https://sputniknews.com.tr/20230825/rusya-2022de-dunyanin-en-buyuk-bes-ekonomisi-arasinda-yer-aldi-1074943047.html
Rusya 2022'de dünyanın en büyük beş ekonomisi arasında yer aldı
Rusya 2022'de dünyanın en büyük beş ekonomisi arasında yer aldı
Rusya lideri Vladimir Putin, kötümser tahminlere rağmen Rusya'nın 2022'de dünyanın en büyük beş ekonomisi arasında yer aldığını ve Almanya’yı gerisinde... 25.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-25T20:47+0300
2023-08-25T20:47+0300
2023-08-25T20:47+0300
multimedya
infografik
vladimir putin
rusya
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Rus lider, “Bazı uzmanların, özellikle de Batılı uzmanların kötümser tahminlerine rağmen, Rusya 2022'nin sonu itibarı ile dünyanın en büyük beş ekonomisi arasında yer aldı” diye konuştu.
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infografik, vladimir putin, rusya, инфографика
infografik, vladimir putin, rusya, инфографика
Rusya 2022'de dünyanın en büyük beş ekonomisi arasında yer aldı
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Rusya lideri Vladimir Putin, kötümser tahminlere rağmen Rusya'nın 2022'de dünyanın en büyük beş ekonomisi arasında yer aldığını ve Almanya’yı gerisinde bıraktığını belirtti.
Rus lider, “Bazı uzmanların, özellikle de Batılı uzmanların kötümser tahminlerine rağmen, Rusya 2022'nin sonu itibarı ile dünyanın en büyük beş ekonomisi arasında yer aldı”
diye konuştu
.