https://sputniknews.com.tr/20230825/meteorolojiden-11-il-icin-hafta-sonu-uyarisi-bugun-hava-nasil-olacak-1074922450.html

Meteoroloji'den 11 il için hafta sonu uyarısı: Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji'den 11 il için hafta sonu uyarısı: Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 25 Ağustos'a ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Hava sıcaklığı, mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam ediyor. Son... 25.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-25T06:52+0300

2023-08-25T06:52+0300

2023-08-25T06:53+0300

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Meteoroloji hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Yurdun kuzeydoğusu ile İç Ege ve Akdeniz’in iç kesimlerinin parçalı bulutlu, Giresun'nun iç kesimleri, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan ve Kars çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.Rüzgarın genellikle kuzey, yurdun güney kesimlerinde güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısında zaman zaman kuvvetli esmesi bekleniyor.5 günlük yeni rapora göre hafta sonu 11 ilde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor.Bölgelere göre hava durumuMARMARAAz bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.EDİRNE °C, 36°CParçalı ve çok bulutluİSTANBUL °C, 32°CAz bulutlu ve açıkKIRKLARELİ °C, 33°CParçalı ve çok bulutluSAKARYA °C, 31°CAz bulutlu ve açıkEGEAz bulutlu ve açık, öğleden sonra bölgenin iç kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR °C, 33°CAz bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutluDENİZLİ °C, 39°CAz bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutluİZMİR °C, 36°CAz bulutlu ve açıkMANİSA °C, 38°CAz bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutluAKDENİZAz bulutlu ve açık, öğleden sonra bölgenin iç kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 36°CAz bulutlu ve açıkANTALYA °C, 31°CAz bulutlu ve açıkHATAY °C, 33°CAz bulutlu ve açıkMERSİN °C, 34°CAz bulutlu ve açıkİÇ ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 33°CAz bulutlu ve açıkÇANKIRI °C, 35°CAz bulutlu ve açıkESKİŞEHİR °C, 34°CAz bulutlu ve açıkKONYA °C, 34°CAz bulutlu ve açıkBATI KARADENİZAz bulutlu ve açık, öğleden sonra bölgenin doğusunun parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.BOLU °C, 31°CAz bulutlu ve açıkDÜZCE °C, 32°CAz bulutlu ve açıkKASTAMONU °C, 30°CAz bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutluZONGULDAK °C, 26°CAz bulutlu ve açıkORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı yer yer çok bulutlu, Giresun'nun iç kesimleri, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AMASYA °C, 32°CParçalı bulutluSAMSUN °C, 29°CParçalı bulutluTOKAT °C, 30°CParçalı bulutluTRABZON °C, 30°CParçalı yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDOĞU ANADOLUParçalı yer yer çok bulutlu, Ardahan ve Kars çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM °C, 28°CAz bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutluKARS °C, 28°CParçalı ve az bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMALATYA °C, 34°CAz bulutlu ve açıkVAN °C, 28°CAz bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutluGÜNEYDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 38°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP °C, 38°CAz bulutlu ve açıkSİİRT °C, 38°CAz bulutlu ve açıkŞANLIURFA °C, 38°CAz bulutlu ve açık

https://sputniknews.com.tr/20230824/meteorolojiden-cok-sayida-il-icin-saganak-ve-sis-uyarisi-1074887700.html

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meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, hava durumu, istanbul hava durumu