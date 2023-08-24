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https://sputniknews.com.tr/20230824/putin-prigozhinin-ailesine-bassagligi-mesaji-gonderdi-1074913269.html
Putin'den başsağlığı mesajı: 'Prigojin kaderi karmaşık, fakat yetenekli bir insandı'
Putin'den başsağlığı mesajı: 'Prigojin kaderi karmaşık, fakat yetenekli bir insandı'
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Wagner Grubu’nun kurucusu Yevgeniy Prigojin'i uzun zamandır tanıdığını, kendisinin kaderi karmaşık, fakat yetenekli bir... 24.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-24T19:05+0300
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vladimir putin
yevgeniy prigojin
son dakika
dünya
rusya
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Kremlin’de Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) lideri Denis Puşilin ile görüşen Vladimir Putin, dün uçak kazasında yaşamını yitirdiği doğrulanan Wagner Grubu’nun kurucusu Yevgeniy Prigojin’i anarak, kendisinin kaderi karmaşık, fakat yetenekli bir insan olduğunu ve sadece kendisi için değil, aynı zamanda ortak amaç uğruna da gerekli sonuçları elde edebilen biri olduğunu anlattı."Wagner, Ukrayna'daki Nazizme karşı yapılan mücadeleye önemli bir katkı sağladı ve bunu asla unutmayacağız" diyen Rusya Devlet Başkanı uçak kazasıyla ilgili soruşturma komitesi başkanının soruşturmanın başladığına dair bilgi verdiğini de belirtti.Rus lider, “Prigojin’i çok uzun zamandır, doksanlı yılların başından beri tanırdım. O kaderi karmaşık bir insandı ve hayatta ciddi hataları da oldu, aynı zamanda hem kendisi için, hem de son aylarda olduğu gibi, ortak amacımız adına kendisinden rica ettiğim zamanlarda gerekli başarıları elde etmeyi başardı. O yetenekli bir insan, yetenekli bir iş adamıydı, sadece kendi ülkemizde değil, yurt dışında da, özellikle de Afrika'da çalıştı ve başarılar elde etti” diye konuştu.
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vladimir putin, yevgeniy prigojin, son dakika, rusya
vladimir putin, yevgeniy prigojin, son dakika, rusya

Putin'den başsağlığı mesajı: 'Prigojin kaderi karmaşık, fakat yetenekli bir insandı'

19:05 24.08.2023 (güncellendi: 19:38 24.08.2023)
© Sputnik / Михаил Климентьев / Multimedya arşivine gidinRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 24.08.2023
© Sputnik / Михаил Климентьев
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Wagner Grubu’nun kurucusu Yevgeniy Prigojin'i uzun zamandır tanıdığını, kendisinin kaderi karmaşık, fakat yetenekli bir insan olduğunu belirtti.
Kremlin’de Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) lideri Denis Puşilin ile görüşen Vladimir Putin, dün uçak kazasında yaşamını yitirdiği doğrulanan Wagner Grubu’nun kurucusu Yevgeniy Prigojin’i anarak, kendisinin kaderi karmaşık, fakat yetenekli bir insan olduğunu ve sadece kendisi için değil, aynı zamanda ortak amaç uğruna da gerekli sonuçları elde edebilen biri olduğunu anlattı.
"Wagner, Ukrayna'daki Nazizme karşı yapılan mücadeleye önemli bir katkı sağladı ve bunu asla unutmayacağız" diyen Rusya Devlet Başkanı uçak kazasıyla ilgili soruşturma komitesi başkanının
soruşturmanın başladığına dair bilgi verdiğini de belirtti.
Rus lider, “Prigojin’i çok uzun zamandır, doksanlı yılların başından beri tanırdım. O kaderi karmaşık bir insandı ve hayatta ciddi hataları da oldu, aynı zamanda hem kendisi için, hem de son aylarda olduğu gibi, ortak amacımız adına kendisinden rica ettiğim zamanlarda gerekli başarıları elde etmeyi başardı. O yetenekli bir insan, yetenekli bir iş adamıydı, sadece kendi ülkemizde değil, yurt dışında da, özellikle de Afrika'da çalıştı ve başarılar elde etti” diye konuştu.
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