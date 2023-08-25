https://sputniknews.com.tr/20230825/lavrov-guterresle-gorustu-rusya-ancak-tum-yukumluluklerin-ifasi-halinde-tahil-anlasmasina-donecek-1074928306.html

Lavrov, Guterres'le görüştü: Rusya ancak tüm yükümlülüklerin ifası halinde tahıl anlaşmasına dönecek

Lavrov, Guterres'le görüştü: Rusya ancak tüm yükümlülüklerin ifası halinde tahıl anlaşmasına dönecek

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova'nın ancak Rusya'ya yönelik tüm yükümlülüklerin yerine getirilmesi halinde tahıl anlaşmasına döneceğini ifade... 25.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-25T11:50+0300

2023-08-25T11:50+0300

2023-08-25T11:50+0300

sergey lavrov

rusya

tahıl

dünya

dmitriy polyanskiy

şart

güney afrika

brics

brics zirvesi

tahıl sevkiyatı

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Lavrov, Güney Afrika'nın Johannesburg kentindeki 15. BRICS Zirvesi kapsamında BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'le bir görüşme gerçekleştirdi.Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Lavrov, Guterres'in tahıl anlaşmasının yeniden yürürlüğe girme olasılığıyla ilgili sorusu karşısında, Rusya'nın tutumunu bir kez daha anlattı.Lavrov, ancak Rusya'ya yönelik tüm yükümlülüklerin fiilen yerine getirilmesi halinde anlaşmaya dönmeye hazır oldukları mesajını verdi.Batı'nın tahıl anlaşmasındaki Rusya'yla ilgili yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle Moskova, 18 Temmuz'da sona eren anlaşmayı bir daha uzatmama kararı aldığını açıklamıştı.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, anlaşmanın Rusya'yla ilgili maddelerinin BM'nin çabalarına rağmen uygulanmadığını, zira Batılı ülkelerin vaatlerini yerine getirme niyetinde olmadığını vurgulayarak anlaşmaya dönmek için söz konusu maddeler ile vaatlerin hayata geçirilmesini talep etmişti.Rusya'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitriy Polyanskiy, Batı'nın 7 şartı yerine getirmesi halinde Moskova'nın tahıl anlaşmasına döneceğini söylemişti.

https://sputniknews.com.tr/20230824/rusya-turkiye-ve-bm-heyetleri-istanbulda-moskovaya-sunulacak-yeni-teklifleri-gorusebilir-1074897026.html

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