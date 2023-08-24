'Rusya, Türkiye ve BM heyetleri, İstanbul'da Moskova'ya sunulacak yeni teklifleri görüşebilir'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
SESLİ HABER
ABD’li eski istihbaratçı: F-16, Zelenskiy için intihar tuzağı
13:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
SESLİ HABER
Mısır’dan Rus tahılı için Süveyş formülü
14:31
2 dk
SESLİ HABER
ABD’li ünlü televizyon sunucusu: Bu süreç Türkiye’yi güçlendiriyor
15:00
2 dk
SESLİ HABER
İran ve Mısırlı uzmanlar: BRICS, Batı’ya karşı koyacak tek kutup
16:00
2 dk
SESLİ HABER
Arjantinli uzman Castro: Dünya ekonomisinde Asya yönünde kayma yaşanıyor
17:00
2 dk
SESLİ HABER
Rusya çekildi, Ukrayna ticareti bir ayda çakıldı
18:00
2 dk
SESLİ HABER
ABD’li eski istihbaratçı Shaffer: Bu, NATO için kaybetme durumu
19:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
1 dk
SESLİ HABER
Ve anlaşmaya varıldı: BRICS genişliyor
13:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
SESLİ HABER
İsviçre: Elimizde F-16 yok, olsaydı da Ukraynalı pilotları eğitmezdik
14:31
2 dk
SESLİ HABER
Zelenskiy, Yunanistan’dan yardım istedi
15:00
3 dk
SESLİ HABER
The Economist: ABD'nin buna cesaret edeceği şüpheli
16:00
2 dk
SESLİ HABER
Ve mahkeme karar verdi: Stalingrad’da soykırım yaptılar
17:00
2 dk
SESLİ HABER
Ukrayna’nın ABD’den istediği füzelerin arkasındaki plan ne?
18:00
2 dk
SESLİ HABER
Türünün tek örneği: Beneksiz zürafa doğdu
19:00
1 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı yönetmen noktayı koydu: ABD'nin uzun süreli bir savaşa ihtiyacı var
20:00
2 dk
SESLİ HABER
Rusya duyurdu: Heyet Tahrir el-Şam’ın karargahını vurduk
21:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230824/rusya-turkiye-ve-bm-heyetleri-istanbulda-moskovaya-sunulacak-yeni-teklifleri-gorusebilir-1074897026.html
'Rusya, Türkiye ve BM heyetleri, İstanbul'da Moskova'ya sunulacak yeni teklifleri görüşebilir'
'Rusya, Türkiye ve BM heyetleri, İstanbul'da Moskova'ya sunulacak yeni teklifleri görüşebilir'
Rusya, Türkiye ve BM heyetleri arasında bir görüşme yapılmasının gerçekten gündemde olduğu ve tarafların Moskova'ya sunulacak yeni teklifleri istişare etmeyi... 24.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-24T12:06+0300
2023-08-24T12:06+0300
ukrayna krizi
tahıl
tahıl ihracatı
tahıl sevkiyatı
karadeniz tahıl koridoru
rusya
türkiye
birleşmiş milletler (bm)
ukrayna
ukrayna krizi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/19/1070159966_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_e96f6231c06b3ecf195a852dbeb2ad34.jpg
Müzakerelerde yer alan bir kaynak, Sputnik'e verdiği demeçte, Milliyet gazetesinde yer alan ve İstanbul'da üçlü görüşme yapılacağına dair haberi yorumladı.Rusya, Türkiye ve BM heyetleri arasında bir görüşme olasılığının gerçekten konuşulduğunu belirten kaynak, "Rus tarafı için hazırlanan ve tahıl girişiminin yeniden başlatılmasını sağlayacağını umduğumu yeni teklifleri istişare etmek istiyoruz" dedi.Batı'nın tahıl anlaşmasındaki Rusya'yla ilgili yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle Moskova, 18 Temmuz'da sona eren anlaşmayı bir daha uzatmama kararı aldığını açıklamıştı.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, anlaşmanın Rusya'yla ilgili maddelerinin BM'nin çabalarına rağmen uygulanmadığını, zira Batılı ülkelerin vaatlerini yerine getirme niyetinde olmadığını vurgulayarak anlaşmaya dönmek için söz konusu maddeler ile vaatlerin hayata geçirilmesini talep etmişti.Rusya'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitriy Polyanskiy, Batı'nın 7 şartı yerine getirmesi halinde Moskova'nın tahıl anlaşmasına döneceğini söylemişti.
https://sputniknews.com.tr/20230823/turkiye-ve-bm-rusya-icin-tahil-anlasmasi-ile-ilgili-teklifleri-hazirliyor-1074867594.html
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/19/1070159966_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_c77ea7a97156f25e92d00d8985afbc82.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
tahıl, tahıl ihracatı, tahıl sevkiyatı, karadeniz tahıl koridoru, rusya, türkiye, birleşmiş milletler (bm), ukrayna, ukrayna krizi, vladimir putin, dmitriy polyanskiy
tahıl, tahıl ihracatı, tahıl sevkiyatı, karadeniz tahıl koridoru, rusya, türkiye, birleşmiş milletler (bm), ukrayna, ukrayna krizi, vladimir putin, dmitriy polyanskiy

'Rusya, Türkiye ve BM heyetleri, İstanbul'da Moskova'ya sunulacak yeni teklifleri görüşebilir'

12:06 24.08.2023
© AFP 2023 / NIKOLAY DOYCHINOVTahıl
Tahıl - Sputnik Türkiye, 1920, 24.08.2023
© AFP 2023 / NIKOLAY DOYCHINOV
Abone olTelegram
Rusya, Türkiye ve BM heyetleri arasında bir görüşme yapılmasının gerçekten gündemde olduğu ve tarafların Moskova'ya sunulacak yeni teklifleri istişare etmeyi planladığı belirtildi.
Müzakerelerde yer alan bir kaynak, Sputnik'e verdiği demeçte, Milliyet gazetesinde yer alan ve İstanbul'da üçlü görüşme yapılacağına dair haberi yorumladı.

Rusya, Türkiye ve BM heyetleri arasında bir görüşme olasılığının gerçekten konuşulduğunu belirten kaynak, "Rus tarafı için hazırlanan ve tahıl girişiminin yeniden başlatılmasını sağlayacağını umduğumu yeni teklifleri istişare etmek istiyoruz" dedi.

Batı'nın tahıl anlaşmasındaki Rusya'yla ilgili yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle Moskova, 18 Temmuz'da sona eren anlaşmayı bir daha uzatmama kararı aldığını açıklamıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, anlaşmanın Rusya'yla ilgili maddelerinin BM'nin çabalarına rağmen uygulanmadığını, zira Batılı ülkelerin vaatlerini yerine getirme niyetinde olmadığını vurgulayarak anlaşmaya dönmek için söz konusu maddeler ile vaatlerin hayata geçirilmesini talep etmişti.
Rusya'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitriy Polyanskiy, Batı'nın 7 şartı yerine getirmesi halinde Moskova'nın tahıl anlaşmasına döneceğini söylemişti.
Tahıl - Sputnik Türkiye, 1920, 23.08.2023
Ukrayna krizi
‘Türkiye ve BM, Rusya için tahıl anlaşması ile ilgili teklifleri hazırlıyor’
Dün, 14:31
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала