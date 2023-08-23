https://sputniknews.com.tr/20230823/turkiye-ve-bm-rusya-icin-tahil-anlasmasi-ile-ilgili-teklifleri-hazirliyor-1074867594.html

‘Türkiye ve BM, Rusya için tahıl anlaşması ile ilgili teklifleri hazırlıyor’

‘Türkiye ve BM, Rusya için tahıl anlaşması ile ilgili teklifleri hazırlıyor’

Türkiye ve BM’nin, tahıl anlaşmasının yeniden devreye alınması ile ilgili Moskova için teklifler hazırladığı bildirildi. 23.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-23T14:31+0300

2023-08-23T14:31+0300

2023-08-23T14:31+0300

ukrayna krizi

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tahıl

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Karadeniz Tahıl Girişimi'yle ilgili müzakerelere yakın bir kaynak, Sputnik'e yaptığı açıklamada Türkiye ve Birleşmiş Milletler’den (BM) yetkililerin tahıl anlaşmasının yeniden devreye alınması ile ilgili Moskova için teklifler hazırladığını söyledi.Yetkili, “BM ile temas halinde tarafımızca bazı öneriler hazırlanıyor. Ancak şimdilik her şey kusursuz değil, bankacılık konuları ile ilgili çözülmemiş noktalar var. Tartışmalar sürüyor” diye konuştu.Tahıl koridoru anlaşması, 22 Temmuz 2022'de İstanbul'da Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında imzalanmıştı. Rusya, gıda krizini önlemeyi amaçlayan anlaşmadan, kendi şartlarının yerine getirilmemesi ile koridorun yoksul ülkeler yerine Batılı ülkeleri 'beslemesi' sebebiyle çekildiğini duyurmuş ve daha önceden 2 kez uzatılan anlaşma 18 Temmuz'da sona ermişti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün başlayan BRICS zirvesinin katılımcılarına hitaben yaptığı konuşmada paket halinde hazırlanan ‘tahıl anlaşmasının’ Rusya’yı ilgilendiren hiçbir şartının yerine getirilmediğini hatırlatmıştı.Putin, yine dünkü konuşmasında Rus tarafına karşı yükümlülüklerin gerçek anlamda yerine getirilmesi durumunda Rusya'nın tahıl anlaşmasına geri dönmeye hazır olduğunu ifade etmişti.

https://sputniknews.com.tr/20230823/rusya-devlet-baskani-putin-brics-zirvesinde-konusuyor-1074862970.html

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