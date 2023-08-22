https://sputniknews.com.tr/20230822/brezilya-lideri-lula-bricsin-ortak-parasi-ulusal-paralarin-yerini-almamali-1074841839.html
Brezilya lideri Lula: BRICS’in ortak parası, ulusal paraların yerini almamalı
Brezilya lideri Lula: BRICS’in ortak parası, ulusal paraların yerini almamalı
Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, BRICS’in oluşturulacak ortak para biriminin ulusal para birimlerinin yerini almaması gerektiğini belirtti. 22.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-22T21:18+0300
2023-08-22T21:18+0300
2023-08-22T21:19+0300
dünya
luiz inacio lula da silva
lula da silva
brics
brics
brics zirvesi
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BRICS Zirvesi’nde konuşma yapan Brezilya lideri Lula, “BRICS ülkeleri arasındaki ticarette, ulusal para birimlerimizin yerini almayacak bir ödeme biriminin uygulamaya konmasını savunuyorum” ifadesini kullandı.Lula, daha önce BRICS arazisinde dolara alternatif olacak bir para biriminin uygulanmasını teklif etmişti.
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luiz inacio lula da silva, lula da silva, brics, brics, brics zirvesi
luiz inacio lula da silva, lula da silva, brics, brics, brics zirvesi
Brezilya lideri Lula: BRICS’in ortak parası, ulusal paraların yerini almamalı
21:18 22.08.2023 (güncellendi: 21:19 22.08.2023) Abone ol
Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, BRICS’in oluşturulacak ortak para biriminin ulusal para birimlerinin yerini almaması gerektiğini belirtti.
BRICS Zirvesi’nde konuşma yapan Brezilya lideri Lula, “BRICS ülkeleri arasındaki ticarette, ulusal para birimlerimizin yerini almayacak bir ödeme biriminin uygulamaya konmasını savunuyorum” ifadesini kullandı.
Lula, daha önce BRICS arazisinde dolara alternatif olacak bir para biriminin uygulanmasını teklif etmişti.