https://sputniknews.com.tr/20230825/prigojinin-olumunden-sonra-kadirovdan-ilk-aciklama-vefati-rusya-icin-buyuk-bir-kayip-1074930801.html

Prigojin'in ölümünden sonra Kadirov'dan ilk açıklama: 'Vefatı Rusya için büyük bir kayıp'

Prigojin'in ölümünden sonra Kadirov'dan ilk açıklama: 'Vefatı Rusya için büyük bir kayıp'

Çeçenistan lideri Kadirov, uçak kazasında hayatını kaybeden Wagner Grubu Başkanı Yevgeniy Prigojin'in özel askeri harekata büyük katkı sunduğunu ve vefatının... 25.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-25T12:49+0300

2023-08-25T12:49+0300

2023-08-25T12:49+0300

çeçenistan

yevgeniy prigojin

dünya

ramzan kadirov

rusya

ölüm

uçak kazası

wagner grubu

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Rusya Federasyonu'na bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti lideri Ramzan Kadirov, Tver Bölgesi'nde yaşanan uçak kazasında hayatını kaybeden Prigojin hakkında Telegram hesabından bir paylaşımda bulundu.Kadirov, "Hiç şüphesiz, Prigojin özel askeri harekatın yürütülmesine büyük katkı sundu. Vefatı, tüm ülke için büyük bir kayıp. Prigojin'in akraba ve yakınlarına içten başsağlığı dileklerimi sunuyorum" dedi.Prigojin'le uzun süren bir dostlukları olduğunu anlatan Kadirov, eski Wagner başkanını 'devlet düzeyinde önemli bir kişilik' olarak niteledi.Bununla beraber Kadirov, Prigojin'in son zamanlarda ülkedeki gelişmelerle ilgili resmin bütününü görmediğini veya görmek istemediğini, kendisini defaatle ülkenin çıkarları uğruna kişisel hırslardan vazgeçmeye çağırdığını belirtti.Kadirov, "Fakat Prigojin böyle biriydi, demir gibi karakteri ve istediklerini anında elde etme arzusu vardı" diye ekledi.

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çeçenistan, yevgeniy prigojin, ramzan kadirov, rusya, ölüm, uçak kazası, wagner grubu