https://sputniknews.com.tr/20230825/kuzey-kibris-yurt-disi-harcamalardaki-taksit-sinirindan-muaf-tutulacak-1074941589.html

Kuzey Kıbrıs, yurt dışı harcamalardaki taksit sınırından muaf tutulacak

Kuzey Kıbrıs, yurt dışı harcamalardaki taksit sınırından muaf tutulacak

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne ilişkin hava yolları, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili harcamalarda... 25.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-25T17:29+0300

2023-08-25T17:29+0300

2023-08-25T17:29+0300

ekonomi

bddk

bankacılık düzenleme ve denetleme kurumu (bddk)

kredi kartı

kuzey kıbrıs

konaklama

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BDDK'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkındaki Yönetmelikte yapılan değişikliklere ilişkin bilgilendirme yapıldı.Açıklamada, 31 Temmuz tarihinde alınan hava yolları, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurt dışına ilişkin harcamalarda taksitlendirme yapılmamasına yönelik karardan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin muaf tutulacağı belirtilerek, harcamaların 3 taksite bölünebileceği ifade edildi.

https://sputniknews.com.tr/20230731/kredi-kartiyla-taksitli-harcamalara-sinirlama-1074217697.html

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bddk, bankacılık düzenleme ve denetleme kurumu (bddk), kredi kartı, kuzey kıbrıs, konaklama