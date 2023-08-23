https://sputniknews.com.tr/20230823/kilicdaroglu-secim-tek-basina-bir-siyasal-iktidara-mesruiyet-kazandirmaz-1074871838.html

Kılıçdaroğlu: Seçim, tek başına bir siyasal iktidara meşruiyet kazandırmaz

Kılıçdaroğlu: Seçim, tek başına bir siyasal iktidara meşruiyet kazandırmaz

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Seçim tek başına bir siyasal iktidara meşruiyet kazandırmaz. Örnekse 1980 darbesinden sonra 82 Anayasası halk oylamasına... 23.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-23T16:30+0300

2023-08-23T16:30+0300

2023-08-23T16:30+0300

politika

seçim

meşru

iktidar

kemal kılıçdaroğlu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/17/1074871681_0:0:3358:1890_1920x0_80_0_0_2c7b31c3a967db5bb1a880768db70a2d.jpg

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu CHP Kadın Kolları tarafından parti genel merkezinde düzenlenen 'Eşitlik Gelecek' başlıklı toplantıya katıldı.Toplantının açılış konuşmasını yapan CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, topluluk faaliyetleri, yerel seçimler ve eşitlik ile ilgili sunumlarının ardından sözü Genel Başkan Kılıçdaroğlu'na bıraktı.'Kadınlar, parlamentoda arzu ettiğimiz kadar temsil ediliyor mu?'Kadınların milletvekili seçme ve seçilme haklarının 1934'te tanındığını anımsatan Kılıçdaroğlu, "Fransa 1944'te bu hakkı tanıdı. Bizden tam 10 yıl sonra, Japonya 1945 yani bizden 11 yıl sonra, İtalya, Arjantin ve Meksika ise 1946 bizden tam 12 yıl sonra" dedi.Kılıçdaroğlu, kadınların milletvekili seçilme hakkına kavuştuğu tarihten bu yana parlamentoda arzu edilen ölçüde temsil edilemediğini savundu.Kadınların ciddi mağduriyetlerle karşı karşıya olduğu ileri süren Kılıçdaroğlu, "Bu dramı sonlandırmak için kadınları ciddi örgütlemeniz gerekiyor. Kadın örgütlenmesini sağladığınız andan itibaren önünüzde hiçbir gücün duramayacağını göreceksiniz" şeklinde konuştu.Kılıçdaroğlu, 3 milyona yakın kadının okuma yazma bilmediğini ve eğitimde de eşitliğin sağlanması gerektiğini söyledi. Kadınların sosyal güvenlik haklarına ilişkin açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, kırsal bölgelerde bütün kadınların çalıştığını, ancak sosyal güvenliklerinin olmadığını iddia etti.Kılıçdaroğlu, yolsuzluk yapanların delillerinin yargıya teslim edilmesi gerektiğini ifade ederek, "Ama yolsuzluk yapanlar yargıya teslim edilmedi tam tersine devlet kadrolarında önemli görevlere getirildi" dedi.Her vatandaşın mali gücüne göre vergi ödemekle yükümlü olduğunu aktaran Kılıçdaroğlu, "Bugüne kadar kur korumalı mevduat sahiplerine ödenen faiz 717 milyar lira. Herkes mali gücüne göre vergi ödemekle yükümlüdür. Ancak 717 milyar liraya faiz geliri elde edenler bir kuruş bile vergi ödemedi" ifadelerini kullandı.Kılıçdaroğlu sözlerini şöyle sürdürdü:Sığınmacılar konusunda da değerlendirmelerde bulunan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:Kılıçdaroğlu konuşmasında, 14 Mayıs Cumhurbaşkanı seçim sürecine de değinerek, bu süreçte montajlanmış videoların kamuoyuyla paylaşıldığını öne sürdü.Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

seçim, meşru, iktidar, kemal kılıçdaroğlu