https://sputniknews.com.tr/20230825/rusyanin-abd-buyukelciligi-abdnin-ukraynali-cocuklarin-sinir-disi-edildigi-suclamasi-sefilce-1074940036.html
Rusya’nın ABD Büyükelçiliği: ABD'nin, Ukraynalı çocukların sınır dışı edildiği suçlaması sefilce
Rusya’nın ABD Büyükelçiliği: ABD'nin, Ukraynalı çocukların sınır dışı edildiği suçlaması sefilce
Rusya’nın ABD Büyükelçiliği, Washington'un Ukraynalı çocukların özel operasyon bölgesinden sınırdışı edildiğine ilişkin suçlamalarını ‘utanmazca ve sefilce’... 25.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-25T17:05+0300
2023-08-25T17:05+0300
2023-08-25T17:05+0300
ukrayna krizi
birleşmiş milletler çocuk hakları sözleşmesi
neo-nazi
neo-nazi
rusya
abd
sınırdışı
suçlama
ukrayna krizi
ukrayna
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Rusya’nın ABD Büyükelçiliği’nin Telegram kanalından yapılan açıklamasında, Washington'un Ukraynalı çocukların özel operasyon bölgesinden sınır dışı edildiğine ilişkin suçlamalarının ‘utanmazca ve sefilce’ olduğu belirtildi.Açıklamada, “ABD yönetiminin Ukrayna Bağımsızlık Günü nedeniyle yaptırım faaliyetlerindeki artış dikkat çekiyor. ABD'nin ‘Ukraynalı çocukların zorla yerinden edildiği ve çatışma bölgesinden yasadışı olarak sınır dışı edildiği’ yönündeki temelsiz suçlamaları iğrençce, utanmazca ve sefilcedir” ifadeleri kullanıldı.Washington'un Rusya’daki Uluslararası Çocuk Merkezi ‘Artek’e karşı getirdiği kısıtlamaların dokuz yıldan fazla bir süredir evleri neo-Naziler tarafından bombardımana tutulan en savunmasız kişilere karşı intikam alma arzusu olduğuna vurgu yapılan açıklamada, bugüne kadar BM Çocuk Hakları Sözleşmesini onaylamamış olan ABD'nin kendisini çocukların meşru menfaatlerinin ana savunucusu olarak gösterme çabalarının ne yasal ne de fiili hiç bir temelinin bulunmadığı kaydedilerek şu ifadelere yer verildi:Büyükelçilik, ABD’ye jeopolitik hesapları için çocuklarla ilgili meseleleri kullanmamayı ve bunun yerine kendi eylemlerine bakmayı, örneğin Ukrayna'ya çocukları öldüren ve sosyal altyapıyı tahrip eden ağır silahları tedarik etmemesi çağrısında bulundu.
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birleşmiş milletler çocuk hakları sözleşmesi, neo-nazi, neo-nazi, rusya, abd, sınırdışı, suçlama, ukrayna krizi, ukrayna
birleşmiş milletler çocuk hakları sözleşmesi, neo-nazi, neo-nazi, rusya, abd, sınırdışı, suçlama, ukrayna krizi, ukrayna
Rusya’nın ABD Büyükelçiliği: ABD'nin, Ukraynalı çocukların sınır dışı edildiği suçlaması sefilce
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Rusya’nın ABD Büyükelçiliği, Washington'un Ukraynalı çocukların özel operasyon bölgesinden sınırdışı edildiğine ilişkin suçlamalarını ‘utanmazca ve sefilce’ olarak nitelendirdi.
Rusya’nın ABD Büyükelçiliği’nin Telegram kanalından yapılan açıklamasında, Washington'un Ukraynalı çocukların özel operasyon bölgesinden sınır dışı edildiğine ilişkin suçlamalarının ‘utanmazca ve sefilce’ olduğu belirtildi.
Açıklamada, “ABD yönetiminin Ukrayna Bağımsızlık Günü nedeniyle yaptırım faaliyetlerindeki artış dikkat çekiyor. ABD'nin ‘Ukraynalı çocukların zorla yerinden edildiği ve çatışma bölgesinden yasadışı olarak sınır dışı edildiği’ yönündeki temelsiz suçlamaları iğrençce, utanmazca ve sefilcedir” ifadeleri kullanıldı.
Washington'un Rusya’daki Uluslararası Çocuk Merkezi ‘Artek’e karşı getirdiği kısıtlamaların dokuz yıldan fazla bir süredir evleri neo-Naziler tarafından bombardımana tutulan en savunmasız kişilere karşı intikam alma arzusu olduğuna vurgu yapılan açıklamada, bugüne kadar BM Çocuk Hakları Sözleşmesini onaylamamış olan ABD'nin kendisini çocukların meşru menfaatlerinin ana savunucusu olarak gösterme çabalarının ne yasal ne de fiili hiç bir temelinin bulunmadığı kaydedilerek şu ifadelere yer verildi:
“Washington'un özel askeri operasyon bölgesindeki çocuklarla ilgili ‘endişeleri’, öncelikle ABD makamlarının Ukrayna'yı çocukların uluslararası evlat edinilmesinin ana kaynaklarından biri olarak görmeleri gerçeğinden kaynaklanıyor.”
Büyükelçilik, ABD’ye jeopolitik hesapları için çocuklarla ilgili meseleleri kullanmamayı ve bunun yerine kendi eylemlerine bakmayı, örneğin Ukrayna'ya çocukları öldüren ve sosyal altyapıyı tahrip eden ağır silahları tedarik etmemesi çağrısında bulundu.