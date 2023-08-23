https://sputniknews.com.tr/20230823/rusya-devlet-baskani-putin-brics-zirvesinde-konusuyor-1074862970.html
Rusya Devlet Başkanı Putin, BRICS Zirvesi'nde konuşuyor: 'Çok kutuplu düzenin kurulmasından yanayız'
Rusya Devlet Başkanı Putin, BRICS Zirvesi'nde konuşuyor: 'Çok kutuplu düzenin kurulmasından yanayız'
Rusya Devlet Başkanı Vladimit Putin, Güney Afrika'nın Johannesburg kentindeki 15. BRICS Zirvesi'nde, gruba üye ülkelerin liderlerinin katılımıyla... 23.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-23T12:54+0300
2023-08-23T12:54+0300
2023-08-23T13:19+0300
dünya
vladimir putin
rusya
brics
konuşma
liderler zirvesi
brics zirvesi
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Güney Afrika'daki BRICS Zirvesi'ndeki konuşmasının başında, BRICS'in uluslararası hukuka dayanan çok kutuplu dünya düzeni kurulmasından yana olduğunu vurguladı.BRICS ülkelerinin çeşitli ülkelerin hegemonya ve münhasırlık politikalarına karşı çıktığının altını çizen Putin, Rusya'nın BM de dahil uluslararası arenada grup diğer üyeleriyle işbirliğine hazır olduğunu söyledi.BRICS beşlisinin küresel arenada hak ettiği şekilde saygın bir yapı olarak kabul gördüğünü söyleyen Putin, grubun konumunun sürekli güçlendiğini ve politikasının uluslararası toplumun ana bölümünün isteklerini karşıladığını kaydetti.'Batı tarafından desteklenen savaşa son vermek istiyoruz'Rusya'nın Ukrayna'daki eylemlerinin tek bir amaç taşıdığını kaydeden Putin, Kiev rejimi tarafından sivil vatandaşlara karşı başlatılan ve Batı tarafından desteklenen savaşa son vermek istediklerinin altını çizdi.Batı'nın dünyadaki hegemonyasını koruma arzusunun Ukrayna'daki krize yol açtığını belirten Rusya lideri, "Önce Batılı ülkelerin yardımıyla anayasaya aykırı devlet darbesi gerçekleştirildi, ardından bu devlet darbesini kabullenmeyen insanlara savaş açıldı. Savaş acımasız, yok etmeye yönelik bir savaş ve sekiz yıldır sürüyor" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230822/brezilya-lideri-lula-bricsin-ortak-parasi-ulusal-paralarin-yerini-almamali-1074841839.html
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vladimir putin, rusya, brics, konuşma, liderler zirvesi, brics zirvesi
vladimir putin, rusya, brics, konuşma, liderler zirvesi, brics zirvesi
Rusya Devlet Başkanı Putin, BRICS Zirvesi'nde konuşuyor: 'Çok kutuplu düzenin kurulmasından yanayız'
12:54 23.08.2023 (güncellendi: 13:19 23.08.2023) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Rusya Devlet Başkanı Vladimit Putin, Güney Afrika'nın Johannesburg kentindeki 15. BRICS Zirvesi'nde, gruba üye ülkelerin liderlerinin katılımıyla gerçekleştirilen panel oturumunda video konferans yöntemiyle bir konuşma yapıyor.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Güney Afrika'daki BRICS Zirvesi'ndeki konuşmasının başında, BRICS'in uluslararası hukuka dayanan çok kutuplu dünya düzeni kurulmasından yana olduğunu vurguladı.
BRICS ülkelerinin çeşitli ülkelerin hegemonya ve münhasırlık politikalarına karşı çıktığının altını çizen Putin, Rusya'nın BM de dahil uluslararası arenada grup diğer üyeleriyle işbirliğine hazır olduğunu söyledi.
BRICS beşlisinin küresel arenada hak ettiği şekilde saygın bir yapı olarak kabul gördüğünü söyleyen Putin, grubun konumunun sürekli güçlendiğini ve politikasının uluslararası toplumun ana bölümünün isteklerini karşıladığını kaydetti.
'Batı tarafından desteklenen savaşa son vermek istiyoruz'
Rusya'nın Ukrayna'daki eylemlerinin tek bir amaç taşıdığını kaydeden Putin, Kiev rejimi tarafından sivil vatandaşlara karşı başlatılan ve Batı tarafından desteklenen savaşa son vermek istediklerinin altını çizdi.
Batı'nın dünyadaki hegemonyasını koruma arzusunun Ukrayna'daki krize yol açtığını belirten Rusya lideri, "Önce Batılı ülkelerin yardımıyla anayasaya aykırı devlet darbesi gerçekleştirildi, ardından bu devlet darbesini kabullenmeyen insanlara savaş açıldı. Savaş acımasız, yok etmeye yönelik bir savaş ve sekiz yıldır sürüyor" ifadelerini kullandı.