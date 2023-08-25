https://sputniknews.com.tr/20230825/rusya-2022de-dunyanin-en-buyuk-bes-ekonomisi-arasinda-yer-aldi-1074943047.html

Rusya 2022'de dünyanın en büyük beş ekonomisi arasında yer aldı

Rusya 2022'de dünyanın en büyük beş ekonomisi arasında yer aldı

Rusya lideri Vladimir Putin, kötümser tahminlere rağmen Rusya'nın 2022'de dünyanın en büyük beş ekonomisi arasında yer aldığını ve Almanya’yı gerisinde... 25.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-25T20:47+0300

2023-08-25T20:47+0300

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multimedya

infografik

vladimir putin

rusya

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Rus lider, “Bazı uzmanların, özellikle de Batılı uzmanların kötümser tahminlerine rağmen, Rusya 2022'nin sonu itibarı ile dünyanın en büyük beş ekonomisi arasında yer aldı” diye konuştu.

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