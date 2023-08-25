https://sputniknews.com.tr/20230825/kuzey-kibris-yurt-disi-harcamalardaki-taksit-sinirindan-muaf-tutulacak-1074941589.html
Kuzey Kıbrıs, yurt dışı harcamalardaki taksit sınırından muaf tutulacak
Kuzey Kıbrıs, yurt dışı harcamalardaki taksit sınırından muaf tutulacak
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne ilişkin hava yolları, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili harcamalarda... 25.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-25T17:29+0300
2023-08-25T17:29+0300
2023-08-25T17:29+0300
ekonomi
bddk
bankacılık düzenleme ve denetleme kurumu (bddk)
kredi kartı
kuzey kıbrıs
konaklama
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BDDK'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkındaki Yönetmelikte yapılan değişikliklere ilişkin bilgilendirme yapıldı.Açıklamada, 31 Temmuz tarihinde alınan hava yolları, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurt dışına ilişkin harcamalarda taksitlendirme yapılmamasına yönelik karardan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin muaf tutulacağı belirtilerek, harcamaların 3 taksite bölünebileceği ifade edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230731/kredi-kartiyla-taksitli-harcamalara-sinirlama-1074217697.html
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bddk, bankacılık düzenleme ve denetleme kurumu (bddk), kredi kartı, kuzey kıbrıs, konaklama
bddk, bankacılık düzenleme ve denetleme kurumu (bddk), kredi kartı, kuzey kıbrıs, konaklama
Kuzey Kıbrıs, yurt dışı harcamalardaki taksit sınırından muaf tutulacak
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne ilişkin hava yolları, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili harcamalarda taksitlendirme süresinin 3 ay olarak uygulanacağını açıkladı.
BDDK'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkındaki Yönetmelikte yapılan değişikliklere ilişkin bilgilendirme yapıldı.
Açıklamada, 31 Temmuz tarihinde alınan hava yolları, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurt dışına ilişkin harcamalarda taksitlendirme yapılmamasına yönelik karardan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin muaf tutulacağı belirtilerek, harcamaların 3 taksite bölünebileceği ifade edildi.