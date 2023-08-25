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https://sputniknews.com.tr/20230825/prigojinin-olumunden-sonra-kadirovdan-ilk-aciklama-vefati-rusya-icin-buyuk-bir-kayip-1074930801.html
Prigojin'in ölümünden sonra Kadirov'dan ilk açıklama: 'Vefatı Rusya için büyük bir kayıp'
Prigojin'in ölümünden sonra Kadirov'dan ilk açıklama: 'Vefatı Rusya için büyük bir kayıp'
Çeçenistan lideri Kadirov, uçak kazasında hayatını kaybeden Wagner Grubu Başkanı Yevgeniy Prigojin'in özel askeri harekata büyük katkı sunduğunu ve vefatının... 25.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-25T12:49+0300
2023-08-25T12:49+0300
çeçenistan
yevgeniy prigojin
dünya
ramzan kadirov
rusya
ölüm
uçak kazası
wagner grubu
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Rusya Federasyonu'na bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti lideri Ramzan Kadirov, Tver Bölgesi'nde yaşanan uçak kazasında hayatını kaybeden Prigojin hakkında Telegram hesabından bir paylaşımda bulundu.Kadirov, "Hiç şüphesiz, Prigojin özel askeri harekatın yürütülmesine büyük katkı sundu. Vefatı, tüm ülke için büyük bir kayıp. Prigojin'in akraba ve yakınlarına içten başsağlığı dileklerimi sunuyorum" dedi.Prigojin'le uzun süren bir dostlukları olduğunu anlatan Kadirov, eski Wagner başkanını 'devlet düzeyinde önemli bir kişilik' olarak niteledi.Bununla beraber Kadirov, Prigojin'in son zamanlarda ülkedeki gelişmelerle ilgili resmin bütününü görmediğini veya görmek istemediğini, kendisini defaatle ülkenin çıkarları uğruna kişisel hırslardan vazgeçmeye çağırdığını belirtti.Kadirov, "Fakat Prigojin böyle biriydi, demir gibi karakteri ve istediklerini anında elde etme arzusu vardı" diye ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20230824/putin-prigozhinin-ailesine-bassagligi-mesaji-gonderdi-1074913269.html
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çeçenistan, yevgeniy prigojin, ramzan kadirov, rusya, ölüm, uçak kazası, wagner grubu
çeçenistan, yevgeniy prigojin, ramzan kadirov, rusya, ölüm, uçak kazası, wagner grubu

Prigojin'in ölümünden sonra Kadirov'dan ilk açıklama: 'Vefatı Rusya için büyük bir kayıp'

12:49 25.08.2023
© Sputnik / Владимир Астапкович / Multimedya arşivine gidinRusya Federasyonu’na bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti’nin lideri Ramzan Kadirov
Rusya Federasyonu’na bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti’nin lideri Ramzan Kadirov - Sputnik Türkiye, 1920, 25.08.2023
© Sputnik / Владимир Астапкович
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Çeçenistan lideri Kadirov, uçak kazasında hayatını kaybeden Wagner Grubu Başkanı Yevgeniy Prigojin'in özel askeri harekata büyük katkı sunduğunu ve vefatının Rusya için büyük bir kayıp olduğunu ifade etti.
Rusya Federasyonu'na bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti lideri Ramzan Kadirov, Tver Bölgesi'nde yaşanan uçak kazasında hayatını kaybeden Prigojin hakkında Telegram hesabından bir paylaşımda bulundu.

Kadirov, "Hiç şüphesiz, Prigojin özel askeri harekatın yürütülmesine büyük katkı sundu. Vefatı, tüm ülke için büyük bir kayıp. Prigojin'in akraba ve yakınlarına içten başsağlığı dileklerimi sunuyorum" dedi.

Prigojin'le uzun süren bir dostlukları olduğunu anlatan Kadirov, eski Wagner başkanını 'devlet düzeyinde önemli bir kişilik' olarak niteledi.

Bununla beraber Kadirov, Prigojin'in son zamanlarda ülkedeki gelişmelerle ilgili resmin bütününü görmediğini veya görmek istemediğini, kendisini defaatle ülkenin çıkarları uğruna kişisel hırslardan vazgeçmeye çağırdığını belirtti.

Kadirov, "Fakat Prigojin böyle biriydi, demir gibi karakteri ve istediklerini anında elde etme arzusu vardı" diye ekledi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 24.08.2023
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