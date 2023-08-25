Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
SESLİ HABER
Ve anlaşmaya varıldı: BRICS genişliyor
13:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
SESLİ HABER
İsviçre: Elimizde F-16 yok, olsaydı da Ukraynalı pilotları eğitmezdik
14:31
2 dk
SESLİ HABER
Zelenskiy, Yunanistan’dan yardım istedi
15:00
3 dk
SESLİ HABER
The Economist: ABD'nin buna cesaret edeceği şüpheli
16:00
2 dk
SESLİ HABER
Ve mahkeme karar verdi: Stalingrad’da soykırım yaptılar
17:00
2 dk
SESLİ HABER
Ukrayna’nın ABD’den istediği füzelerin arkasındaki plan ne?
18:00
2 dk
SESLİ HABER
Türünün tek örneği: Beneksiz zürafa doğdu
19:00
1 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı yönetmen noktayı koydu: ABD'nin uzun süreli bir savaşa ihtiyacı var
20:00
2 dk
SESLİ HABER
Rusya duyurdu: Heyet Tahrir el-Şam’ın karargahını vurduk
21:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20230825/meteorolojiden-11-il-icin-hafta-sonu-uyarisi-bugun-hava-nasil-olacak-1074922450.html
Meteoroloji'den 11 il için hafta sonu uyarısı: Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji'den 11 il için hafta sonu uyarısı: Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 25 Ağustos'a ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Hava sıcaklığı, mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam ediyor. Son... 25.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-25T06:52+0300
2023-08-25T06:53+0300
türkiye
meteoroloji
meteoroloji genel müdürlüğü
hava durumu
istanbul hava durumu
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/16/1074821628_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_63ee11aca35b4b0d7c47820cf2821512.jpg
Meteoroloji hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Yurdun kuzeydoğusu ile İç Ege ve Akdeniz’in iç kesimlerinin parçalı bulutlu, Giresun'nun iç kesimleri, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan ve Kars çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.Rüzgarın genellikle kuzey, yurdun güney kesimlerinde güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısında zaman zaman kuvvetli esmesi bekleniyor.5 günlük yeni rapora göre hafta sonu 11 ilde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor.Bölgelere göre hava durumuMARMARAAz bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.EDİRNE °C, 36°CParçalı ve çok bulutluİSTANBUL °C, 32°CAz bulutlu ve açıkKIRKLARELİ °C, 33°CParçalı ve çok bulutluSAKARYA °C, 31°CAz bulutlu ve açıkEGEAz bulutlu ve açık, öğleden sonra bölgenin iç kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR °C, 33°CAz bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutluDENİZLİ °C, 39°CAz bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutluİZMİR °C, 36°CAz bulutlu ve açıkMANİSA °C, 38°CAz bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutluAKDENİZAz bulutlu ve açık, öğleden sonra bölgenin iç kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 36°CAz bulutlu ve açıkANTALYA °C, 31°CAz bulutlu ve açıkHATAY °C, 33°CAz bulutlu ve açıkMERSİN °C, 34°CAz bulutlu ve açıkİÇ ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 33°CAz bulutlu ve açıkÇANKIRI °C, 35°CAz bulutlu ve açıkESKİŞEHİR °C, 34°CAz bulutlu ve açıkKONYA °C, 34°CAz bulutlu ve açıkBATI KARADENİZAz bulutlu ve açık, öğleden sonra bölgenin doğusunun parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.BOLU °C, 31°CAz bulutlu ve açıkDÜZCE °C, 32°CAz bulutlu ve açıkKASTAMONU °C, 30°CAz bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutluZONGULDAK °C, 26°CAz bulutlu ve açıkORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı yer yer çok bulutlu, Giresun'nun iç kesimleri, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AMASYA °C, 32°CParçalı bulutluSAMSUN °C, 29°CParçalı bulutluTOKAT °C, 30°CParçalı bulutluTRABZON °C, 30°CParçalı yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDOĞU ANADOLUParçalı yer yer çok bulutlu, Ardahan ve Kars çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM °C, 28°CAz bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutluKARS °C, 28°CParçalı ve az bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMALATYA °C, 34°CAz bulutlu ve açıkVAN °C, 28°CAz bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutluGÜNEYDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 38°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP °C, 38°CAz bulutlu ve açıkSİİRT °C, 38°CAz bulutlu ve açıkŞANLIURFA °C, 38°CAz bulutlu ve açık
https://sputniknews.com.tr/20230824/meteorolojiden-cok-sayida-il-icin-saganak-ve-sis-uyarisi-1074887700.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/16/1074821628_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_646311a294afab1a24713c4d321fb56f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, hava durumu, istanbul hava durumu
meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, hava durumu, istanbul hava durumu

Meteoroloji'den 11 il için hafta sonu uyarısı: Bugün hava nasıl olacak?

06:52 25.08.2023 (güncellendi: 06:53 25.08.2023)
© AAYağış
Yağış - Sputnik Türkiye, 1920, 25.08.2023
© AA
Abone olTelegram
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 25 Ağustos'a ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Hava sıcaklığı, mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam ediyor. Son tahminlere göre, Giresun'nun iç kesimleri, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan ve Kars çevrelerinin sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. Pazar günü (27 Ağustos) 11 il için yağış uyarısı var.
Meteoroloji hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Yurdun kuzeydoğusu ile İç Ege ve Akdeniz’in iç kesimlerinin parçalı bulutlu, Giresun'nun iç kesimleri, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan ve Kars çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın genellikle kuzey, yurdun güney kesimlerinde güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısında zaman zaman kuvvetli esmesi bekleniyor.
5 günlük yeni rapora göre hafta sonu 11 ilde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor.

Bölgelere göre hava durumu

MARMARA

Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 36°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 33°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAKARYA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

EGE

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra bölgenin iç kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 33°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 39°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

İZMİR °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 38°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra bölgenin iç kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

MERSİN °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra bölgenin doğusunun parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

DÜZCE °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

KASTAMONU °C, 30°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, Giresun'nun iç kesimleri, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 32°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 29°C

Parçalı bulutlu

TOKAT °C, 30°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 30°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı yer yer çok bulutlu, Ardahan ve Kars çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 28°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

KARS °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 28°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 38°C

Az bulutlu ve açık
Sağanak - Sputnik Türkiye, 1920, 24.08.2023
TÜRKİYE
Meteoroloji'den çok sayıda il için sağanak ve sis uyarısı
Dün, 06:22
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала