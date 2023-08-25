https://sputniknews.com.tr/20230825/peskov-yanitladi-putin-prigojinin-cenazesine-katilacak-mi-1074934323.html

Peskov yanıtladı: Putin, Prigojin'in cenazesine katılacak mı?

Peskov yanıtladı: Putin, Prigojin'in cenazesine katılacak mı?

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Yevgeniy Prigojin'in cenaze törenine Putin'in katılıp katılmayacağı sorusu üzerine "Şu anda son derece yoğun bir programı... 25.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-25T13:51+0300

2023-08-25T13:51+0300

2023-08-25T14:03+0300

dünya

vladimir putin

yevgeniy prigojin

yevgeniy viktoroviç prigojin

wagner grubu

cenaze

uçak kazası

rusya

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/18/1074883324_0:107:2295:1398_1920x0_80_0_0_867434a6c33265cb4281e4736baeae52.jpg

Wagner Başkanı Yevgeniy Prigojin'in hayatını kaybettiği uçak kazasına dair soruları yanıtlayan Peskov, genetik inceleme raporu da dahil Prigojin'in vefatını doğrulayan bilirkişi inceleme sonuçlarının henüz hazır olmadığını söyledi. Devlet Başkanı Putin'in de dünkü açıklamasına bunu belirttiğini anımsatan Peskov, resmi sonuçlar elde edildiğinde yayınlanacağını ifade etti.Peskov, Putin'in Prigojin'in cenaze törenine katılıp katılmayacağının sorulması üzerine de, bilirkişi incelemesi ile soruşturmanın ne kadar süreceğini bilmediklerini için bu konuda bir şey söylemenin henüz erken olduğunu kaydetti. Putin'in şu anda son derece yoğun bir programı bulunduğunun altını çizdi.'Kremlin'in dahli olduğuna dair iddialar yalan'Kremlin'in Prigojin'in öldüğü uçak kazasında dahli olabileceğine dair iddiaları da değerlendiren Peskov, bu iddiaların Batı'daki bilindik bir basın havuzundan çıktığının altını çizerek "Tüm bunlar kesinlikle yalan. Bu konuyu haberleştirirken elbette sadece gerçeklerin esas alınması gerekir" dedi.'Putin, Hindistan'daki G20 Zirvesi'ne katılmayacak'Bu arada Kremlin Sözcüsü, Putin'in 9-10 Eylül'de yapılacak G20 Zirvesi için Hindistan'a gitmeyeceğini söyledi.Peskov, Rusya liderinin zirveye katılım formatının daha sonra netleştirileceğini ekledi.

https://sputniknews.com.tr/20230824/putin-prigozhinin-ailesine-bassagligi-mesaji-gonderdi-1074913269.html

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

vladimir putin, yevgeniy prigojin, yevgeniy viktoroviç prigojin, wagner grubu, cenaze, uçak kazası, rusya