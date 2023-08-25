https://sputniknews.com.tr/20230825/kulisler-hareketli-chp-aksenerin-konusmasina-kilitlendi-el-yukseltecek-1074924076.html
Kulisler hareketli, CHP Akşener'in konuşmasına kilitlendi: 'El yükseltecek'
Kulisler hareketli, CHP Akşener'in konuşmasına kilitlendi: 'El yükseltecek'
CHP kulislerinde İYİ Parti lideri Meral Akşener’in beklenen konuşması için “El yükseltecek, sert konuşacak ama ittifak kapısını kapatmayacak” yorumu yapılıyor. 25.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-25T08:06+0300
2023-08-25T08:06+0300
2023-08-25T08:06+0300
politika
meral akşener
iyi parti
kulis
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CHP Genel Merkezi’nde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in cumartesi günü Afyonkarahisar Kocatepe’de partisinin yol haritasına ilişkin yapacağı açıklama merakla bekleniyor. Milliyet'in haberine göre, Akşener yarın Afyonkarahisar’da vatandaşlara hitap edecek. Akşener’in yapacağı konuşmaya ilişkin CHP’li yetkili, “Meral Hanım’ın açıklaması önemli olacak bizim için. El yükseltecek. Sert bir açıklama olacak, ama diyalog ve müzakereye açık olacaktır. Çok majör bir ittifak sistemi değişikliği beklemiyoruz” dedi. Kulislerde sert konuşacak yorumuKulislerde ayrıca, “Kendi tabanını konsolide etmek anlamında sert konuşacaktır. Ancak diyalog kapısını aralık bırakacaktır. İttifak kapısını kapatmayacaktır” değerlendirmesi yapılıyor.Öte yandan İYİ Parti’yle bir iş birliği olacağı ancak bunu konuşmak için henüz erken olduğu ifade ediliyor. CHP’de olası ittifak görüşmelerinin kasım ayında yapılması planlanan kurultaydan sonra başlayacağı görüşü hakim. 'Büyükşehir belediyeleri verilmeyebilir'CHP kulislerinde olası bir iş birliğinde İYİ Parti’ye büyük ilçelerin verilebileceği ancak partinin elinde olan büyükşehir belediyelerinin verilemeyeceği konuşuluyor. Bu çerçevede İzmir, İstanbul, Trakya’da büyük bir ilçenin İYİ Parti’ye bırakabileceği konuşulurken, “Kazanmak için il belediyesi de verilebilir” yorumunu yapanlar da var.
https://sputniknews.com.tr/20230823/kilicdaroglu-secim-tek-basina-bir-siyasal-iktidara-mesruiyet-kazandirmaz-1074871838.html
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meral akşener, iyi parti, kulis
meral akşener, iyi parti, kulis
Kulisler hareketli, CHP Akşener'in konuşmasına kilitlendi: 'El yükseltecek'
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CHP kulislerinde İYİ Parti lideri Meral Akşener’in beklenen konuşması için “El yükseltecek, sert konuşacak ama ittifak kapısını kapatmayacak” yorumu yapılıyor.
CHP Genel Merkezi’nde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in cumartesi günü Afyonkarahisar Kocatepe’de partisinin yol haritasına ilişkin yapacağı açıklama merakla bekleniyor.
Milliyet'in haberine göre, Akşener yarın Afyonkarahisar’da vatandaşlara hitap edecek. Akşener’in yapacağı konuşmaya ilişkin CHP’li yetkili, “Meral Hanım’ın açıklaması önemli olacak bizim için. El yükseltecek. Sert bir açıklama olacak, ama diyalog ve müzakereye açık olacaktır. Çok majör bir ittifak sistemi değişikliği beklemiyoruz” dedi.
Kulislerde sert konuşacak yorumu
Kulislerde ayrıca, “Kendi tabanını konsolide etmek anlamında sert konuşacaktır. Ancak diyalog kapısını aralık bırakacaktır. İttifak kapısını kapatmayacaktır” değerlendirmesi yapılıyor.
Öte yandan İYİ Parti’yle bir iş birliği olacağı ancak bunu konuşmak için henüz erken olduğu ifade ediliyor. CHP’de olası ittifak görüşmelerinin kasım ayında yapılması planlanan kurultaydan sonra başlayacağı görüşü hakim.
'Büyükşehir belediyeleri verilmeyebilir'
CHP kulislerinde olası bir iş birliğinde İYİ Parti’ye büyük ilçelerin verilebileceği ancak partinin elinde olan büyükşehir belediyelerinin verilemeyeceği konuşuluyor. Bu çerçevede İzmir, İstanbul, Trakya’da büyük bir ilçenin İYİ Parti’ye bırakabileceği konuşulurken, “Kazanmak için il belediyesi de verilebilir” yorumunu yapanlar da var.