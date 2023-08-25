https://sputniknews.com.tr/20230825/kredi-karti-olanlari-ilgilendiriyor-faiz-oranlari-degisti-1074923704.html
Kredi kartı olanları ilgilendiriyor: Faiz oranları değişti
Kredi kartı olanları ilgilendiriyor: Faiz oranları değişti
Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası kredi kartı ve ticari kredi faizlerinde de üst limitler arttı. 25.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-25T07:33+0300
2023-08-25T07:33+0300
2023-08-25T07:33+0300
ekonomi
merkez bankası
faiz
kredi kartı
borç
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Merkez Bankası’nın (TCMB) 750 baz puanlık rekor faiz artışıyla politika faizini yüzde 25'e yükseltmesi sonrasında kredi kartı ve ticari kredi faizlerinde de üst limitler arttı.Sözcü'nün haberine göre, referans faiz oranı aylıkta yüzde 2.26’ya yükselirken kredi kartı gecikme faizi de aylıkta yüzde 2.81’e, yıllıkta yüzde 40.1’e yükseldi.Nakit çekimde de faiz, aylıkta yüzde 3.57’ye, yıllıkta yüzde 53.2’ye yükseldi.Ticari kredi faizlerinde de üst limit, 1.8’lik kat sayıya göre yüzde 56.3’e yükseldi.Yeni oranın 1 Eylül’den itibaren geçerli olması için düzenleme yapıldı.
https://sputniknews.com.tr/20230824/merkez-bankasi-faiz-kararini-acikladi-1074897998.html
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merkez bankası, faiz, kredi kartı, borç
merkez bankası, faiz, kredi kartı, borç
Kredi kartı olanları ilgilendiriyor: Faiz oranları değişti
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Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası kredi kartı ve ticari kredi faizlerinde de üst limitler arttı.
Merkez Bankası’nın (TCMB) 750 baz puanlık rekor faiz artışıyla politika faizini yüzde 25'e yükseltmesi sonrasında kredi kartı ve ticari kredi faizlerinde de üst limitler arttı.
Sözcü'nün haberine göre, referans faiz oranı aylıkta yüzde 2.26’ya yükselirken kredi kartı gecikme faizi de aylıkta yüzde 2.81’e, yıllıkta yüzde 40.1’e yükseldi.
Nakit çekimde de faiz, aylıkta yüzde 3.57’ye, yıllıkta yüzde 53.2’ye yükseldi.
Ticari kredi faizlerinde de üst limit, 1.8’lik kat sayıya göre yüzde 56.3’e yükseldi.
Yeni oranın 1 Eylül’den itibaren geçerli olması için düzenleme yapıldı.