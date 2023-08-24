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Faiz kararı sonrası dolarda hızlı düşüş
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https://sputniknews.com.tr/20230824/merkez-bankasi-faiz-kararini-acikladi-1074897998.html
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası politika faizini 750 baz puan artırarak, yüzde 25'e çıkardı. 24.08.2023, Sputnik Türkiye
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ekonomi
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu faiz kararını açıkladı.TCMB Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 750 baz puan artırarak yüzde 25'e çıkardı.Temmuz ayında, TCMB politika faizini yüzde 15'ten yüzde 17.50 seviyesine çıkarmıştı.Para Politikası Kurulu, faiz kararı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
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merkez bankası faiz kararı,faiz artırdı,faiz artırımı,merkez bankası faiz,faiz arttı mı
merkez bankası faiz kararı,faiz artırdı,faiz artırımı,merkez bankası faiz,faiz arttı mı

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

14:00 24.08.2023 (güncellendi: 14:06 24.08.2023)
© AAMerkez Bankası
Merkez Bankası - Sputnik Türkiye, 1920, 24.08.2023
© AA
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Ayrıntılar geliyor
Merkez Bankası politika faizini 750 baz puan artırarak, yüzde 25'e çıkardı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu faiz kararını açıkladı.
TCMB Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 750 baz puan artırarak yüzde 25'e çıkardı.
Temmuz ayında, TCMB politika faizini yüzde 15'ten yüzde 17.50 seviyesine çıkarmıştı.
Mehmet Şimşek - Sputnik Türkiye, 1920, 10.08.2023
EKONOMİ
Bakan Şimşek: Merkez Bankası brüt rezervi 4 Ağustos haftası itibarıyla 115.6 milyar dolara yükseldi
10 Ağustos, 18:05
Para Politikası Kurulu, faiz kararı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Kurul, dezenflasyonun en kısa sürede tesisi, enflasyon beklentilerinin çıpalanması, fiyatlama davranışlarındaki bozulmanın kontrol altına alınması için parasal sıkılaştırma sürecinin devamına karar vermiştir. Yakın döneme ilişkin göstergeler enflasyonun ana eğiliminde yükselişin sürdüğüne işaret etmektedir. Bu gelişmede yurt içi talepteki güçlü seyir, ücret ve kur kaynaklı maliyet yönlü baskılar, hizmet enflasyonundaki katılık ve vergi düzenlemeleri belirleyici olmaktadır. Bu unsurlara ek olarak, akaryakıt fiyatlarındaki yükselişin de etkisiyle enflasyon beklentilerinde ve fiyatlama davranışlarında öngörülenin üzerindeki bozulma, enflasyonun yıl sonunda Enflasyon Raporu’ndaki (Rapor) tahmin aralığının üst sınırına yakın seyredeceğine işaret etmektedir. Bununla birlikte Kurul, parasal sıkılaştırma adımlarının etkisiyle, dezenflasyonun 2024 yılında Rapor ile uyumlu şekilde tesis edileceğini öngörmektedir. Doğrudan yabancı yatırımlar, dış finansman koşullarındaki iyileşme, rezervlerde süregelen artış ve turizm gelirlerinin cari işlemler hesabına desteği fiyat istikrarına güçlü katkıda bulunacaktır. Politika faizi, enflasyonun ana eğilimini geriletecek ve enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirlenecektir. Enflasyon görünümünde belirgin iyileşme sağlanana kadar parasal sıkılaştırma gerektiği zamanda ve gerektiği ölçüde kademeli olarak güçlendirilecektir. Kurul, mevcut mikro- ve makroihtiyati çerçeveyi, piyasa mekanizmalarının işlevselliğini artıracak ve makro finansal istikrarı güçlendirecek şekilde sadeleştirmektedir. Sadeleşme süreci, etki analizleri dikkate alınarak kademeli olarak devam edecektir. Bu kapsamda, Türk lirası mevduat payının artırılmasına yönelik düzenlemeler parasal aktarım mekanizmasını güçlendirecektir. Kurul, faiz artırımının yanı sıra, parasal sıkılaştırma sürecini destekleyecek seçici kredi ve miktarsal sıkılaştırma kararları almaya devam edecektir. Enflasyon ve enflasyonun ana eğilimine ilişkin göstergeler yakından takip edilecek ve Kurul, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edecektir. Kurul, kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede almaya devam edecektir. Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti beş iş günü içinde yayımlanacaktır."
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