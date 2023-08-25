https://sputniknews.com.tr/20230825/rizede-siddetli-yagis-dere-sularini-yukseltti-8-ev-bosaltildi-1074925883.html

Rize'de şiddetli yağış dere sularını yükseltti: 8 ev boşaltıldı

Rize'de şiddetli yağış dere sularını yükseltti: 8 ev boşaltıldı

Rize'nin Çayeli ilçesinde etkili olan şiddetli yağış sonrası 8 ev tedbir amacıyla boşatıldı, 24 kişi bulundukları yerden tahliye edildi. 25.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-25T10:08+0300

2023-08-25T10:08+0300

2023-08-25T10:08+0300

türkiye

rize

yağış

tahliye

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/19/1074925727_0:192:2048:1344_1920x0_80_0_0_4d9f5c735fcf257de93149e5bb96a17b.jpg

Kentte gece saatlerinde başlayan yağış sonrası ilçede ufak çaplı toprak kaymaları meydana gelirken bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.Madenli, Şairler ve Aşıklar Deresi'nin suları yükseldi.Yalı Mahallesi'nde dere taşarak yola rüsubat taşıdı, İshakoğlu İlkokulu bahçesini su bastı. İlçede 5 köy yolu ulaşıma kapandı.8 ev boşaltıldı, 24 kişi tahliye edildiBölgeye gelen AFAD ekiplerinin incelemesinin ardından 8 ev tedbir amacıyla boşaltılarak çevrelerinde güvenlik önlemi alınırken, 24 kişi tahliye edildi.Çevre ilçelerden gelen belediye ile İl Özel İdaresi ekipleri iş makineleriyle yol açma çalışmalarına başladı.

https://sputniknews.com.tr/20230825/meteorolojiden-11-il-icin-hafta-sonu-uyarisi-bugun-hava-nasil-olacak-1074922450.html

türkiye

rize

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rize, yağış, tahliye