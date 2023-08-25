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https://sputniknews.com.tr/20230825/peskov-yanitladi-putin-prigojinin-cenazesine-katilacak-mi-1074934323.html
Peskov yanıtladı: Putin, Prigojin'in cenazesine katılacak mı?
Peskov yanıtladı: Putin, Prigojin'in cenazesine katılacak mı?
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Yevgeniy Prigojin'in cenaze törenine Putin'in katılıp katılmayacağı sorusu üzerine "Şu anda son derece yoğun bir programı... 25.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-25T13:51+0300
2023-08-25T14:03+0300
dünya
vladimir putin
yevgeniy prigojin
yevgeniy viktoroviç prigojin
wagner grubu
cenaze
uçak kazası
rusya
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Wagner Başkanı Yevgeniy Prigojin'in hayatını kaybettiği uçak kazasına dair soruları yanıtlayan Peskov, genetik inceleme raporu da dahil Prigojin'in vefatını doğrulayan bilirkişi inceleme sonuçlarının henüz hazır olmadığını söyledi. Devlet Başkanı Putin'in de dünkü açıklamasına bunu belirttiğini anımsatan Peskov, resmi sonuçlar elde edildiğinde yayınlanacağını ifade etti.Peskov, Putin'in Prigojin'in cenaze törenine katılıp katılmayacağının sorulması üzerine de, bilirkişi incelemesi ile soruşturmanın ne kadar süreceğini bilmediklerini için bu konuda bir şey söylemenin henüz erken olduğunu kaydetti. Putin'in şu anda son derece yoğun bir programı bulunduğunun altını çizdi.'Kremlin'in dahli olduğuna dair iddialar yalan'Kremlin'in Prigojin'in öldüğü uçak kazasında dahli olabileceğine dair iddiaları da değerlendiren Peskov, bu iddiaların Batı'daki bilindik bir basın havuzundan çıktığının altını çizerek "Tüm bunlar kesinlikle yalan. Bu konuyu haberleştirirken elbette sadece gerçeklerin esas alınması gerekir" dedi.'Putin, Hindistan'daki G20 Zirvesi'ne katılmayacak'Bu arada Kremlin Sözcüsü, Putin'in 9-10 Eylül'de yapılacak G20 Zirvesi için Hindistan'a gitmeyeceğini söyledi.Peskov, Rusya liderinin zirveye katılım formatının daha sonra netleştirileceğini ekledi.
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vladimir putin, yevgeniy prigojin, yevgeniy viktoroviç prigojin, wagner grubu, cenaze, uçak kazası, rusya
vladimir putin, yevgeniy prigojin, yevgeniy viktoroviç prigojin, wagner grubu, cenaze, uçak kazası, rusya

Peskov yanıtladı: Putin, Prigojin'in cenazesine katılacak mı?

13:51 25.08.2023 (güncellendi: 14:03 25.08.2023)
© Sputnik / Максим Блинов / Multimedya arşivine gidinRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 25.08.2023
© Sputnik / Максим Блинов
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Yevgeniy Prigojin'in cenaze törenine Putin'in katılıp katılmayacağı sorusu üzerine "Şu anda son derece yoğun bir programı bulunuyor" dedi.
Wagner Başkanı Yevgeniy Prigojin'in hayatını kaybettiği uçak kazasına dair soruları yanıtlayan Peskov, genetik inceleme raporu da dahil Prigojin'in vefatını doğrulayan bilirkişi inceleme sonuçlarının henüz hazır olmadığını söyledi. Devlet Başkanı Putin'in de dünkü açıklamasına bunu belirttiğini anımsatan Peskov, resmi sonuçlar elde edildiğinde yayınlanacağını ifade etti.
Peskov, Putin'in Prigojin'in cenaze törenine katılıp katılmayacağının sorulması üzerine de, bilirkişi incelemesi ile soruşturmanın ne kadar süreceğini bilmediklerini için bu konuda bir şey söylemenin henüz erken olduğunu kaydetti. Putin'in şu anda son derece yoğun bir programı bulunduğunun altını çizdi.

'Kremlin'in dahli olduğuna dair iddialar yalan'

Kremlin'in Prigojin'in öldüğü uçak kazasında dahli olabileceğine dair iddiaları da değerlendiren Peskov, bu iddiaların Batı'daki bilindik bir basın havuzundan çıktığının altını çizerek "Tüm bunlar kesinlikle yalan. Bu konuyu haberleştirirken elbette sadece gerçeklerin esas alınması gerekir" dedi.

'Putin, Hindistan'daki G20 Zirvesi'ne katılmayacak'

Bu arada Kremlin Sözcüsü, Putin'in 9-10 Eylül'de yapılacak G20 Zirvesi için Hindistan'a gitmeyeceğini söyledi.

Peskov, Rusya liderinin zirveye katılım formatının daha sonra netleştirileceğini ekledi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 24.08.2023
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