zirvesi’nin anahtar kelimesi ‘adalet’
Zaharova: BRICS Zirvesi’nin anahtar kelimesi ‘adalet’
Rusya Dışişleri Bakanı Mariya Zaharova, BRICS Zirvesi kapsamında Sputnik’e yaptığı açıklamada, grubun genişlemesini, gruba yeni Afrika ülkelerinin katılımını... 25.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-25T00:10+0300
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dünya
mariya zaharova
rusya
rusya dışişleri bakanlığı
brics
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brics zirvesi
sömürgecilik
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Zaharova, “Bana öyle geliyor ki, bu birkaç günlük zirvenin anahtar kelimesi adalet kelimesidir, daha adil bir dünya düzenidir” ifadesini kullandı.Tüm dünyanın acil ihtiyaçlarının karşılanmasını mümkün kılan BRICS olduğunu kaydeden Rus diplomat, bu ihtiyaçların daha adil bir dünya düzeni, potansiyelin hayata geçirilmesinde yeni-sömürgeci tutumlara karşı direniş ve kendi geleceğini inşa etme sürecinde kendi kaynak ve potansiyelini yönetme hakkı olduğunu anlattı.BRICS’in genişlemesinin görüntü icabı ve resmiyet için olmadığını kaydeden Zaharova, “Bu, eşit ilişkiler, birbirlerine saygı, iç meselelere karışmama, birbirlerine baskı değil aksine ortak çıkar için işbirliğidir” dedi.Afrika’nın, günümüzde önde gelen ülkeler olarak adlandırılan tüm ülkeleri yüzyıllardır kaynaklarıyla beslediğini anımsatan Bakanlık Sözcüsü, “Küresel medya alanında, Afrika her zaman bazı sorunlarla ilişkilendiriliyor ve kimse bu sorunların Afrika tarafından değil, oraya davetsiz gelerek yüzyıllar boyunca köleleştirenler, her türlü alay edenler, sonra da ardında yapay yollarla oluşturulan ve çözüm bekleyen dev sorunlar tarafından yaratıldığını söylemiyor” diye ekledi.
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mariya zaharova, rusya, rusya dışişleri bakanlığı, brics, brics, brics zirvesi, sömürgecilik

Zaharova: BRICS Zirvesi’nin anahtar kelimesi ‘adalet’

00:10 25.08.2023
© Sputnik / Владимир Астапкович / Multimedya arşivine gidinRusya Dışişleri Bakanı Mariya Zaharova
Rusya Dışişleri Bakanı Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 25.08.2023
© Sputnik / Владимир Астапкович
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Rusya Dışişleri Bakanı Mariya Zaharova, BRICS Zirvesi kapsamında Sputnik’e yaptığı açıklamada, grubun genişlemesini, gruba yeni Afrika ülkelerinin katılımını ve neo-sömürgeciliğe karşı mücadeleyi anlattı.
Zaharova, “Bana öyle geliyor ki, bu birkaç günlük zirvenin anahtar kelimesi adalet kelimesidir, daha adil bir dünya düzenidir” ifadesini kullandı.
Tüm dünyanın acil ihtiyaçlarının karşılanmasını mümkün kılan BRICS olduğunu kaydeden Rus diplomat, bu ihtiyaçların daha adil bir dünya düzeni, potansiyelin hayata geçirilmesinde yeni-sömürgeci tutumlara karşı direniş ve kendi geleceğini inşa etme sürecinde kendi kaynak ve potansiyelini yönetme hakkı olduğunu anlattı.
BRICS’in genişlemesinin görüntü icabı ve resmiyet için olmadığını kaydeden Zaharova, “Bu, eşit ilişkiler, birbirlerine saygı, iç meselelere karışmama, birbirlerine baskı değil aksine ortak çıkar için işbirliğidir” dedi.
Afrika’nın, günümüzde önde gelen ülkeler olarak adlandırılan tüm ülkeleri yüzyıllardır kaynaklarıyla beslediğini anımsatan Bakanlık Sözcüsü, “Küresel medya alanında, Afrika her zaman bazı sorunlarla ilişkilendiriliyor ve kimse bu sorunların Afrika tarafından değil, oraya davetsiz gelerek yüzyıllar boyunca köleleştirenler, her türlü alay edenler, sonra da ardında yapay yollarla oluşturulan ve çözüm bekleyen dev sorunlar tarafından yaratıldığını söylemiyor” diye ekledi.
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