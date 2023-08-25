Prigojin'in ölümünden sonra Kadirov'dan ilk açıklama: 'Vefatı Rusya için büyük bir kayıp'
© Sputnik / Владимир Астапкович / Multimedya arşivine gidinRusya Federasyonu’na bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti’nin lideri Ramzan Kadirov
© Sputnik / Владимир Астапкович/
Çeçenistan lideri Kadirov, uçak kazasında hayatını kaybeden Wagner Grubu Başkanı Yevgeniy Prigojin'in özel askeri harekata büyük katkı sunduğunu ve vefatının Rusya için büyük bir kayıp olduğunu ifade etti.
Rusya Federasyonu'na bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti lideri Ramzan Kadirov, Tver Bölgesi'nde yaşanan uçak kazasında hayatını kaybeden Prigojin hakkında Telegram hesabından bir paylaşımda bulundu.
Kadirov, "Hiç şüphesiz, Prigojin özel askeri harekatın yürütülmesine büyük katkı sundu. Vefatı, tüm ülke için büyük bir kayıp. Prigojin'in akraba ve yakınlarına içten başsağlığı dileklerimi sunuyorum" dedi.
Prigojin'le uzun süren bir dostlukları olduğunu anlatan Kadirov, eski Wagner başkanını 'devlet düzeyinde önemli bir kişilik' olarak niteledi.
Bununla beraber Kadirov, Prigojin'in son zamanlarda ülkedeki gelişmelerle ilgili resmin bütününü görmediğini veya görmek istemediğini, kendisini defaatle ülkenin çıkarları uğruna kişisel hırslardan vazgeçmeye çağırdığını belirtti.
Kadirov, "Fakat Prigojin böyle biriydi, demir gibi karakteri ve istediklerini anında elde etme arzusu vardı" diye ekledi.
Kadirov, "Hiç şüphesiz, Prigojin özel askeri harekatın yürütülmesine büyük katkı sundu. Vefatı, tüm ülke için büyük bir kayıp. Prigojin'in akraba ve yakınlarına içten başsağlığı dileklerimi sunuyorum" dedi.
Prigojin'le uzun süren bir dostlukları olduğunu anlatan Kadirov, eski Wagner başkanını 'devlet düzeyinde önemli bir kişilik' olarak niteledi.
Bununla beraber Kadirov, Prigojin'in son zamanlarda ülkedeki gelişmelerle ilgili resmin bütününü görmediğini veya görmek istemediğini, kendisini defaatle ülkenin çıkarları uğruna kişisel hırslardan vazgeçmeye çağırdığını belirtti.
Kadirov, "Fakat Prigojin böyle biriydi, demir gibi karakteri ve istediklerini anında elde etme arzusu vardı" diye ekledi.