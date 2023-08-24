https://sputniknews.com.tr/20230824/meteorolojiden-cok-sayida-il-icin-saganak-ve-sis-uyarisi-1074887700.html
Meteoroloji'den çok sayıda il için sağanak ve sis uyarısı
Meteoroloji'den çok sayıda il için sağanak ve sis uyarısı
Meteoroloji'nin son tahminlerine göre Samsun'un doğusu, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinin gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor... 24.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-24T06:22+0300
2023-08-24T06:22+0300
2023-08-24T06:22+0300
türkiye
meteoroloji
meteoroloji genel müdürlüğü
hava durumu
istanbul hava durumu
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 24 Ağustos'a ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Yurdun kuzeydoğusu ile İç Ege ve Akdeniz’in iç kesimlerinin parçalı bulutlu, Samsun'un doğusu, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.Bölgelere göre hava durumuMARMARAAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğusunda yer yer pus ve sis bekleniyor.EDİRNE °C, 38°CAz bulutlu ve açıkİSTANBUL °C, 32°CAz bulutlu ve açıkKIRKLARELİ °C, 35°CAz bulutlu ve açıkSAKARYA °C, 31°CAz bulutlu ve açıkEGEAz bulutlu ve açık, öğleden sonra bölgenin iç kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR °C, 35°CAz bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutluDENİZLİ °C, 40°CAz bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutluİZMİR °C, 35°CAz bulutlu ve açıkMANİSA °C, 40°CAz bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutluAKDENİZAz bulutlu ve açık, öğleden sonra bölgenin iç kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 36°CAz bulutlu ve açıkANTALYA °C, 32°CAz bulutlu ve açıkHATAY °C, 32°CAz bulutlu ve açıkMERSİN °C, 34°CAz bulutlu ve açıkİÇ ANADOLUAz bulutlu ve açık, öğleden sonra Eskişehir çevrelerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 35°CAz bulutlu ve açıkÇANKIRI °C, 36°CAz bulutlu ve açıkESKİŞEHİR °C, 35°CAz bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutluKONYA °C, 34°CAz bulutlu ve açıkBATI KARADENİZAz bulutlu ve açık, öğleden sonra bölgenin doğusunun parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kıyılarında yer yer pus ve sis bekleniyor.BOLU °C, 32°CAz bulutlu ve açıkDÜZCE °C, 32°CAz bulutlu ve açıkKASTAMONU °C, 33°CAz bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutluZONGULDAK °C, 27°CAz bulutlu ve açıkORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı yer yer çok bulutlu, Samsun'un doğusu, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AMASYA °C, 34°CParçalı bulutluSAMSUN °C, 29°CParçalı yer yer çok bulutlu, doğu ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıTOKAT °C, 33°CParçalı bulutluTRABZON °C, 29°CParçalı yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık, öğleden sonra bölgenin doğusunun parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM °C, 30°CAz bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutluKARS °C, 30°CAz bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutluMALATYA °C, 35°CAz bulutlu ve açıkVAN °C, 30°CAz bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutluGÜNEYDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 40°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP °C, 38°CAz bulutlu ve açıkSİİRT °C, 39°CAz bulutlu ve açıkŞANLIURFA °C, 39°CAz bulutlu ve açık
https://sputniknews.com.tr/20230823/meteorolojiden-saganak-ve-yuksek-sicaklik-uyarisi-termometreler-40-dereceyi-asacak-1074851711.html
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meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, hava durumu, istanbul hava durumu
meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, hava durumu, istanbul hava durumu
Meteoroloji'den çok sayıda il için sağanak ve sis uyarısı
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Meteoroloji'nin son tahminlerine göre Samsun'un doğusu, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinin gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. Hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ederken birçok bölgede sis tabakasının etkili olacağı tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 24 Ağustos'a ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Yurdun kuzeydoğusu ile İç Ege ve Akdeniz’in iç kesimlerinin parçalı bulutlu, Samsun'un doğusu, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Bölgelere göre hava durumu
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğusunda yer yer pus ve sis bekleniyor.
EDİRNE °C, 38°C
İSTANBUL °C, 32°C
KIRKLARELİ °C, 35°C
SAKARYA °C, 31°C
EGE
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra bölgenin iç kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
DENİZLİ °C, 40°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
İZMİR °C, 35°C
MANİSA °C, 40°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra bölgenin iç kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 36°C
ANTALYA °C, 32°C
HATAY °C, 32°C
MERSİN °C, 34°C
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra Eskişehir çevrelerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 35°C
ÇANKIRI °C, 36°C
ESKİŞEHİR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
KONYA °C, 34°C
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra bölgenin doğusunun parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kıyılarında yer yer pus ve sis bekleniyor.
BOLU °C, 32°C
DÜZCE °C, 32°C
KASTAMONU °C, 33°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
ZONGULDAK °C, 27°C
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, Samsun'un doğusu, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 34°C
SAMSUN °C, 29°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, doğu ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TOKAT °C, 33°C
TRABZON °C, 29°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra bölgenin doğusunun parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 30°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
KARS °C, 30°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
MALATYA °C, 35°C
VAN °C, 30°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 40°C
GAZİANTEP °C, 38°C
SİİRT °C, 39°C
ŞANLIURFA °C, 39°C