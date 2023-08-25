https://sputniknews.com.tr/20230825/rizede-siddetli-yagis-dere-sularini-yukseltti-8-ev-bosaltildi-1074925883.html
Rize'de şiddetli yağış dere sularını yükseltti: 8 ev boşaltıldı
Rize'de şiddetli yağış dere sularını yükseltti: 8 ev boşaltıldı
Rize'nin Çayeli ilçesinde etkili olan şiddetli yağış sonrası 8 ev tedbir amacıyla boşatıldı, 24 kişi bulundukları yerden tahliye edildi. 25.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-25T10:08+0300
2023-08-25T10:08+0300
2023-08-25T10:08+0300
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rize
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tahliye
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Kentte gece saatlerinde başlayan yağış sonrası ilçede ufak çaplı toprak kaymaları meydana gelirken bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.Madenli, Şairler ve Aşıklar Deresi'nin suları yükseldi.Yalı Mahallesi'nde dere taşarak yola rüsubat taşıdı, İshakoğlu İlkokulu bahçesini su bastı. İlçede 5 köy yolu ulaşıma kapandı.8 ev boşaltıldı, 24 kişi tahliye edildiBölgeye gelen AFAD ekiplerinin incelemesinin ardından 8 ev tedbir amacıyla boşaltılarak çevrelerinde güvenlik önlemi alınırken, 24 kişi tahliye edildi.Çevre ilçelerden gelen belediye ile İl Özel İdaresi ekipleri iş makineleriyle yol açma çalışmalarına başladı.
https://sputniknews.com.tr/20230825/meteorolojiden-11-il-icin-hafta-sonu-uyarisi-bugun-hava-nasil-olacak-1074922450.html
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rize, yağış, tahliye
Rize'de şiddetli yağış dere sularını yükseltti: 8 ev boşaltıldı
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Rize'nin Çayeli ilçesinde etkili olan şiddetli yağış sonrası 8 ev tedbir amacıyla boşatıldı, 24 kişi bulundukları yerden tahliye edildi.
Kentte gece saatlerinde başlayan yağış sonrası ilçede ufak çaplı toprak kaymaları meydana gelirken bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Madenli, Şairler ve Aşıklar Deresi'nin suları yükseldi.
Yalı Mahallesi'nde dere taşarak yola rüsubat taşıdı, İshakoğlu İlkokulu bahçesini su bastı. İlçede 5 köy yolu ulaşıma kapandı.
8 ev boşaltıldı, 24 kişi tahliye edildi
Bölgeye gelen AFAD ekiplerinin incelemesinin ardından 8 ev tedbir amacıyla boşaltılarak çevrelerinde güvenlik önlemi alınırken, 24 kişi tahliye edildi.
Çevre ilçelerden gelen belediye ile İl Özel İdaresi ekipleri iş makineleriyle yol açma çalışmalarına başladı.