Lavrov, Guterres'le görüştü: Rusya ancak tüm yükümlülüklerin ifası halinde tahıl anlaşmasına dönecek
© AFP 2023 / ED JONESLavrov ve Guterres
© AFP 2023 / ED JONES
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova'nın ancak Rusya'ya yönelik tüm yükümlülüklerin yerine getirilmesi halinde tahıl anlaşmasına döneceğini ifade etti.
Lavrov, Güney Afrika'nın Johannesburg kentindeki 15. BRICS Zirvesi kapsamında BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'le bir görüşme gerçekleştirdi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Lavrov, Guterres'in tahıl anlaşmasının yeniden yürürlüğe girme olasılığıyla ilgili sorusu karşısında, Rusya'nın tutumunu bir kez daha anlattı.
Lavrov, ancak Rusya'ya yönelik tüm yükümlülüklerin fiilen yerine getirilmesi halinde anlaşmaya dönmeye hazır oldukları mesajını verdi.
Batı'nın tahıl anlaşmasındaki Rusya'yla ilgili yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle Moskova, 18 Temmuz'da sona eren anlaşmayı bir daha uzatmama kararı aldığını açıklamıştı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, anlaşmanın Rusya'yla ilgili maddelerinin BM'nin çabalarına rağmen uygulanmadığını, zira Batılı ülkelerin vaatlerini yerine getirme niyetinde olmadığını vurgulayarak anlaşmaya dönmek için söz konusu maddeler ile vaatlerin hayata geçirilmesini talep etmişti.
Rusya'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitriy Polyanskiy, Batı'nın 7 şartı yerine getirmesi halinde Moskova'nın tahıl anlaşmasına döneceğini söylemişti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Lavrov, Guterres'in tahıl anlaşmasının yeniden yürürlüğe girme olasılığıyla ilgili sorusu karşısında, Rusya'nın tutumunu bir kez daha anlattı.
Lavrov, ancak Rusya'ya yönelik tüm yükümlülüklerin fiilen yerine getirilmesi halinde anlaşmaya dönmeye hazır oldukları mesajını verdi.
Batı'nın tahıl anlaşmasındaki Rusya'yla ilgili yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle Moskova, 18 Temmuz'da sona eren anlaşmayı bir daha uzatmama kararı aldığını açıklamıştı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, anlaşmanın Rusya'yla ilgili maddelerinin BM'nin çabalarına rağmen uygulanmadığını, zira Batılı ülkelerin vaatlerini yerine getirme niyetinde olmadığını vurgulayarak anlaşmaya dönmek için söz konusu maddeler ile vaatlerin hayata geçirilmesini talep etmişti.
Rusya'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitriy Polyanskiy, Batı'nın 7 şartı yerine getirmesi halinde Moskova'nın tahıl anlaşmasına döneceğini söylemişti.