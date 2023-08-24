https://sputniknews.com.tr/20230824/rusya-turkiye-ve-bm-heyetleri-istanbulda-moskovaya-sunulacak-yeni-teklifleri-gorusebilir-1074897026.html

'Rusya, Türkiye ve BM heyetleri, İstanbul'da Moskova'ya sunulacak yeni teklifleri görüşebilir'

'Rusya, Türkiye ve BM heyetleri, İstanbul'da Moskova'ya sunulacak yeni teklifleri görüşebilir'

Rusya, Türkiye ve BM heyetleri arasında bir görüşme yapılmasının gerçekten gündemde olduğu ve tarafların Moskova'ya sunulacak yeni teklifleri istişare etmeyi... 24.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-24T12:06+0300

2023-08-24T12:06+0300

2023-08-24T12:06+0300

ukrayna krizi

tahıl

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ukrayna krizi

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Müzakerelerde yer alan bir kaynak, Sputnik'e verdiği demeçte, Milliyet gazetesinde yer alan ve İstanbul'da üçlü görüşme yapılacağına dair haberi yorumladı.Rusya, Türkiye ve BM heyetleri arasında bir görüşme olasılığının gerçekten konuşulduğunu belirten kaynak, "Rus tarafı için hazırlanan ve tahıl girişiminin yeniden başlatılmasını sağlayacağını umduğumu yeni teklifleri istişare etmek istiyoruz" dedi.Batı'nın tahıl anlaşmasındaki Rusya'yla ilgili yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle Moskova, 18 Temmuz'da sona eren anlaşmayı bir daha uzatmama kararı aldığını açıklamıştı.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, anlaşmanın Rusya'yla ilgili maddelerinin BM'nin çabalarına rağmen uygulanmadığını, zira Batılı ülkelerin vaatlerini yerine getirme niyetinde olmadığını vurgulayarak anlaşmaya dönmek için söz konusu maddeler ile vaatlerin hayata geçirilmesini talep etmişti.Rusya'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitriy Polyanskiy, Batı'nın 7 şartı yerine getirmesi halinde Moskova'nın tahıl anlaşmasına döneceğini söylemişti.

https://sputniknews.com.tr/20230823/turkiye-ve-bm-rusya-icin-tahil-anlasmasi-ile-ilgili-teklifleri-hazirliyor-1074867594.html

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