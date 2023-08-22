https://sputniknews.com.tr/20230822/putin-rusya-2022-sonu-itibari-ile-dunyanin-en-buyuk-bes-ekonomisi-arasinda-yer-aldi-1074838656.html
Putin: Rusya 2022 sonu itibarı ile dünyanın en büyük beş ekonomisi arasında yer aldı
Putin: Rusya 2022 sonu itibarı ile dünyanın en büyük beş ekonomisi arasında yer aldı
Rusya lideri Vladimir Putin, kötümser tahminlere rağmen Rusya'nın 2022'de dünyanın en büyük beş ekonomisi arasında yer aldığını ve Almanya’yı gerisinde... 22.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-22T18:34+0300
2023-08-22T18:34+0300
2023-08-22T18:38+0300
vladimir putin
dünya
ekonomi
rusya
dünya bankası
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Rusya Devlet Başkanı Putin, Stratejik Geliştirme ve Ulusal Projeler Konseyi’nin toplantısında yaptığı konuşmada kötümser tahminlere rağmen Rusya'nın 2022'de dünyanın en büyük beş ekonomisi arasında yer aldığını ve Almanya’yı gerisinde bıraktığını söyledi.Rus lider, “Bazı uzmanların, özellikle de Batılı uzmanların kötümser tahminlerine rağmen, Rusya 2022'nin sonu itibarı ile dünyanın en büyük beş ekonomisi arasında yer aldı” diye konuştuPutin, Dünya Bankası'nın verilerine göre Rusya’nın ‘satın alma gücü paritesi ve ekonomik hacim açısından Federal Almanya Cumhuriyeti'ni geride bırakarak öne geçtiğini’ vurguladı. Rus lider, bunun en önemli göstergelerden biri olduğunu sözlerini ekledi.
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vladimir putin, ekonomi, rusya, dünya bankası
vladimir putin, ekonomi, rusya, dünya bankası
Putin: Rusya 2022 sonu itibarı ile dünyanın en büyük beş ekonomisi arasında yer aldı
18:34 22.08.2023 (güncellendi: 18:38 22.08.2023) Abone ol
Rusya lideri Vladimir Putin, kötümser tahminlere rağmen Rusya'nın 2022'de dünyanın en büyük beş ekonomisi arasında yer aldığını ve Almanya’yı gerisinde bıraktığını belirtti.
Rusya Devlet Başkanı Putin, Stratejik Geliştirme ve Ulusal Projeler Konseyi’nin toplantısında yaptığı konuşmada kötümser tahminlere rağmen Rusya'nın 2022'de dünyanın en büyük beş ekonomisi arasında yer aldığını ve Almanya’yı gerisinde bıraktığını söyledi.
Rus lider, “Bazı uzmanların, özellikle de Batılı uzmanların kötümser tahminlerine rağmen, Rusya 2022'nin sonu itibarı ile dünyanın en büyük beş ekonomisi arasında yer aldı” diye konuştu
Putin, Dünya Bankası'nın verilerine göre Rusya’nın ‘satın alma gücü paritesi ve ekonomik hacim açısından Federal Almanya Cumhuriyeti'ni geride bırakarak öne geçtiğini’ vurguladı. Rus lider, bunun en önemli göstergelerden biri olduğunu sözlerini ekledi.