https://sputniknews.com.tr/20230731/kredi-kartiyla-taksitli-harcamalara-sinirlama-1074217697.html
Kredi kartıyla taksitli harcamalara sınırlama
Kredi kartıyla taksitli harcamalara sınırlama
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ( BDDK), kredi kartıyla taksitli harcamalara yönelik yeni kararlar aldı. Alınan karara göre, havayolu, seyahat... 31.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-31T21:28+0300
2023-07-31T21:28+0300
2023-07-31T21:28+0300
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bankacılık düzenleme ve denetleme kurumu (bddk)
bankacılık düzenleme ve denetleme kurumu (bddk)
Kredi kartıyla taksitli harcamalara sınırlama
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ( BDDK), kredi kartıyla taksitli harcamalara yönelik yeni kararlar aldı. Alınan karara göre, havayolu, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurtdışı harcamalara taksit yapılmayacak.