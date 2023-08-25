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https://sputniknews.com.tr/20230825/lavrov-guterresle-gorustu-rusya-ancak-tum-yukumluluklerin-ifasi-halinde-tahil-anlasmasina-donecek-1074928306.html
Lavrov, Guterres'le görüştü: Rusya ancak tüm yükümlülüklerin ifası halinde tahıl anlaşmasına dönecek
Lavrov, Guterres'le görüştü: Rusya ancak tüm yükümlülüklerin ifası halinde tahıl anlaşmasına dönecek
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova'nın ancak Rusya'ya yönelik tüm yükümlülüklerin yerine getirilmesi halinde tahıl anlaşmasına döneceğini ifade... 25.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-25T11:50+0300
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sergey lavrov
rusya
tahıl
dünya
dmitriy polyanskiy
şart
güney afrika
brics
brics zirvesi
tahıl sevkiyatı
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Lavrov, Güney Afrika'nın Johannesburg kentindeki 15. BRICS Zirvesi kapsamında BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'le bir görüşme gerçekleştirdi.Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Lavrov, Guterres'in tahıl anlaşmasının yeniden yürürlüğe girme olasılığıyla ilgili sorusu karşısında, Rusya'nın tutumunu bir kez daha anlattı.Lavrov, ancak Rusya'ya yönelik tüm yükümlülüklerin fiilen yerine getirilmesi halinde anlaşmaya dönmeye hazır oldukları mesajını verdi.Batı'nın tahıl anlaşmasındaki Rusya'yla ilgili yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle Moskova, 18 Temmuz'da sona eren anlaşmayı bir daha uzatmama kararı aldığını açıklamıştı.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, anlaşmanın Rusya'yla ilgili maddelerinin BM'nin çabalarına rağmen uygulanmadığını, zira Batılı ülkelerin vaatlerini yerine getirme niyetinde olmadığını vurgulayarak anlaşmaya dönmek için söz konusu maddeler ile vaatlerin hayata geçirilmesini talep etmişti.Rusya'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitriy Polyanskiy, Batı'nın 7 şartı yerine getirmesi halinde Moskova'nın tahıl anlaşmasına döneceğini söylemişti.
https://sputniknews.com.tr/20230824/rusya-turkiye-ve-bm-heyetleri-istanbulda-moskovaya-sunulacak-yeni-teklifleri-gorusebilir-1074897026.html
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sergey lavrov, rusya, tahıl, dmitriy polyanskiy, şart, güney afrika, brics, brics zirvesi, tahıl sevkiyatı, tahıl ihracatı, karadeniz tahıl koridoru, tahıl anlaşması, guterres, bm genel sekreteri antonio guterres
sergey lavrov, rusya, tahıl, dmitriy polyanskiy, şart, güney afrika, brics, brics zirvesi, tahıl sevkiyatı, tahıl ihracatı, karadeniz tahıl koridoru, tahıl anlaşması, guterres, bm genel sekreteri antonio guterres

Lavrov, Guterres'le görüştü: Rusya ancak tüm yükümlülüklerin ifası halinde tahıl anlaşmasına dönecek

11:50 25.08.2023
© AFP 2023 / ED JONESLavrov ve Guterres
Lavrov ve Guterres - Sputnik Türkiye, 1920, 25.08.2023
© AFP 2023 / ED JONES
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova'nın ancak Rusya'ya yönelik tüm yükümlülüklerin yerine getirilmesi halinde tahıl anlaşmasına döneceğini ifade etti.
Lavrov, Güney Afrika'nın Johannesburg kentindeki 15. BRICS Zirvesi kapsamında BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'le bir görüşme gerçekleştirdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Lavrov, Guterres'in tahıl anlaşmasının yeniden yürürlüğe girme olasılığıyla ilgili sorusu karşısında, Rusya'nın tutumunu bir kez daha anlattı.

Lavrov, ancak Rusya'ya yönelik tüm yükümlülüklerin fiilen yerine getirilmesi halinde anlaşmaya dönmeye hazır oldukları mesajını verdi.

Batı'nın tahıl anlaşmasındaki Rusya'yla ilgili yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle Moskova, 18 Temmuz'da sona eren anlaşmayı bir daha uzatmama kararı aldığını açıklamıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, anlaşmanın Rusya'yla ilgili maddelerinin BM'nin çabalarına rağmen uygulanmadığını, zira Batılı ülkelerin vaatlerini yerine getirme niyetinde olmadığını vurgulayarak anlaşmaya dönmek için söz konusu maddeler ile vaatlerin hayata geçirilmesini talep etmişti.

Rusya'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitriy Polyanskiy, Batı'nın 7 şartı yerine getirmesi halinde Moskova'nın tahıl anlaşmasına döneceğini söylemişti.
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